Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 03:06

Nissan Z 2027: обновление, новые детали и неожиданные решения для спорткара

Nissan Z 2027: обновление, новые детали и неожиданные решения для спорткара

Рестайлинг Nissan Z 2027: новые амортизаторы, «механика» для Nismo и неожиданный «зеленый жемчуг»

Nissan Z 2027: обновление, новые детали и неожиданные решения для спорткара

Nissan Z 2027 выходит на рынок с заметными доработками, включая обновленную внешность, новые опции и технические улучшения. Важно понять, как эти перемены влияют на восприятие культовой модели и чего ждут поклонники от будущих версий.

Nissan Z 2027 выходит на рынок с заметными доработками, включая обновленную внешность, новые опции и технические улучшения. Важно понять, как эти перемены влияют на восприятие культовой модели и чего ждут поклонники от будущих версий.

В 2027 году Nissan продолжает активно обновлять свою линейку рынка для Северной Америки, делая акцент на доработке практически всех сегментов — от кроссоверов до купе. Особое внимание привлекает рестайлинг Nissan Z, который получил не только новые технические решения, но и свежие дизайнерские акценты, что особенно важно на фоне растущей конкуренции среди спорткаров.

В числе дополнительных изменений - переработанная передняя часть с ретро-отсылками, новый значок Z, а также свежий вариант кузова Shinkai Green Pearl. Помимо этого, инженеры Nissan внедрили увеличенные амортизаторы, новые 19-дюймовые кованые диски и дополнительный интерьер в бежевых тонах. Для версии Z Nismo теперь доступна механическая коробка передач, которая может порадовать приверженцев классического управления.

Однако не все фанаты остались довольны масштабными обновлениями. Виртуальный художник Мо Исмаил, известный как «mo_aoun_ismail», показал национальное видение того, каким мог бы быть Nissan Z 2027, если бы компания решила использовать более радикальные перемены. Его концепция включает овальные фары, измененную решетку радиатора, светодиодные элементы по бокам и переработанный бампер, что делает силуэт ближе к классическому Datsun 240Z, известному в Японии как Nissan Fairlady Z.

В профиль виртуальный проект отличается удлиненными колесными арками и более массивными задними крыльями, а сзади - спойлером-«утиным хвостом», узкими светодиодными фонарями и необычной компоновкой выхлопной системы. 

На фоне обновлений Nissan Z стоит отметить, что компания также пересмотрела ценовую политику для других моделей: например, Nissan Murano теперь стартует с более высоких цен из-за исчезновения комплектаций, Nissan Sentra получил модернизированную трансмиссию и новые опции. Предпринятые шаги отражают общую тенденцию к повышению стоимости и расширению оснащения, что характерно для всего рынка. Кстати, интерес к необычным модификациям и альтернативным вариантам дизайна автомобилей сохраняется и в других сегментах — например, в материалах о кастомизации Harley-Davidson Sportster S рассказывается о том, как эксперты оценивают современные доработки культовых моделей .

Упомянутые модели: Nissan Z
Упомянутые марки: Nissan, Datsun
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