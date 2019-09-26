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26 сентября 2019, 13:07

«Нива» стала самым продаваемым внедорожником 2019 года

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С начала 2019 года спрос на вседорожники в нашей стране увеличился на 1,6%, несмотря на увеличение средней цены на вторичном рынке на 5,4% до 688 тыс. рублей. Лидером сегмента в общероссийском масштабе остается вазовская «Нива». В Петербурге первенство принадлежит BMW X5.
Нива стала самым продаваемым внедорожником 2019 года

Фото: drive2

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Эксперты «Авито Авто» проанализировали объявления и запросы в сегменте SUV российского рынка за январь-август 2019 года. Выяснилось, что как и год назад, ВАЗ «Нива» удерживает лидерство как по числу объявлений, так и по числу запросов о покупке вседорожника. Средняя цена модели составляет 223 тыс. рублей. С другой стороны, самым дорогим вседорожником года стал британский Bentley Bentayga - 9,4 млн рублей. Но продажи модели исчисляются единицами.

Самые бюджетные вседорожники в 2019 году можно было встретить в Волгограде. Средняя цена в сегменте составляла здесь 774 тыс. рублей. Дороже всего кроссоверы стоили в Москве – почти 1,2 млн рублей. В среднем по России цена составляет 688 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти повсеместно, максимальная прибавка зафиксирована в Тольятти (+13,9%). Но в трех городах вседорожники немного подешевели, например, в Барнауле – на 4%.

В ТОП-10 самых востребованных SUV 2019 года вошли две «Нивы». И если первое место занимает классическая «вазовская» модель, то второе досталось Chevrolet Niva. Кроме того, в первую десятку также вошли три модели Toyota - Land Cruiser, RAV4 и Land Cruiser Prado. В Петербурге наблюдается немного иная картина. Лидерство здесь принадлежит баварскому кроссоверу BMW X5. Несмотря на высокую цену (1,3 млн рублей) спрос на него вырос на 3%, а предложение, наоборот, сократилось на 8,1%. Бестселлер общероссийского рынка «Нива» стала в северной столице только третьей, пропустив вперед еще и Kia Sportage, а Chevrolet Niva – восьмой. Зато в петербургском списке появились Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai, занявшие четвертое и пятое места соответственно.


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«Нива» стала самым продаваемым внедорожником 2019 года
{{material_127640}}Эксперты «Авито Авто» проанализировали объявления и запросы в сегменте SUV российского рынка за январь-август 2019 года. Выяснилось, что как и год назад, ВАЗ «Нива» удерживает лидерство как по числу объявлений, так и по числу запросов о покупке вседорожника. Средняя цена модели составляет 223 тыс. рублей. С другой стороны, самым дорогим вседорожником года стал британский Bentley Bentayga - 9,4 млн рублей. Но продажи модели исчисляются единицами.Самые бюджетные вседорожники в 2019 году можно было встретить в Волгограде. Средняя цена в сегменте составляла здесь 774 тыс. рублей. Дороже всего кроссоверы стоили в Москве – почти 1,2 млн рублей. В среднем по России цена составляет 688 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти повсеместно, максимальная прибавка зафиксирована в Тольятти (+13,9%). Но в трех городах вседорожники немного подешевели, например, в Барнауле – на 4%.В ТОП-10 самых востребованных SUV 2019 года вошли две «Нивы». И если первое место занимает классическая «вазовская» модель, то второе досталось Chevrolet Niva. Кроме того, в первую десятку также вошли три модели Toyota - Land Cruiser, RAV4 и Land Cruiser Prado. В Петербурге наблюдается немного иная картина. Лидерство здесь принадлежит баварскому кроссоверу BMW X5. Несмотря на высокую цену (1,3 млн рублей) спрос на него вырос на 3%, а предложение, наоборот, сократилось на 8,1%. Бестселлер общероссийского рынка «Нива» стала в северной столице только третьей, пропустив вперед еще и Kia Sportage, а Chevrolet Niva – восьмой. Зато в петербургском списке появились Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai, занявшие четвертое и пятое места соответственно.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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