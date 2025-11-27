Ультралегкий электросамокат Niu KQI Air X удивляет весом и материалами - как он устроен и для кого подойдет

Niu KQI Air X: самый легкий электросамокат из карбона весом менее 12 кг

Niu представила электросамокат KQI Air X, который весит менее 12 кг. Это один из самых легких представителей своего класса. Корпус выполнен из карбона, что делает его уникальным. Узнайте, чем еще удивляет новинка и для кого она создана.

В мире городского транспорта появляются все более необычные решения, а электросамокаты уже давно перестали быть просто игрушкой для подростков. Сегодня это полноценный способ передвижения по мегаполису, который выбирают и взрослые, и молодежь. На этом фоне компания Niu решила удивить рынок новым устройством.

Модель KQI Air X от Niu сразу обращает на себя внимание своей невесомостью – менее 12 килограммов. Это один из самых легких электросамокатов, доступных на рынке. Такой результат стал возможным благодаря использованию в конструкции карбонового волокна. Карбон известен своей прочностью, поэтому инженеры Niu сделали ставку именно на этот материал, чтобы создать современное мобильное и удобное средство передвижения.

Легкость конструкции позволяет без труда переносить самокат в руках, поднимать его по лестнице или брать с собой в общественный транспорт. Это особенно важно для жителей крупных городов, где приходится часто менять виды транспорта и перемещаться по лестницам или эскалаторам. При этом производитель не пожертвовал надежностью: карбоновый корпус выдерживает значительные нагрузки.

По информации autoevolution, несмотря на небольшую массу, самокат оснащен всем необходимым для комфортной езды. В нем предусмотрен эффективный тормоз, яркая фара для ночных поездок. Аккумулятор обеспечивает достойную дальность хода, а зарядка занимает минимальное время. Все это делает KQI Air X предпочтительным выбором для тех, кто ценит мобильность и не хочет таскать за собой тяжелую технику.