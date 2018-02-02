2 февраля 2018, 16:26

Nissan запустил online-продажи автомобилей

Купить автомобиль Nissan теперь не сложнее, чем купить телевизор. Компания начала продавать машины в России через интернет. Достаточно зайти на сайт, сравнить комплектации, выбрать понравившийся автомобиль, оплатить online банковской картой и забрать в ближайшем дилерском центре.
^
Nissan X-Trail
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 8
Первым к сервису онлайн-продаж подключился новосибирский дилер Nissan «Эксперт НСК». Еще 11 центров запустят услугу в ближайшее время. В дальнейшем систему планируется интегрировать со всеми дилерскими сайтами. Nissan Motor стремится сделать процесс покупки проще и удобнее. Сейчас онлайн-продажи становятся все более и более популярными. Они постепенно вытесняют традиционные способы покупок во всем мире.

Теперь купить автомобиль Nissan можно в любое удобное время. Для этого необходимо на сайте дилерского центра нажать кнопку «Купить автомобиль онлайн», выбрать модель и доступную комплектацию, заполнить короткую анкету и внести предоплату. Затем дождаться звонка менеджера автосалона, который должен подтвердить заказ. После чего покупатель вносит оставшуюся часть стоимости и оговаривает удобную для себя дату и время посещения салона. Остается лишь получить автомобиль у дилера и наслаждаться покупкой.

В ближайшее время Nissan планирует запустить полноценный интернет-магазин, в котором будут продаваться не только автомобили, но и дополнительные услуги, сервисные контракты, аксессуары, одежда и сувениры.

В прошлом году Nissan реализовал на российском рынке 76 000 автомобилей, из них около 45 000 были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Самые продаваемые модели марки – кроссоверы X-Trail и Qashqai.
Купить авто Ниссан

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
| Кому: Гарик07 Я меняю 45 000 Мост и 60 000 МКПП соответственно
Антон Борисович
Форум Nissan Micra
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
Толяныч
Форум Nissan Primera
| Кому: Антон В прошлом году продал свой nissan primera 2001 г.в. Машиной был доволен, покатался на ней три года. Пришлось продавать из-за того, что стремительно начал ржаветь. Кузов начал страдать, как не подмазывал, расползалась дальше, а также дно под ковриком на водительском месте. Взял автомобиль ...
Виктор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan запустил online-продажи автомобилей
{{model_960}}Первым к сервису онлайн-продаж подключился новосибирский дилер Nissan «Эксперт НСК». Еще 11 центров запустят услугу в ближайшее время. В дальнейшем систему планируется интегрировать со всеми дилерскими сайтами. Nissan Motor стремится сделать процесс покупки проще и удобнее. Сейчас онлайн-продажи становятся все более и более популярными. Они постепенно вытесняют традиционные способы покупок во всем мире.Теперь купить автомобиль Nissan можно в любое удобное время. Для этого необходимо на сайте дилерского центра нажать кнопку «Купить автомобиль онлайн», выбрать модель и доступную комплектацию, заполнить короткую анкету и внести предоплату. Затем дождаться звонка менеджера автосалона, который должен подтвердить заказ. После чего покупатель вносит оставшуюся часть стоимости и оговаривает удобную для себя дату и время посещения салона. Остается лишь получить автомобиль у дилера и наслаждаться покупкой.В ближайшее время Nissan планирует запустить полноценный интернет-магазин, в котором будут продаваться не только автомобили, но и дополнительные услуги, сервисные контракты, аксессуары, одежда и сувениры.В прошлом году Nissan реализовал на российском рынке 76 000 автомобилей, из них около 45 000 были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Самые продаваемые модели марки – кроссоверы X-Trail и Qashqai.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Калужская область Нижнекамск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG