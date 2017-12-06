6 декабря 2017, 14:37

Nissan запустил выгодные кредитные предложения

Nissan объявляет о выгодных условиях кредитования на покупку автомобилей бренда в рамках собственной программы кредитования. Так, по классическому кредиту «Простые числа» Almera и Terrano доступны со ставкой от 3% на 3 года.
^

Nissan X-Trail и Qashqai от 5% на 3 года, Murano - от 8% на 3 года. Программа позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до двух раз по сравнению с классическим кредитом.

Также в этом месяце действует предложение при покупке автомобиля Murano в кредит- КАСКО от Nissan Страхование в подарок. Специальные условия от производителя, а также государственная программа льготного кредитования для автомобилей стоимостью до 1 450 000 рублей будут действовать до конца декабря.

Купить авто Нисан, Ниссан

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
| Кому: Гарик07 Я меняю 45 000 Мост и 60 000 МКПП соответственно
Антон Борисович
Форум Nissan Micra
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
Толяныч
Форум Nissan Primera
| Кому: Антон В прошлом году продал свой nissan primera 2001 г.в. Машиной был доволен, покатался на ней три года. Пришлось продавать из-за того, что стремительно начал ржаветь. Кузов начал страдать, как не подмазывал, расползалась дальше, а также дно под ковриком на водительском месте. Взял автомобиль ...
Виктор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan запустил выгодные кредитные предложения
Nissan X-Trail и Qashqai от 5% на 3 года, Murano - от 8% на 3 года. Программа позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до двух раз по сравнению с классическим кредитом.Также в этом месяце действует предложение при покупке автомобиля Murano в кредит- КАСКО от Nissan Страхование в подарок. Специальные условия от производителя, а также государственная программа льготного кредитования для автомобилей стоимостью до 1 450 000 рублей будут действовать до конца декабря.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Московская область Орск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG