24 декабря 2018, 00:19

Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали

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Компания Nissan рассказала о новой установке – «солнце в ящике». С его помощью специалисты проводят испытания применяемых в конструкции автомобилей материалов на устойчивость к солнечному свету.
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  Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали Nissan Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали Nissan Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали Nissan Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали
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Тестирование автомобилей – важный элемент производства. В распоряжении инженеров Nissan специальные роботы, которые бесчисленное количество раз открывают и закрывают двери, капот и багажник. Тест-пилоты испытывают подвеску и силовые агрегаты. Теперь в программе тестов появилась новая установка – симулятор солнечного света Xenon Weather-Ometer (XWO). 

Казалось бы, проверка долговечности краски – самое простое дело. Достаточно окрасить автомобиль, оставить его на улице и наблюдать. Дальше природа сделает все сама. Но такой эксперимент требует времени, а время, как известно, это деньги. Поэтому Nissan разработал новое устройство XWO, которое позволяет оценить образцы краски в два раза быстрее, чем обычно. 

Внутрь герметичного контейнера исследователи помещают образцы эмали и пластмассы, а затем установка моделирует суровую ультрафиолетовую среду с помощью ксеноновой лампы мощностью 4 000 Вт. Одна партия вмещает до 100 образцов. Поскольку условное «солнце» в боксе светит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, эффект его воздействия проявляется вдвое быстрее.

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Nissan заставляет солнце светить круглосуточно ради проверки эмали
{{material_123383}}Тестирование автомобилей – важный элемент производства. В распоряжении инженеров Nissan специальные роботы, которые бесчисленное количество раз открывают и закрывают двери, капот и багажник. Тест-пилоты испытывают подвеску и силовые агрегаты. Теперь в программе тестов появилась новая установка – симулятор солнечного света Xenon Weather-Ometer (XWO). Казалось бы, проверка долговечности краски – самое простое дело. Достаточно окрасить автомобиль, оставить его на улице и наблюдать. Дальше природа сделает все сама. Но такой эксперимент требует времени, а время, как известно, это деньги. Поэтому Nissan разработал новое устройство XWO, которое позволяет оценить образцы краски в два раза быстрее, чем обычно. Внутрь герметичного контейнера исследователи помещают образцы эмали и пластмассы, а затем установка моделирует суровую ультрафиолетовую среду с помощью ксеноновой лампы мощностью 4 000 Вт. Одна партия вмещает до 100 образцов. Поскольку условное «солнце» в боксе светит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, эффект его воздействия проявляется вдвое быстрее.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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