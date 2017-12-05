5 декабря 2017, 15:11

Nissan X-Trail задействуют в Сочинском каршеринге

Nissan будет сотрудничать с оператором краткосрочного проката в Краснодарском крае. С этого месяца в системе каршеринга Сочи будут задействованы 11 кроссоверов X-Trail в комплектации LE.
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Nissan X-Trail
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 8
До конца года объем парка превысит показатель в 30 автомобилей. В «зеленую» зону начала и завершения аренды включены международный аэропорт Сочи и Красная поляна.

Автомобиль оснащается двигателем объемом 2 литра и мощностью 144 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода All Mode 4x4-i. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система контроля рядности движения Lane Departure Warning и светодиодные Bi-LED фары с системой автоматического переключения дальнего света на ближний High Beam Assist. Кроме того, все кроссоверы российского производства оснащены системой безопасности «ЭРА-Глонасс».

Стоимость аренды автомобиля составляет 800 рублей в час. Суточный тариф обойдется в 6900 рублей. Кроссовер будет доступен в несколько кликов через мобильное приложение.

Новости Нисан, Ниссан Х-трейл, Х-трайл, Икс Трейл

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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
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Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Купил данную модель уже больше года назад и особых нареканий нет в ходе пробега. Проходимость хорошая по бездорожью, правда были моменты чуть не увяз, после пришлось отмываться от кучи грязи. В салоне удобно и просторно. Багажник вместительный. По двигателю и ходовой жалоб не было пока что. Скорость ...
Женя
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
Saimaa
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Nissan X-Trail задействуют в Сочинском каршеринге
{{model_960}} До конца года объем парка превысит показатель в 30 автомобилей. В «зеленую» зону начала и завершения аренды включены международный аэропорт Сочи и Красная поляна.Автомобиль оснащается двигателем объемом 2 литра и мощностью 144 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода All Mode 4x4-i. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система контроля рядности движения Lane Departure Warning и светодиодные Bi-LED фары с системой автоматического переключения дальнего света на ближний High Beam Assist. Кроме того, все кроссоверы российского производства оснащены системой безопасности «ЭРА-Глонасс».Стоимость аренды автомобиля составляет 800 рублей в час. Суточный тариф обойдется в 6900 рублей. Кроссовер будет доступен в несколько кликов через мобильное приложение.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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