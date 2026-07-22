Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 13:49

Nissan Z 2027: новые цены и механика для топовой версии Nismo в США

Nissan Z 2027: новые цены и механика для топовой версии Nismo в США

Nissan Z 2027: цены взлетели до $67 000, у Nismo появилась «механика», а в России — только вторичный рынок

Nissan Z 2027: новые цены и механика для топовой версии Nismo в США

Nissan официально раскрыла стоимость обновленного спорткара Z 2027 модельного года для американского рынка. Все версии купе подорожали, а флагманский Nismo теперь доступен с механической коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и как это влияет на интерес к модели сейчас.

Nissan официально раскрыла стоимость обновленного спорткара Z 2027 модельного года для американского рынка. Все версии купе подорожали, а флагманский Nismo теперь доступен с механической коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и как это влияет на интерес к модели сейчас.

Обновление модели Nissan Z 2027 модельного года вызвало большой интерес среди поклонников культового купе. Причина — не только в изменении экстерьера и оснащения, но и в ощутимом росте цен на все модификации. Теперь базовая версия Sport в США стартует с отметки 44 480 долларов, Performance оценивается минимум в 54 480 долларов, а топовый Nismo — от 67 260 долларов. Для сравнения, прежние модели были доступнее, что демонстрирует общую тенденцию удорожания современных спорткаров.

Главное техническое новшество — появление шестиступенчатой механической коробки передач для версии Nismo. Ранее этот вариант предлагался исключительно с девятиступенчатым автоматом, что ограничивало выбор для энтузиастов, предпочитающих классическое управление. Теперь покупатели могут выбирать между механикой и автоматом, что расширяет потенциальную аудиторию модели. При этом все версии оснащаются 3,0-литровым V6 с турбонаддувом: Sport и Performance выдают 400 л.с., а Nismo — 420 л.с. Помимо возросшей мощности, Nismo отличается перенастроенной подвеской, усиленными тормозами и более агрессивным аэродинамическим обвесом.

Внешние изменения затронули переднюю часть кузова, где появились элементы, вдохновлённые классической Fairlady Z. Также предлагаются новые варианты окраски и обновлённый интерьер: изменения в салоне не радикальны, но касаются деталей и материалов отделки. Поставки обновлённых автомобилей дилерам в США начнутся в ближайшее время, что может повлиять на динамику продаж в этом сегменте.

Для российского рынка прямые поставки Nissan Z официально не заявлены, однако интерес к модели стабильно высок. Важно отметить, что рост цен на спорткары в США может отразиться и на стоимости аналогичных автомобилей на вторичном рынке в России. Кроме того, появление механической коробки в топовой версии Nismo может стать аргументом для энтузиастов, которые ценят драйверские ощущения и индивидуальность. В целом, обновление Nissan Z 2027 модельного года подтверждает, что производители продолжают вносить изменения в сочетание мощности, стиля и современных технологий, несмотря на влияние на удорожание автомобилей.

Интересно, что тенденция к переосмыслению классических моделей с учётом современных требований прослеживается и у других производителей. Например, цифровая реинкарнация культового Ford Mustang 1964 года, о которой рассказывалось в другом материале о новом взгляде на легенду автопрома , а также, как бренды ищут баланс между традициями и инновациями.

Упомянутые модели: Nissan Z
Упомянутые марки: Nissan
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