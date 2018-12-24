24 декабря 2018, 00:19
Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали
- 81
- 0
Компания Nissan рассказала о новой установке – «солнце в ящике». С его помощью специалисты проводят испытания применяемых в конструкции автомобилей материалов на устойчивость к солнечному свету.
Ранее мы писали
Компания Ford показала, каким испытаниям она подвергает свои автомобили в специально построенном в Кельне ...Читать далее
Казалось бы, проверка долговечности краски – самое простое дело. Достаточно окрасить автомобиль, оставить его на улице и наблюдать. Дальше природа сделает все сама. Но такой эксперимент требует времени, а время, как известно, это деньги. Поэтому Nissan разработал новое устройство XWO, которое позволяет оценить образцы краски в два раза быстрее, чем обычно.
Внутрь герметичного контейнера исследователи помещают образцы эмали и пластмассы, а затем установка моделирует суровую ультрафиолетовую среду с помощью ксеноновой лампы мощностью 4 000 Вт. Одна партия вмещает до 100 образцов. Поскольку условное «солнце» в боксе светит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, эффект его воздействия проявляется вдвое быстрее.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Тест-драйв Nissan Murano: янтарное настроение
07.08.2016, 15:01
Тест-драйв Nissan Terrano 2.0 AT: с новым спросом!
27.05.2016, 09:43
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Тест-драйв Nissan Murano: янтарное настроение
07.08.2016, 15:01
Тест-драйв Nissan Terrano 2.0 AT: с новым спросом!
27.05.2016, 09:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всём доброго времени суток! Ребята подскажете Где можно найти диски R15 на ниссан кабстар5 шпиляк. Может от чего подходят? Заранее спасибо
Машины, подобные Z, по хорошему созданы для трека, но получить от них удовольствие можно и на обычных дорогах. Ощущение вжимания в кресло и быстрые ускорения – вот первое, что ты покупаешь в Z. Ты просто покупаешь свой собственный маленький аттракцион и получаешь удовольствие. Но только летом :-) Зимой ...
Покупал для дочки как первый автомобиль. Маленький - меньше габариты, легче парковаться, к тому же машина не предполагает быстрой езды. На трассе да, расход не маленький, но это связано с маломощным двигателем и не аэродинамической формой. Но для современного города машины таких габаритов сейчас в приоритете ...
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве