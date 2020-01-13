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13 января 2020, 17:19

Niva сменит шильдик Chevrolet на Lada до конца 2020 года

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Фото: drom.ru
В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, объявили, что выпуск внедорожника Niva продолжится, но уже под брендом Lada.
Niva сменит шильдик Chevrolet на Lada до конца 2020 года

Фото взято из открытых источников

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Теперь, когда российскому автогиганту принадлежат все 100% акций бывшего совместного предприятия с General Motors, внедорожники Niva должны сменить логотипы Chevrolet на Lada. Произойдет это уже в нынешнем году. Поменяется ли в Niva еще что-то кроме шильдиков, пока неизвестно.

Еще один внедорожник усилит внедорожную линейку Lada. По словам исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, сейчас в компании обсуждают ценовое позиционирование Niva. Пока «Шеви-Нива» стоит чуть дороже Lada 4x4. Цены вазовской «Нивы» начинаются от 538 900 рублей за трехдверную версию и от 577 900 рублей за пятидверную. За Chevrolet Niva 2019 года выпуска в базовой комплектации SL просят минимум 620 000 рублей.

Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Lada 4x4 после обновления также должна получить систему вызова экстренных служб и подушку безопасности водителя, правда, не фронтальную, а боковую.

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
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Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
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Niva сменит шильдик Chevrolet на Lada до конца 2020 года
{{material_128352}}Теперь, когда российскому автогиганту принадлежат все 100% акций бывшего совместного предприятия с General Motors, внедорожники Niva должны сменить логотипы Chevrolet на Lada. Произойдет это уже в нынешнем году. Поменяется ли в Niva еще что-то кроме шильдиков, пока неизвестно.Еще один внедорожник усилит внедорожную линейку Lada. По словам исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, сейчас в компании обсуждают ценовое позиционирование Niva. Пока «Шеви-Нива» стоит чуть дороже Lada 4x4. Цены вазовской «Нивы» начинаются от 538 900 рублей за трехдверную версию и от 577 900 рублей за пятидверную. За Chevrolet Niva 2019 года выпуска в базовой комплектации SL просят минимум 620 000 рублей.Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Lada 4x4 после обновления также должна получить систему вызова экстренных служб и подушку безопасности водителя, правда, не фронтальную, а боковую.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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