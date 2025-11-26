Финская компания удивила сотрудников: кого ждет сокращение, а кого - временный отпуск?

26 ноября 2025, 14:01
Nokian Tyres объявила о масштабных увольнениях и временных сокращениях в Финляндии
Nokian Tyres готовит серьезные перемены в штате персонала. В компании назревают увольнения и временные сокращения. Что ждет работников в ближайшие месяцы? Финансовая стратегия меняет привычный уклад.
Как сообщает МосАвтоШина, в финской Nokian Tyres завершились переговоры, которые определили судьбу части сотрудников. До конца текущего года компания намерена расстаться с 35 офисными работниками, представляющими разные подразделения. Это решение стало частью масштабной программы по оптимизации расходов и повышению эффективности, стартовавшей в октябре 2025 года.
Однако на этом перемены не заканчиваются. В ближайшие месяцы временные увольнения затронут около 650 человек, занятых на производстве шин для легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники на заводе в городе Нокиа. Для каждого из них период вынужденного простоя не превысит 90 дней, а сами меры будут реализованы поэтапно до конца 2026 года.
Руководство компании подчеркивает, что подобные шаги необходимы для стабилизации финансовых показателей и поддержания конкурентоспособности на мировом рынке. В случае необходимости аналогичные меры могут быть внедрены и на других предприятиях Nokian Tyres за пределами Финляндии.
Сотрудники, попавшие под сокращение, получат поддержку в поиске новых рабочих мест и консультации по вопросам трудоустройства. Временные увольнения, по заверениям компании, не повлияют на долгосрочные планы по развитию производства, а лишь позволят гибко реагировать на изменения спроса и экономической ситуации.
Эксперты отмечают, что подобные решения становятся все более распространенными среди крупных производителей автокомпонентов, стремящихся адаптироваться к новым реалиям рынка. Для Nokian Tyres это не первый опыт масштабных изменений в кадровой политике, однако нынешняя волна сокращений выглядит особенно заметной на фоне глобальных экономических вызовов.
В компании уверены, что принятые меры помогут сохранить устойчивость бизнеса и заложить основу для будущего роста. Тем временем работники и профсоюзы внимательно следят за развитием ситуации, надеясь на скорое восстановление стабильности и возвращение к привычному ритму работы.
