Nokian Tyres представляет четыре новых продукта
По словам Петри Ниеми, менеджера по продуктам Nokian Tyres, «следующей зимой линейка Hakkapeliitta будет более конкурентоспособной, чем когда-либо, поскольку такой продукт, как Hakkapeliitta 9, дополнится совершенно новыми нешипованными зимними Hakkapeliitta».
Шину Hakkapeliitta R3 адресуют тем водителям, кто «ценит безопасность, комфорт и экологичность». Помимо вышеназванных рынков сбыта, продавать новинку будут в Китае, Японии и на Украине.
На рынке Северной Америке продукция финской компании является пионером в сегменте всесезонных шин. Американцам- то и предложат такую новинку, как WR G4. Производитель утверждает, что шина способна «обеспечить безопасное вождение в любое время года: от метелей и слякоти до проливных дождей и залитого солнцем асфальта».
У дистрибьюторов новые Nokian должны появиться весной наступившего года. В свою очередь потребителям шины будут доступны с осени 2018-го.
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