26 сентября 2019, 13:07
«Нива» стала самым продаваемым внедорожником 2019 года
- 86
- 0
С начала 2019 года спрос на вседорожники в нашей стране увеличился на 1,6%, несмотря на увеличение средней цены на вторичном рынке на 5,4% до 688 тыс. рублей. Лидером сегмента в общероссийском масштабе остается вазовская «Нива». В Петербурге первенство принадлежит BMW X5.
Фото: drive2
Ранее мы писали
По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года доля подержанных машин в среднем ...Читать далее
Самые бюджетные вседорожники в 2019 году можно было встретить в Волгограде. Средняя цена в сегменте составляла здесь 774 тыс. рублей. Дороже всего кроссоверы стоили в Москве – почти 1,2 млн рублей. В среднем по России цена составляет 688 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти повсеместно, максимальная прибавка зафиксирована в Тольятти (+13,9%). Но в трех городах вседорожники немного подешевели, например, в Барнауле – на 4%.
В ТОП-10 самых востребованных SUV 2019 года вошли две «Нивы». И если первое место занимает классическая «вазовская» модель, то второе досталось Chevrolet Niva. Кроме того, в первую десятку также вошли три модели Toyota - Land Cruiser, RAV4 и Land Cruiser Prado. В Петербурге наблюдается немного иная картина. Лидерство здесь принадлежит баварскому кроссоверу BMW X5. Несмотря на высокую цену (1,3 млн рублей) спрос на него вырос на 3%, а предложение, наоборот, сократилось на 8,1%. Бестселлер общероссийского рынка «Нива» стала в северной столице только третьей, пропустив вперед еще и Kia Sportage, а Chevrolet Niva – восьмой. Зато в петербургском списке появились Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai, занявшие четвертое и пятое места соответственно.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: М.Скуратов Я здесь покупал Кайен, могу только похвалить. Обслуживание крайне вежливое, все работники молодцы, никакой грубости или обмана не замечал. Если на что жаловаться, то на сервис. Цены высокие, и это понятно, это Порше. Но ремонтируют очень плохо, совсем не ремонтируют я бы ...
Цитата:| Кому: Teo Службу поддержки однозначно стоит улучшать. Тоже раздражает, что не могут назвать стоимость ремонта или называют неправильную. Приезжаю в сервис, рассчитывая на одну сумму, а приемщик "радует" другой. Это в принципе мелочь, но раздражает. Так меня салон и сервис устраивают. Ездить ...
Салон шикарный, сразу производит впечатление. Красиво, как в музее. Машин представлено много. Обычно, у дорогих марок есть всего несколько самых топовых, остальное заказывай, а здесь весь модельный ряд. Отдел б/ у похуже, машины не в лучшем состоянии, и у меня возникли подозрения по завяленному пробегу ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве