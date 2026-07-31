Nissan X-Trail T32: Какой мотор взять на вторичке и не прогореть на вариаторе

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 18:20

Nissan X-Trail T32: на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Nissan X-Trail T32: на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Nissan X-Trail T32: Какой мотор взять на вторичке и не прогореть на вариаторе

Nissan X-Trail T32: на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Третий Nissan X-Trail давно закрепился в России как практичный кроссовер, но не все версии одинаково надежны. Разбираемся, какие двигатели и трансмиссии реже требуют ремонта, и что важно проверить перед покупкой на вторичном рынке.

Третий Nissan X-Trail давно закрепился в России как практичный кроссовер, но не все версии одинаково надежны. Разбираемся, какие двигатели и трансмиссии реже требуют ремонта, и что важно проверить перед покупкой на вторичном рынке.

Покупка подержанного Nissan X-Trail третьего поколения - вопрос не только бюджета, но и грамотного выбора комплектации. На вторичном рынке встречаются десятки вариантов, но далеко не каждый из них одинаково прост в эксплуатации и обслуживании. Важно заранее знать, какие моторы и коробки передач действительно оправдывают ожидания, а какие могут преподнести неприятные сюрпризы.

Для российского рынка X-Trail T32 чаще всего встречается с бензиновым двигателем 2,0 литра (144 л.с.) - этот мотор ценят за простоту, выносливость и невысокие расходы на обслуживание. При регулярной замене масла он спокойно выдерживает большие пробеги и редко требует серьезного ремонта. Более мощный 2,5-литровый бензиновый агрегат (171 л.с.) обеспечивает лучшую динамику, но встречается реже и расходует больше топлива. Существенных конструктивных минусов у него нет, однако, на экземплярах с большим пробегом возможны возрастные проблемы.

Дизельный 1,6-литровый мотор - редкость на российском рынке. Он экономичен и тяговит, но требует качественного топлива и регулярного обслуживания. На большом пробеге возможны затраты на топливную аппаратуру и турбину, а также на систему очистки выхлопа. Такой вариант стоит рассматривать только тем, кто мало ездит и готов к дополнительным расходам.

Большинство бензиновых X-Trail оснащены вариатором Jatco. Несмотря на спорную репутацию ранних вариаторов, на T32 эта коробка при правильном обслуживании служит долго. Ключевой момент - замена масла каждые 50-60 тысяч километров. Если история обслуживания не подтверждена, риск дорогостоящего ремонта возрастает. Дизельные версии комплектуются шестиступенчатой механикой, которая считается надежной, но встречается крайне редко.

Варианты с двухлитровым мотором бывают как с передним, так и с полным приводом. Версия 2,5 литра всегда идет с полным приводом. Муфта подключения задней оси обычно надежна, но при покупке стоит проверить ее работу, особенно если автомобиль часто ездил по бездорожью - в этом случае возможен износ трансмиссии и дорогостоящий ремонт.

Среди типичных проблем X-Trail владельцы отмечают износ шкивов вариатора при несвоевременной замене масла, течи по системе охлаждения, отказ отдельных датчиков, запотевание оптики, выход из строя ступичных подшипников и износ втулок стабилизатора. На машинах с большим пробегом стоит дополнительно проверить рулевую рейку и амортизаторы.

Если выбирать оптимальную версию, то двухлитровый бензиновый X-Trail с вариатором выглядит наиболее универсальным решением. Такой автомобиль сочетает надежность, умеренный расход топлива и доступную стоимость обслуживания. Главное - убедиться в прозрачной сервисной истории и регулярном обслуживании коробки передач. Для тех, кто ценит динамику, подойдет 2,5-литровый вариант, но стоит быть готовым к большему расходу топлива.

Дизельные версии - выбор для тех, кто много ездит и готов к более сложному обслуживанию. При этом на рынке их крайне мало, и найти достойный экземпляр непросто.

Покупка подержанного кроссовера - всегда компромисс между ценой, состоянием и эксплуатационными расходами. Важно помнить, что даже у популярных моделей есть свои слабые места. Например, как и при выборе места в салоне самолета, где нюансы компоновки могут повлиять на комфорт, так и в случае с X-Trail детали комплектации и история обслуживания определяют, насколько удачной окажется покупка. Кстати, о том, как эксперты подходят к выбору оптимального места в современных авиалайнерах, можно узнать в материале о нюансах компоновки Airbus A350.

Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Махачкала Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться