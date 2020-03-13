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13 марта 2020, 00:01

«Нива» из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini

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Фото: carsales.com.au
В одном из австралийских изданий появилось объявление о продаже ярко-красной праворульной Lada Niva 4x4 Deluxe. Владелец пишет, что автомобиль не останется незамеченным в потоке и гарантированно привлечет больше внимания, чем Lamborghini.
Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini

Фото: carsales.com.au

Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini

Фото: carsales.com.au

Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini

Фото: carsales.com.au

Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini

Фото: carsales.com.au

Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
Нива из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
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Глядя на фото российского внедорожника, никогда не скажешь, что машине уже 24 года. Выглядит она прекрасно, да и пробег для такого солидного возраста совсем небольшой – 93 тысячи километров. Кузов, подвеска и салон – в идеальном состоянии. Особенно стильно «Нива» смотрится на 16-дюймовых черных дисках с шинами General.

Продавец просит за эксклюзивный российский внедорожник 15 000 австралийских долларов или около 9,5 тыс. американских долларов, что сейчас соответствует примерно 700 тысячам российских рублей. У нас это сопоставимо со стоимостью новой Lada 4x4 в максимальном исполнении Bronto. Для Австралии же сумма сравнительно небольшая. Зато, как уверяет продавец, такой раритетный автомобиль гарантированно притягивает к себе взгляды и может поспорить за внимание публики даже с суперкарами Lamborghini. Кроме того, Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска станет неплохим вложением средств для коллекционеров. Со временем внедорожник будет только прибавлять в цене.

Советские внедорожники Lada 4x4 поставляли в Австралию до 1992 года. Но после распада СССР закрылось и местное представительство компании «Автоэкспорт». Данный конкретный экземпляр «Нивы» ввезли, скорее всего, в частном порядке. Второй такой машины на южном континенте точно не найти.

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«Нива» из Австралии готова составить конкуренцию Lamborghini
{{material_128078}}Глядя на фото российского внедорожника, никогда не скажешь, что машине уже 24 года. Выглядит она прекрасно, да и пробег для такого солидного возраста совсем небольшой – 93 тысячи километров. Кузов, подвеска и салон – в идеальном состоянии. Особенно стильно «Нива» смотрится на 16-дюймовых черных дисках с шинами General.Продавец просит за эксклюзивный российский внедорожник 15 000 австралийских долларов или около 9,5 тыс. американских долларов, что сейчас соответствует примерно 700 тысячам российских рублей. У нас это сопоставимо со стоимостью новой Lada 4x4 в максимальном исполнении Bronto. Для Австралии же сумма сравнительно небольшая. Зато, как уверяет продавец, такой раритетный автомобиль гарантированно притягивает к себе взгляды и может поспорить за внимание публики даже с суперкарами Lamborghini. Кроме того, Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска станет неплохим вложением средств для коллекционеров. Со временем внедорожник будет только прибавлять в цене.Советские внедорожники Lada 4x4 поставляли в Австралию до 1992 года. Но после распада СССР закрылось и местное представительство компании «Автоэкспорт». Данный конкретный экземпляр «Нивы» ввезли, скорее всего, в частном порядке. Второй такой машины на южном континенте точно не найти.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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