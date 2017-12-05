Nissan X-Trail задействуют в Сочинском каршеринге
Nissan будет сотрудничать с оператором краткосрочного проката в Краснодарском крае. С этого месяца в системе каршеринга Сочи будут задействованы 11 кроссоверов X-Trail в комплектации LE.
Nissan X-Trail
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 8
Автомобиль оснащается двигателем объемом 2 литра и мощностью 144 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода All Mode 4x4-i. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система контроля рядности движения Lane Departure Warning и светодиодные Bi-LED фары с системой автоматического переключения дальнего света на ближний High Beam Assist. Кроме того, все кроссоверы российского производства оснащены системой безопасности «ЭРА-Глонасс».
Стоимость аренды автомобиля составляет 800 рублей в час. Суточный тариф обойдется в 6900 рублей. Кроссовер будет доступен в несколько кликов через мобильное приложение.
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Отзывы по теме
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Купил данную модель уже больше года назад и особых нареканий нет в ходе пробега. Проходимость хорошая по бездорожью, правда были моменты чуть не увяз, после пришлось отмываться от кучи грязи. В салоне удобно и просторно. Багажник вместительный. По двигателю и ходовой жалоб не было пока что. Скорость ...
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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