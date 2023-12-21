NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
Одновременно стало известно, что в настоящее время внедорожники семейства NIVA сходят с конвейера без шильдика Legend или Travel. На кузове осталась только «NIVA». С чем это связано остается только догадываться: ребрендинг или сбой в поставках?
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:10
Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Концерн Toyota Motor объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет порядка 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus по всему миру. Причина – сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.Читать далее
-
20.12.2023, 23:02
Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости подменять реальный госномер на фальшивый. Недавно дорожные камеры научились вычислять таких «фокусников».Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:10
Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Концерн Toyota Motor объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет порядка 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus по всему миру. Причина – сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.Читать далее
-
20.12.2023, 23:02
Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости подменять реальный госномер на фальшивый. Недавно дорожные камеры научились вычислять таких «фокусников».Читать далее
- 999 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Москве
- 925 000 РВАЗ (Lada) Niva, I Рестайлинг (Travel) 2022 в Москве
- 1 130 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Зеленограде
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Зеленограде
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Зеленограде
- 1 350 000 РВАЗ (Lada) Niva 2022 в Москве
- 1 590 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Москве
- 1 225 000 РВАЗ (Lada) Niva 2022 в Москве
- 1 187 000 РВАЗ (Lada) Niva 2022 в Москве
- 1 195 950 РВАЗ (Lada) Niva 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий