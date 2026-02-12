Семейный кроссовер Nissan возвращается на рынок: новые комплектации и выгодные предложения

12 февраля 2026, 00:12
Nissan X-Trail снова доступен в России - цена ниже Haval и Chery
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Его стоимость стартует от 2,95 млн рублей. Модель оказалась дешевле ближайших конкурентов. Официальные поставки пока не возобновлены.
Российский рынок автомобилей пополнился новым предложением: Nissan X-Trail вновь стал доступен для покупателей, несмотря на отсутствие официальных поставок бренда. Как сообщают Автоновости дня, дилеры из разных регионов страны наладили ввоз свежих экземпляров из Китая, что позволило предложить модель по цене, заметно ниже конкурентов.
Самое доступное предложение поступило из Владивостока. Здесь местная компания готова привезти переднеприводный X-Trail с турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 204 л. с. и вариатором за 2 950 000 рублей. Автомобиль идет в исполнении Exclusive Edition, где предусмотрены кожаный салон, мультируль, современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, парктроники спереди и сзади, электропривод багажника и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Для сравнения, сопоставимые по размеру и оснащению модели от других производителей стоят заметно дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max официально предлагается минимум за 3 305 000 рублей, Jaecoo J7 - от 3 259 000 рублей, а Haval H7 - от 3 699 000 рублей. Таким образом, X-Trail становится одним из самых доступных вариантов среди семейных кроссоверов с богатым оснащением.
Тем, кто ищет полноприводную версию с гибридной установкой, дилеры из Сыктывкара предлагают вариант за 3 300 000 рублей. В этой модификации автомобиль оснащен двумя электромоторами: передний на 204 л. с., задний на 128 л. с., а бензиновый турбодвигатель мощностью 144 л. с. работает в качестве генератора для подзарядки батареи. Суммарная отдача гибридной системы достигает 213 л. с., что обеспечивает отличную динамику и экономичность.
Кроме того, полноприводные гибридные X-Trail можно заказать в других городах - Владивостоке, Тюмени, Улан-Удэ, Красноярске, Хабаровске и Перми. Цены на такие комплектации варьируются от 3 500 000 до 4 650 000 рублей. В Перми доступны версии Supreme Edition с расширенным набором опций.
Стоит отметить, что ранее на российском рынке появился еще один кроссовер Nissan - компактный Magnite индийской сборки, который предлагается по цене от 2 000 000 рублей. Однако именно X-Trail остается наиболее востребованным среди семейных моделей бренда.
Возвращение X-Trail на российский рынок, пусть и неофициально, стало заметным событием для автолюбителей, ищущих современный и хорошо оснащенный кроссовер по разумной цене. С учетом разницы в стоимости с ближайшими конкурентами, интерес к модели обещает быть высоким.
