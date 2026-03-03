Зимняя революция: в России появились шины Nokian с выдвигающимися шипами

3 марта 2026, 18:16
Nokian показала шины с выдвигающимися шипами - какие еще технологии удивили рынок
Nokian представила уникальные зимние шины с автоматическими шипами, которые сами прячутся и появляются в зависимости от погоды. Мало кто знает, что другие бренды тоже удивляли необычными решениями. Какие технологии реально работают и что это значит для водителей - разбираемся подробно.
Российских автомобилистов сложно удивить новинками, но когда речь заходит о безопасности и комфорте на зимних дорогах, внимание к деталям становится особенно заметным. Новая разработка Nokian — шины Hakkapeliitta с выдвигающимися шипами — способна изменить привычный взгляд на зимнюю резину. Для России, где зима часто преподносит сюрпризы, такие технологии могут стать настоящим спасением: они обещают меньший износ асфальта, более тихую езду и лучшее сцепление на льду.
Суть инновации проста, но эффект впечатляет. В модели Nokian Hakkapeliitta 10 используется специальный слой, который реагирует на температуру: при минусе шипы выдвигаются, а когда становится теплее — убираются обратно. Это не только уменьшает шум и износ дорог, но и делает поездку безопаснее. По данным производителя, такие шины изнашивают асфальт на треть меньше, чем обычные, а сцепление на льду и мокром покрытии становится заметно лучше. Впервые подобная технология появилась в серийной продукции, и это уже не концепт, а реальность для массового рынка.
Однако Nokian — не единственная компания, которая удивила смелыми решениями. Например, Michelin еще в 2005 году показала миру безвоздушные шины Tweel. Их конструкция напоминает велосипедные колеса с эластичными спицами, что делает их невосприимчивыми к проколам. Правда, из-за жесткости и ограниченной грузоподъемности такие покрышки не прижились на легковых автомобилях, зато отлично работают на спецтехнике и квадроциклах.
Компания Goodyear пошла по другому пути и в 2015 году представила технологию Triple Tube — шину с тремя внутренними камерами. В зависимости от дорожных условий компрессор меняет давление в каждой из них, обеспечивая адаптацию пятна контакта и улучшая сцепление. На сухой дороге увеличивается площадь соприкосновения, на мокрой — снижается риск аквапланирования, а в поворотах повышается устойчивость. Однако высокая цена не позволила этой технологии выйти за рамки экспериментов.
Еще один интересный подход – саморемонтирующиеся шины. Michelin, Continental и Pirelli внедрили в свои модели специальный полимерный слой, который мгновенно заполняет проколы. Это не исключает необходимости последующего ремонта, но позволяет доехать до сервиса без риска для безопасности. Подобные решения уже доступны на рынке, например, в линейках Michelin Alpin 5 SelfSeal, Continental ContiPremiumContact 5 и Pirelli Cinturato P7 Seal-Inside.
Интересно, что российские автолюбители все чаще обращают внимание не только на инновации в шинах, но и на редкие автомобили. Так, недавно на рынке появился уникальный гражданский внедорожник с военным прошлым, вызвавший немало обсуждений среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие машины ценятся выше всех новых внедорожников, можно узнать в соответствующем материале о редком ГАЗ-2330 «Тигр» с дизелем Cummins .
Как показывает практика, производители не боятся экспериментировать, эффективные решения, которые еще недавно казались фантастикой. На российских дорогах, где переменчивая погода и сложные условия - норма, такие технологии могут стать не просто модным трендом, а реальным изменением безопасности и комфорта. Важно лишь помнить: даже самые продвинутые посетители не заменяют внимательность за рулем и регулярный контроль состояния автомобиля.
