Новый мотор и усиленная трансмиссия, но кузов не оцинкован полностью: стоит ли переплачивать 100 тысяч за обновленную Niva Legend?

Niva Legend получила мотор 1,8 литра и усиленную трансмиссию — что изменилось

Новый двигатель Niva Legend развивает 90 л.с. и 153 Нм, а трансмиссию усилили вслед за ростом тяги. Но двери и пороги остались без оцинковки, шумы не исчезли, а базовая версия подорожала примерно на 100 тысяч рублей.

Новый двигатель Niva Legend развивает 90 л.с. и 153 Нм, а трансмиссию усилили вслед за ростом тяги. Но двери и пороги остались без оцинковки, шумы не исчезли, а базовая версия подорожала примерно на 100 тысяч рублей.

В сентябре Niva Legend разошлась большим тиражом: АвтоВАЗ сообщил о 4148 проданных машинах, а «Автостат» насчитал 3247 регистраций — разница объясняется методиками (продажи у завода, регистрации у агентства). По данным завода, результат на 79% выше августовского. Коммерческий директор «Прагматики» Александр Шапринский заявил «Российской газете», что спрос превысил ожидания, хотя дефицита нет — машины стоят в салонах. Сколько из них с новым мотором, АвтоВАЗ не раскрывает.

Главное техническое изменение — двигатель 1,8 л (90 л.с., 153 Нм против прежних 83 л.с. и 129 Нм). По данным «Авторевю», от старого агрегата почти ничего не осталось: блок и поршни от Весты, головка от восьмиклапанной Гранты, вместо цепи ГРМ — ремень. Прибавка мощности невелика, поэтому важна тяга на низких оборотах: уже при 1000 об/мин мотор развивает 80% максимального момента, а электроника сама повышает обороты, чтобы двигатель не глох. На крутом подъеме с пониженным рядом машина ползла вверх без нажатия на педаль, а в городе спокойно трогается со второй передачи.

Рост тяги усилил нагрузку на трансмиссию: на карданах снова ШРУСы вместо крестовин, у полуосей больше шлицев, сателлиты кованые, новое сцепление, усилены шестерни пятой передачи и заднего хода, добавлена третья опора раздаточной коробки. Спереди — подвеска от Niva Travel, тормозные диски вентилируемые, суппорты от Весты.

Единого мнения об акустике нет: одни считают, что шум трансмиссии заметно тише не стал, другие пишут, что вой «уже не режет» ухо, а владелец из Геленджика резюмировал: «Гул от раздатки, коробки, мостов никуда не делся, но терпимо».

С кузовом яснее: оцинкованы крыша и капот, задняя дверь снаружи и изнутри, задняя часть наружной панели и облицовка радиатора. Двери и крылья без оцинковки, поэтому дополнительная антикоррозионная обработка после покупки разумна.

В салоне исправлены давние неудобства: рычаг КПП работает через кулису, раздатка управляется одним рычагом, рулевая колонка регулируется по высоте, впервые появилась подушка безопасности водителя, руль — как на Travel. Ограничения остались: сиденье не регулируется по высоте, рулевое — червячный механизм, USB-разъема нет, места для мелочей мало; владелец отмечает, что первая передача «втыкается туго», а задняя — «то попадаю, то нет».

Для покупателей важна приземленная часть обновления: тяговитый двигатель получил усиленную трансмиссию, но кузов оцинкован лишь частично. Базовая комплектация «Классик» стоит почти 1,2 млн рублей — примерно на 100 тыс. дороже прежней базы.

Практическая доработка автомобиля может стать поворотным проектом: автодом на базе Lada Largus - пример такого переустройства машины под конкретную задачу.