2 февраля 2018, 16:26
Nissan запустил online-продажи автомобилей
Купить автомобиль Nissan теперь не сложнее, чем купить телевизор. Компания начала продавать машины в России через интернет. Достаточно зайти на сайт, сравнить комплектации, выбрать понравившийся автомобиль, оплатить online банковской картой и забрать в ближайшем дилерском центре.
Nissan X-Trail
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 8
Теперь купить автомобиль Nissan можно в любое удобное время. Для этого необходимо на сайте дилерского центра нажать кнопку «Купить автомобиль онлайн», выбрать модель и доступную комплектацию, заполнить короткую анкету и внести предоплату. Затем дождаться звонка менеджера автосалона, который должен подтвердить заказ. После чего покупатель вносит оставшуюся часть стоимости и оговаривает удобную для себя дату и время посещения салона. Остается лишь получить автомобиль у дилера и наслаждаться покупкой.
В ближайшее время Nissan планирует запустить полноценный интернет-магазин, в котором будут продаваться не только автомобили, но и дополнительные услуги, сервисные контракты, аксессуары, одежда и сувениры.
В прошлом году Nissan реализовал на российском рынке 76 000 автомобилей, из них около 45 000 были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Самые продаваемые модели марки – кроссоверы X-Trail и Qashqai.
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