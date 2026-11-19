9 часов у дилера, 20 000 рублей счета и литр масла на 2700 км: честный отзыв о новой Ниве Трэвел

На пробеге 2700 км визит владельца Niva Travel к дилеру растянулся на девять часов и обошелся в 20 000 рублей. Вместе с претензиями к сервису он описал шумы, расход топлива и то, ради чего продолжает ездить на машине.

На пробеге 2700 км визит владельца Niva Travel к дилеру растянулся на девять часов и обошелся в 20 000 рублей. Вместе с претензиями к сервису он описал шумы, расход топлива и то, ради чего продолжает ездить на машине.

На одометре было 2700 км, когда владелец приехал к дилеру с неисправным спидометром и вибрацией на скорости. Девять часов ожидания закончились счетом на 20 000 рублей. Сумма стала неприятным дополнением к первой проблеме новой машины.

Около 10 000 рублей было потрачено на плановое ТО-0. В счет также включены замена крышки бачка ГУР и диагностика, в которой ничего не выявлено. По словам владельца, за 2700 км ушел литр масла. В гарантии на крышку отказали, объяснив повреждение «механическим воздействием». Фраза мастера «это же Лада, что вы хотите» запомнилась владельцу не меньше самого счета.

К дилеру он приехал разобраться и со спидометром, и с вибрацией. После сброса клеммы стрелка работает нормально день-два, затем снова уходит в минус; скорость приходится сверять по навигатору. Вибрация проявляется на скорости от 60 до 70 км/ч. Владелец предполагает, что причина может быть в переднем кардане, однако неисправность дилером не признается.

У Нивы Трэвел есть и сильные стороны в движении. Двигатель 1.8 работает тише прежнего 1.7 и уверенно тянет, что его владельцу нравится. По его мнению, комфортный темп варьируется примерно от 90 до 100 км/ч. Дальше появляется монотонный гул, знакомый по старым «Нивам».

Трансмиссия также напомнила о себе. При раздаче на передачу, первая передача включается очень грубо. На трассе при скорости от 90 до 100 км/ч расход составляет от 9 до 9,5 л на 100 км. Полного бака, по словам владельца, хватает на 500-600 км.

За три недели появились недочеты в отделке и защите кузова: на капоте образовались три скола, один дошел до металла. По словам владельца, внутренняя сторона бампера покрыта только катафорезным грунтом, без дополнительной обработки, поэтому существует опасность быстрого появления ржавчины. О технических переменах в родственной линейке уже упоминалось в материале о Ниве Легенда , но в этом отзыве на первом плане опубликован повседневный опыт эксплуатации Travel.

Несмотря на замечания к сборке и гарантийному обслуживанию, владелец от автомобиля не отказывается. Для него решающим остается преимущество Нивы на бездорожье: там, где кроссоверы сдаются, машина с понижающей передачей и блокировкой продолжает ехать. Двигатель и общий комфорт он оценивает выше, чем в старой версии. Часть недочетов владелец готов устранить самостоятельно.