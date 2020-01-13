13 января 2020, 17:19
Niva сменит шильдик Chevrolet на Lada до конца 2020 года
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Фото: drom.ru
В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, объявили, что выпуск внедорожника Niva продолжится, но уже под брендом Lada.
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Еще один внедорожник усилит внедорожную линейку Lada. По словам исполнительного вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, сейчас в компании обсуждают ценовое позиционирование Niva. Пока «Шеви-Нива» стоит чуть дороже Lada 4x4. Цены вазовской «Нивы» начинаются от 538 900 рублей за трехдверную версию и от 577 900 рублей за пятидверную. За Chevrolet Niva 2019 года выпуска в базовой комплектации SL просят минимум 620 000 рублей.
Первый экземпляр Chevrolet Niva сошел с конвейера в сентябре 2002 года. На протяжении последних 17 лет внедорожник выпускается с минимальными изменениями. В декабре 2018 года предприятие оформило обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое действует до декабря 2021 года. Теперь все Chevrolet Niva уже в «базе» оснащаются ABS, водительской подушкой безопасности и блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Lada 4x4 после обновления также должна получить систему вызова экстренных служб и подушку безопасности водителя, правда, не фронтальную, а боковую.
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