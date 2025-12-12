Новые скорые для России: чем удивят медиков автомобили Kapitan-C от «Промтеха»?

Нижегородский «Промтех» показал новые машины скорой помощи Kapitan-C

Нижегородский завод показал новые автомобили. Это машины скорой медицинской помощи. Они построены на базе Kapitan-C. Салон получил два варианта компоновки. Узнайте подробности о новинках для медиков.

Нижегородский производитель коммерческой техники «Промтех» расширил свою линейку спецтранспорта. Компания представила сразу две модификации автомобиля скорой помощи класса В, созданные на основе модели Kapitan-C. Как сообщает издание «Движок», новинки призваны пополнить парки медицинских учреждений страны.

Габаритные размеры новых машин составляют 5364 мм в длину, 2030 мм в ширину и 2420 мм в высоту. Основное отличие между версиями заключается в организации внутреннего пространства медицинского отсека, который был спроектирован с учетом различных сценариев использования.

Первый вариант компоновки салона рассчитан на размещение трех медицинских работников или сопровождающих. Для них предусмотрены три кресла с подъемными подушками: одно установлено у перегородки, отделяющей кабину водителя, а два других - вдоль правого борта. Такая конфигурация оставляет достаточно места на полу для транспортировки второго пострадавшего на носилках или спинальном щите.

Фото: пресс-служба завода «Промтех»

Вторая версия предлагает иную планировку. Здесь для медперсонала предназначены два кресла. Одно из них, расположенное в передней части салона, может поворачиваться на 90 градусов для удобства работы. Второе кресло закреплено стационарно у правого борта. В задней части отсека разместили многофункциональную лавочку-рундук. При необходимости перевозки второго пациента спинка бокового сиденья откидывается, а носилки устанавливаются на рундук и сложенное кресло.

В движение автомобили Kapitan-C приводит рядный дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Силовой агрегат может работать в паре как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с современным 9-диапазонным «автоматом». Привод у машин передний. В качестве дополнительной опции производитель предлагает установку задней двухконтурной пневмоподвески с возможностью регулировки, что повышает плавность хода и комфорт для пациентов.