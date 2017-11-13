13 ноября 2017, 08:53

Низкопольные МАЗы приехали по контракту в Киев

Минский автозавод отгрузил первую партию из 20 автобусов МАЗ-203069 в Киев. Это самый крупный автобусный тендер среди тех, что проводились в Украине за последние годы.
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В общей сложности стольный град получит еще 50 городских низкопольных автобусов МАЗ-203069 и 30 городских автобусов повышенной вместимости МАЗ-215069.

Автобусы оснащаются двигателями Mercedes-Benz («Евро-5») и автоматической коробкой ZF. В подвеску интегрирована система поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи. В кабинах водителя установлены климатические блоки, салоны оборудованы кондиционером.

Кроме того, автобусы оснащены звуковыми и световыми сигналами открытия и закрытия дверей, внешними громкоговорителями, а также системами видеонаблюдения (в наличии камера заднего вида, есть камера и в салоне автобуса). Модели приспособлены к обслуживанию маломобильных групп населения.

Рынок Украины является одним из ключевых для Минского автомобильного. Всего  с 2003 года в Украину было реализовано более 1 200 ед. Только в 2016-2017 г.г. поставлено более 180 машин.

8 ноября 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал один из автобусов «МАЗ». После небольшого тест-драйва Кличко отметил, что белорусские «МАЗы» в управлении удобны и комфортны для пассажиров. В настоящее время в Минске готовится к поставке следующая партия автобусов.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
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Низкопольные МАЗы приехали по контракту в Киев
В общей сложности стольный град получит еще 50 городских низкопольных автобусов МАЗ-203069 и 30 городских автобусов повышенной вместимости МАЗ-215069.Автобусы оснащаются двигателями Mercedes-Benz («Евро-5») и автоматической коробкой ZF. В подвеску интегрирована система поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи. В кабинах водителя установлены климатические блоки, салоны оборудованы кондиционером. Кроме того, автобусы оснащены звуковыми и световыми сигналами открытия и закрытия дверей, внешними громкоговорителями, а также системами видеонаблюдения (в наличии камера заднего вида, есть камера и в салоне автобуса). Модели приспособлены к обслуживанию маломобильных групп населения.Рынок Украины является одним из ключевых для Минского автомобильного. Всего  с 2003 года в Украину было реализовано более 1 200 ед. Только в 2016-2017 г.г. поставлено более 180 машин. 8 ноября 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал один из автобусов «МАЗ». После небольшого тест-драйва Кличко отметил, что белорусские «МАЗы» в управлении удобны и комфортны для пассажиров. В настоящее время в Минске готовится к поставке следующая партия автобусов.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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