Новые скорые для России: чем удивят медиков автомобили Kapitan-C от «Промтеха»?

12 декабря 2025, 08:19
Нижегородский «Промтех» показал новые машины скорой помощи Kapitan-C
Нижегородский «Промтех» показал новые машины скорой помощи Kapitan-C
Нижегородский завод показал новые автомобили. Это машины скорой медицинской помощи. Они построены на базе Kapitan-C. Салон получил два варианта компоновки. Узнайте подробности о новинках для медиков.
Нижегородский производитель коммерческой техники «Промтех» расширил свою линейку спецтранспорта. Компания представила сразу две модификации автомобиля скорой помощи класса В, созданные на основе модели Kapitan-C. Как сообщает издание «Движок», новинки призваны пополнить парки медицинских учреждений страны.
Габаритные размеры новых машин составляют 5364 мм в длину, 2030 мм в ширину и 2420 мм в высоту. Основное отличие между версиями заключается в организации внутреннего пространства медицинского отсека, который был спроектирован с учетом различных сценариев использования.
Первый вариант компоновки салона рассчитан на размещение трех медицинских работников или сопровождающих. Для них предусмотрены три кресла с подъемными подушками: одно установлено у перегородки, отделяющей кабину водителя, а два других - вдоль правого борта. Такая конфигурация оставляет достаточно места на полу для транспортировки второго пострадавшего на носилках или спинальном щите.
Вторая версия предлагает иную планировку. Здесь для медперсонала предназначены два кресла. Одно из них, расположенное в передней части салона, может поворачиваться на 90 градусов для удобства работы. Второе кресло закреплено стационарно у правого борта. В задней части отсека разместили многофункциональную лавочку-рундук. При необходимости перевозки второго пациента спинка бокового сиденья откидывается, а носилки устанавливаются на рундук и сложенное кресло.
В движение автомобили Kapitan-C приводит рядный дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Силовой агрегат может работать в паре как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с современным 9-диапазонным «автоматом». Привод у машин передний. В качестве дополнительной опции производитель предлагает установку задней двухконтурной пневмоподвески с возможностью регулировки, что повышает плавность хода и комфорт для пациентов.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 08:56
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 06:19
Российский грузовик БАЗ идет в производство — что известно о новинке
В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге планируется запуск серийного производства грузовиков БАЗ. Подготовка к выпуску идет на площадке АО «Романов». Новые модели обещают высокую проходимость и современные технологии. Подробности о проекте и его особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 06:03
Не только автодом: роскошный мобильный офис на базе Mercedes-Benz Sprinter для деловых поездок
Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 2023 года получил эксклюзивную версию мобильного офиса. Внутри — премиальные материалы, современные технологии и комфорт для девяти пассажиров. Узнайте, чем удивляет этот фургон и какие опции доступны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
Похожие материалы
-
12.12.2025, 08:56
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 08:24
Sollers показал новый минивэн SF1 который появится в продаже в 2026 году
Компания Sollers представила новый минивэн. Модель SF1 получила пассажирские версии. Она рассчитана на семь мест. Продажи стартуют уже скоро. Цена может приятно удивить многих.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 06:19
Российский грузовик БАЗ идет в производство — что известно о новинке
В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге планируется запуск серийного производства грузовиков БАЗ. Подготовка к выпуску идет на площадке АО «Романов». Новые модели обещают высокую проходимость и современные технологии. Подробности о проекте и его особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 06:03
Не только автодом: роскошный мобильный офис на базе Mercedes-Benz Sprinter для деловых поездок
Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 2023 года получил эксклюзивную версию мобильного офиса. Внутри — премиальные материалы, современные технологии и комфорт для девяти пассажиров. Узнайте, чем удивляет этот фургон и какие опции доступны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве