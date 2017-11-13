Низкопольные МАЗы приехали по контракту в Киев
В общей сложности стольный град получит еще 50 городских низкопольных автобусов МАЗ-203069 и 30 городских автобусов повышенной вместимости МАЗ-215069.
Автобусы оснащаются двигателями Mercedes-Benz («Евро-5») и автоматической коробкой ZF. В подвеску интегрирована система поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи. В кабинах водителя установлены климатические блоки, салоны оборудованы кондиционером.
Кроме того, автобусы оснащены звуковыми и световыми сигналами открытия и закрытия дверей, внешними громкоговорителями, а также системами видеонаблюдения (в наличии камера заднего вида, есть камера и в салоне автобуса). Модели приспособлены к обслуживанию маломобильных групп населения.
Рынок Украины является одним из ключевых для Минского автомобильного. Всего с 2003 года в Украину было реализовано более 1 200 ед. Только в 2016-2017 г.г. поставлено более 180 машин.
8 ноября 2017 года мэр Киева Виталий Кличко лично протестировал один из автобусов «МАЗ». После небольшого тест-драйва Кличко отметил, что белорусские «МАЗы» в управлении удобны и комфортны для пассажиров. В настоящее время в Минске готовится к поставке следующая партия автобусов.
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