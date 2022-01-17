Noble построила 500-сильный суперкар с механической коробкой и без ABS (цена зашкаливает)
Фото: Noble
Британская компания Noble Automotive в 2010 году представила M600 - высокопроизводительный суперкар, лишенный обычного набора электронных средств. И сегодня, после дюжины лет перерыва, фирма из Лестера представляет преемника своего флагманского предложения, дав ему индекс M500.
Представители Noble называют новинку не иначе как «младший брат M600» - машина имеет схожие с предшественником габаритами и сопоставимым дизайном, хотя и с более мягкими линиями. Но если M600 оснащался 650-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, то M500 двигается благодаря 3,5-литровому 500-сильному V6 с двойным турбонаддувом от Ford GT.
Интересно и то, что у нового Noble механическая шестиступенчатая коробка передач и гидравлический усилитель руля, отсутствует активная подвеска и ABS. Фары позаимствованы у C7 Corvette.
Noble M500 будет изготавливаться вручную и производиться в малых объемах. Ожидается, что после запуска в этом году спорткар будет стоить около 150 000 фунтов стерлингов (порядка 205 000 долларов).
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