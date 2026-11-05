Новый мотор и усиленная трансмиссия, но кузов не оцинкован полностью: стоит ли переплачивать 100 тысяч за обновленную Niva Legend?

5 ноября 2026, 09:05
Niva Legend получила мотор 1,8 литра и усиленную трансмиссию — что изменилось
Niva Legend получила мотор 1,8 литра и усиленную трансмиссию — что изменилось
Новый двигатель Niva Legend развивает 90 л.с. и 153 Нм, а трансмиссию усилили вслед за ростом тяги. Но двери и пороги остались без оцинковки, шумы не исчезли, а базовая версия подорожала примерно на 100 тысяч рублей.
В сентябре Niva Legend разошлась большим тиражом: АвтоВАЗ сообщил о 4148 проданных машинах, а «Автостат» насчитал 3247 регистраций — разница объясняется методиками (продажи у завода, регистрации у агентства). По данным завода, результат на 79% выше августовского. Коммерческий директор «Прагматики» Александр Шапринский заявил «Российской газете», что спрос превысил ожидания, хотя дефицита нет — машины стоят в салонах. Сколько из них с новым мотором, АвтоВАЗ не раскрывает.
Главное техническое изменение — двигатель 1,8 л (90 л.с., 153 Нм против прежних 83 л.с. и 129 Нм). По данным «Авторевю», от старого агрегата почти ничего не осталось: блок и поршни от Весты, головка от восьмиклапанной Гранты, вместо цепи ГРМ — ремень. Прибавка мощности невелика, поэтому важна тяга на низких оборотах: уже при 1000 об/мин мотор развивает 80% максимального момента, а электроника сама повышает обороты, чтобы двигатель не глох. На крутом подъеме с пониженным рядом машина ползла вверх без нажатия на педаль, а в городе спокойно трогается со второй передачи.
Рост тяги усилил нагрузку на трансмиссию: на карданах снова ШРУСы вместо крестовин, у полуосей больше шлицев, сателлиты кованые, новое сцепление, усилены шестерни пятой передачи и заднего хода, добавлена третья опора раздаточной коробки. Спереди — подвеска от Niva Travel, тормозные диски вентилируемые, суппорты от Весты.
Единого мнения об акустике нет: одни считают, что шум трансмиссии заметно тише не стал, другие пишут, что вой «уже не режет» ухо, а владелец из Геленджика резюмировал: «Гул от раздатки, коробки, мостов никуда не делся, но терпимо».
С кузовом яснее: оцинкованы крыша и капот, задняя дверь снаружи и изнутри, задняя часть наружной панели и облицовка радиатора. Двери и крылья без оцинковки, поэтому дополнительная антикоррозионная обработка после покупки разумна.
В салоне исправлены давние неудобства: рычаг КПП работает через кулису, раздатка управляется одним рычагом, рулевая колонка регулируется по высоте, впервые появилась подушка безопасности водителя, руль — как на Travel. Ограничения остались: сиденье не регулируется по высоте, рулевое — червячный механизм, USB-разъема нет, места для мелочей мало; владелец отмечает, что первая передача «втыкается туго», а задняя — «то попадаю, то нет».
Для покупателей важна приземленная часть обновления: тяговитый двигатель получил усиленную трансмиссию, но кузов оцинкован лишь частично. Базовая комплектация «Классик» стоит почти 1,2 млн рублей — примерно на 100 тыс. дороже прежней базы.
Практическая доработка автомобиля может стать поворотным проектом: автодом на базе Lada Largus - пример такого переустройства машины под конкретную задачу.
Похожие материалы Лада
-
27.10.2026, 18:50
LADA Niva Sport Silk Way получит мотор 1.8 Evo и экспедиционное оснащение
«АвтоВАЗ» готовит LADA Niva Sport Silk Way с атмосферным мотором 1.8 Evo на 122 л. с. и крутящим моментом 170 Нм. Оранжевая окраска и экспедиционное оснащение отличают внедорожник, цену пока не назвали.Читать далее
-
27.10.2026, 15:23
В Германии продают ВАЗ-1922 «Марш» за 19 999 евро после реставрации
Редкий ВАЗ-1922 «Марш» после реставрации проехал меньше 1000 километров и выставлен в Нижней Саксонии за 19 999 евро. У машины огромные шины низкого давления и усиленная ходовая. Сравнение с российским предложением показывает разницу в цене.Читать далее
-
26.10.2026, 07:36
Lada Niva стоит в Австрии вдвое дороже, чем в России
В Австрии выставили на продажу новый зеленый внедорожник Lada Taiga 4 x 4 URBAN Austria Jagd Edition. Так здесь называют российскую Lada Niva Legend. Автомобиль ввезен в схеме параллельного импорта, что объясняет его внушительную цену.Читать далее
-
19.10.2026, 10:56
Lada Niva Legend стала тише и тяговитее после крупного обновления
У легендарного внедорожника начинается новый этап. Изменения затронули нюансы, которые водитель замечает ежедневно. При этом обслуживание требует внимания к нескольким пунктам. В материале разбираем оснащение, цены и особенности эксплуатации.Читать далее
-
16.10.2026, 08:54
Обновленная LADA NIVA Bronto выходит с усиленной техникой и мотором мощностью 90 л.с.
Технические изменения затронули ключевые узлы внедорожника. В основе - решения базовой версии после модернизации. Для кузова подготовили особое оформление. Стоимость и комплектации назовут перед продажами.Читать далее
-
15.10.2026, 04:02
Lada Niva Legend ускорилась на 2 секунды и получила частичную оцинковку
К 50-летию «Нива Легенда» получила долгожданное обновление. Под капотом — новый 1,8-литровый мотор на 90 сил, знакомый по Niva Travel, но с переработанными впуском, выпуском и охлаждением. Читать далее
-
13.10.2026, 11:59
Обновленная LADA Niva Legend стала тяговитее и тише на бездорожье
Классический внедорожник снова меняет характер. За знакомым силуэтом скрывается немало инженерной работы. Важны не только паспортные цифры. Проверяем, как перемены ощущаются на сложной дороге.Читать далее
-
12.10.2026, 14:02
Спрос на Lada Niva Legend превысил ожидания дилеров
Обновленная Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым мотором вызвала небывалый интерес у российских водителей. Дилеры раскрыли, какие версии внедорожника стали абсолютными хитами продаж и сколько сейчас стоит модель. Узнайте, какие комплектации раскупают быстрее всего и остались ли машины в автосалонах.Читать далее
-
11.10.2026, 15:01
Двигатель 1.8 для Нивы Legend прибавил мощности и добавил хлопот владельцам
В Ниве Legend появился мотор 1.8 на 90 л.с. и 153 Нм. Вместе с прибавкой мощности владельцы сталкиваются с новыми требованиями к обслуживанию, которые проявляются уже на первых тысячах километров.Читать далее
-
08.10.2026, 09:52
Суд в Перми заставил дилера выдать новую Lada Niva после провального ремонта
Официальный дилер ответил рублем за затянувшийся ремонт отечественного внедорожника. Суд в Перми обязал автосалон выдать владельцу бракованной Lada Niva абсолютно новый автомобиль, а также выплатить 1,74 миллиона рублей неустойки и штрафов за нарушение законного 45-дневного срока гарантийного обслуживания.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
27.10.2026, 18:50
LADA Niva Sport Silk Way получит мотор 1.8 Evo и экспедиционное оснащение
«АвтоВАЗ» готовит LADA Niva Sport Silk Way с атмосферным мотором 1.8 Evo на 122 л. с. и крутящим моментом 170 Нм. Оранжевая окраска и экспедиционное оснащение отличают внедорожник, цену пока не назвали.Читать далее
-
27.10.2026, 15:23
В Германии продают ВАЗ-1922 «Марш» за 19 999 евро после реставрации
Редкий ВАЗ-1922 «Марш» после реставрации проехал меньше 1000 километров и выставлен в Нижней Саксонии за 19 999 евро. У машины огромные шины низкого давления и усиленная ходовая. Сравнение с российским предложением показывает разницу в цене.Читать далее
-
26.10.2026, 07:36
Lada Niva стоит в Австрии вдвое дороже, чем в России
В Австрии выставили на продажу новый зеленый внедорожник Lada Taiga 4 x 4 URBAN Austria Jagd Edition. Так здесь называют российскую Lada Niva Legend. Автомобиль ввезен в схеме параллельного импорта, что объясняет его внушительную цену.Читать далее
-
19.10.2026, 10:56
Lada Niva Legend стала тише и тяговитее после крупного обновления
У легендарного внедорожника начинается новый этап. Изменения затронули нюансы, которые водитель замечает ежедневно. При этом обслуживание требует внимания к нескольким пунктам. В материале разбираем оснащение, цены и особенности эксплуатации.Читать далее
-
16.10.2026, 08:54
Обновленная LADA NIVA Bronto выходит с усиленной техникой и мотором мощностью 90 л.с.
Технические изменения затронули ключевые узлы внедорожника. В основе - решения базовой версии после модернизации. Для кузова подготовили особое оформление. Стоимость и комплектации назовут перед продажами.Читать далее
-
15.10.2026, 04:02
Lada Niva Legend ускорилась на 2 секунды и получила частичную оцинковку
К 50-летию «Нива Легенда» получила долгожданное обновление. Под капотом — новый 1,8-литровый мотор на 90 сил, знакомый по Niva Travel, но с переработанными впуском, выпуском и охлаждением. Читать далее
-
13.10.2026, 11:59
Обновленная LADA Niva Legend стала тяговитее и тише на бездорожье
Классический внедорожник снова меняет характер. За знакомым силуэтом скрывается немало инженерной работы. Важны не только паспортные цифры. Проверяем, как перемены ощущаются на сложной дороге.Читать далее
-
12.10.2026, 14:02
Спрос на Lada Niva Legend превысил ожидания дилеров
Обновленная Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым мотором вызвала небывалый интерес у российских водителей. Дилеры раскрыли, какие версии внедорожника стали абсолютными хитами продаж и сколько сейчас стоит модель. Узнайте, какие комплектации раскупают быстрее всего и остались ли машины в автосалонах.Читать далее
-
11.10.2026, 15:01
Двигатель 1.8 для Нивы Legend прибавил мощности и добавил хлопот владельцам
В Ниве Legend появился мотор 1.8 на 90 л.с. и 153 Нм. Вместе с прибавкой мощности владельцы сталкиваются с новыми требованиями к обслуживанию, которые проявляются уже на первых тысячах километров.Читать далее
-
08.10.2026, 09:52
Суд в Перми заставил дилера выдать новую Lada Niva после провального ремонта
Официальный дилер ответил рублем за затянувшийся ремонт отечественного внедорожника. Суд в Перми обязал автосалон выдать владельцу бракованной Lada Niva абсолютно новый автомобиль, а также выплатить 1,74 миллиона рублей неустойки и штрафов за нарушение законного 45-дневного срока гарантийного обслуживания.Читать далее