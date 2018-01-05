5 января 2018, 18:42

Nokian Tyres представляет четыре новых продукта

Речь идет о нешипованных моделях Hakkapeliitta R3 и R3 SUV, ориентированных на рынки Скандинавии, России и Северной Америки, а также шинах WR SUV 4 для Центральной Европы и WR G4 для Северной Америки.
^

По словам Петри Ниеми, менеджера по продуктам Nokian Tyres, «следующей зимой линейка Hakkapeliitta будет более конкурентоспособной, чем когда-либо, поскольку такой продукт, как Hakkapeliitta 9, дополнится совершенно новыми нешипованными зимними Hakkapeliitta».

Шину Hakkapeliitta R3 адресуют тем водителям, кто «ценит безопасность, комфорт и экологичность». Помимо вышеназванных рынков сбыта, продавать новинку будут в Китае, Японии и на Украине.

На рынке Северной Америке продукция финской компании является пионером в сегменте всесезонных шин. Американцам- то и предложат такую новинку, как WR G4. Производитель утверждает, что шина способна «обеспечить безопасное вождение в любое время года: от метелей и слякоти до проливных дождей и залитого солнцем асфальта».

У дистрибьюторов новые Nokian должны появиться весной наступившего года. В свою очередь потребителям шины будут доступны с осени 2018-го.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не включается акпп
Люблю свою машину (Фольксваген Туарег) и до недавних пор считал, что у меня машина очень надежная и классная. В том, что автомобиль хороший у меня и до сих пор сомнений нет, но вот то, что на четвертом году эксплуатации у меня начались проблемы с АКПП, дополнительных баллов к надежности машины не добавляет ...
Владислав Корнеев
ПАНАВТО | отзывы
С дилерами ранее сотрудничал довольно тесно и катался к ним на разных машинках. Были Ниссан, Мазда, потом Фольцы и Ауди. Приобрел GLE в салоне Панавто на выдаче чуть ли не фейерверки устроили по поводу покупки мною данной машины. Удивлен, мягко сказать, меня даже засмущали. Ни в одном другом ДЦ такого ...
Павлов
Как поменять цепь ГРМ
Наездил на своем Туареге уже достаточное количество километров для того чтобы задумываться о смене ремня ГРМ. Тем более он стал в последнее время поскрипывать. Думаю, что пора менять. Купил ремень по хорошей цене в интернете и попробовал его заменить своими силами. Но понял, что сделать эту работу я ...
Владислав Корнеев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»?
На кроссоверах Ford по земле Архангельской
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nokian Tyres представляет четыре новых продукта
По словам Петри Ниеми, менеджера по продуктам Nokian Tyres, «следующей зимой линейка Hakkapeliitta будет более конкурентоспособной, чем когда-либо, поскольку такой продукт, как Hakkapeliitta 9, дополнится совершенно новыми нешипованными зимними Hakkapeliitta».Шину Hakkapeliitta R3 адресуют тем водителям, кто «ценит безопасность, комфорт и экологичность». Помимо вышеназванных рынков сбыта, продавать новинку будут в Китае, Японии и на Украине. На рынке Северной Америке продукция финской компании является пионером в сегменте всесезонных шин. Американцам- то и предложат такую новинку, как WR G4. Производитель утверждает, что шина способна «обеспечить безопасное вождение в любое время года: от метелей и слякоти до проливных дождей и залитого солнцем асфальта». У дистрибьюторов новые Nokian должны появиться весной наступившего года. В свою очередь потребителям шины будут доступны с осени 2018-го.
2018-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тверь Белгород Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG