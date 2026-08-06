Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 14:18

Niva Bronto и Niva Legend: сравнение внедорожных возможностей и цены

Niva Bronto и Niva Legend: сравнение внедорожных возможностей и цены

Нива Бронто против Нивы Легенда: 430 000 рублей разницы — стоит ли переплачивать за бездорожье

Niva Bronto и Niva Legend: сравнение внедорожных возможностей и цены

Niva Bronto и Niva Legend - две версии легендарного внедорожника, которые заметно различаются по оснащению и цене. В материале разбираемся, чем оправдана разница почти в полмиллиона рублей и для кого каждая из моделей окажется оптимальной именно сейчас.

Niva Bronto и Niva Legend - две версии легендарного внедорожника, которые заметно различаются по оснащению и цене. В материале разбираемся, чем оправдана разница почти в полмиллиона рублей и для кого каждая из моделей окажется оптимальной именно сейчас.

В российском автопроме есть редкие модели, вызывающие столько споров, как Нива Бронто и Нива Легенда. Обе машины производятся на мощностях АВТОВАЗа, но их философия и назначение различны. Бронто - это попытка создать максимально подготовленный внедорожник для сложных условий, Легенда - хранитель классических черт и универсальности.

Внешне Bronto сразу выделяется: удлиненные колесные арки, увеличенный клиренс до 240 мм, массивные бамперы и рейлинги на крыше. Привлекают внимание и внедорожные шины 235/75 R15, которые заметно крупнее, чем у Legend. Последний, напротив, почти не изменился с 1977 года и сохранил узнаваемый облик, который ценят в нашей стране.

Технически обе версии практически одинаковы - с 1,7-литровым бензиновым мотором на 83 л.с. и пятиступенчатой ​​механикой. Но у Бронто есть главный плюс – установка самоблокирующихся дифференциалов. Это решение превращает автомобиль в серьезный инструмент для бездорожья, где Legend уже не справится (но это не точно).

На асфальте разница тоже заметна. Bronto с усиленной подвеской менее стабилен на скорости, а расход топлива в смешанном цикле достигает 12 литров против 10,2 у Legend. Разгон до 100 км/ч у Бронто занимает 18 секунд, у Легенды - 17. Максимальная скорость одинакова - 137 км/ч. Для тех, кто ездит в основном по городу, эти тонкости могут стать решающими.

Ценовой разрыв между моделями значителен: базовая Niva Legend Classic стоит от 1 050 000 рублей, а минимальная комплектация Bronto Luxe — от 1 480 000 рублей. За эти деньги покупатель получает усиленную подвеску, защиту ходовой, внедорожные шины, мощные бамперы и дополнительное световое оборудование. Вопрос - нужны ли на данный момент эти опции в повседневной жизни.

Выбор между Bronto и Legend зависит от образа жизни. Бронто подойдет тем, кто часто выбирается на рыбалку, охоту или работает в условиях полного бездорожья. Legend - для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и дачи, не готов мириться с повышенным расходом и жесткой подвеской. При этом даже базовая легенда по проходимости превосходит большинство современных кроссоверов.

Владельцы отмечают, что Bronto требует более частого обслуживания подвески и трансмиссии, особенно после активных выездов за пределы дорог. У Легенды эксплуатация проще и дешевле, но в тяжелом бездорожье она уступает. 

Появление Bronto – это не просто расширение кузова, а попытка занять нишу профессиональных внедорожников. Легенда же остается доступным и ремонтопригодным решением для большинства, что обеспечивает устойчивый спрос на нее уже почти 50 лет.

Интересно, что в автомобильной отрасли подобные эксперименты с классическими моделями встречаются не только в России. Например, в материалах о Honda Prelude обсуждается, как производители ищут решения для сохранения традиций с влиянием постоянного развития современных технологий. Это подтверждается то, что рынок ценит не только новизну, но и преемственность.

В итоге выбор между Нивой Бронто и Нивой Легенда — это выбор между реальными потребностями и готовностью платить за дополнительные возможности. Для города и легкого бездорожья Legend выглядит более разумным выбором, а для сложных условий и профессионального использования Bronto становится оправданной инвестицией.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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