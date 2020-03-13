13 марта 2020, 00:01
«Нива» из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
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Фото: carsales.com.au
В одном из австралийских изданий появилось объявление о продаже ярко-красной праворульной Lada Niva 4x4 Deluxe. Владелец пишет, что автомобиль не останется незамеченным в потоке и гарантированно привлечет больше внимания, чем Lamborghini.
Фото: carsales.com.au
Фото: carsales.com.au
Фото: carsales.com.au
Фото: carsales.com.au
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Продавец просит за эксклюзивный российский внедорожник 15 000 австралийских долларов или около 9,5 тыс. американских долларов, что сейчас соответствует примерно 700 тысячам российских рублей. У нас это сопоставимо со стоимостью новой Lada 4x4 в максимальном исполнении Bronto. Для Австралии же сумма сравнительно небольшая. Зато, как уверяет продавец, такой раритетный автомобиль гарантированно притягивает к себе взгляды и может поспорить за внимание публики даже с суперкарами Lamborghini. Кроме того, Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска станет неплохим вложением средств для коллекционеров. Со временем внедорожник будет только прибавлять в цене.
Советские внедорожники Lada 4x4 поставляли в Австралию до 1992 года. Но после распада СССР закрылось и местное представительство компании «Автоэкспорт». Данный конкретный экземпляр «Нивы» ввезли, скорее всего, в частном порядке. Второй такой машины на южном континенте точно не найти.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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