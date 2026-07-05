Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 05:28

Nomad: кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter для экстремальных условий Аляски

Nomad: кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter для экстремальных условий Аляски

Обзор кемпера Nomad от Benchmark Vehicles: полная автономность, усиленная подвеска и Queen-size кровать

Nomad: кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter для экстремальных условий Аляски

Nomad - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер, созданный для автономной жизни в условиях крайнего севера. В основе - Mercedes-Benz Sprinter с доработками для бездорожья и сурового климата. В чем его ключевые отличия и почему проект Benchmark Vehicles вызывает интерес именно сейчас - разбираемся в деталях.

Nomad - это не просто очередной дом на колесах, а тщательно продуманный кемпер, созданный для автономной жизни в условиях крайнего севера. В основе - Mercedes-Benz Sprinter с доработками для бездорожья и сурового климата. В чем его ключевые отличия и почему проект Benchmark Vehicles вызывает интерес именно сейчас - разбираемся в деталях.

Nomad — это не просто очередной кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter. Это проект, изначально разрабатывавшийся для эксплуатации в условиях Аляски. Такой подход определил каждую деталь: от усиленной подвески до продуманной теплоизоляции и автономных систем. В Benchmark Vehicles сделали акцент на полную автономность и надёжную защиту от непогоды, что особенно актуально для регионов с суровым климатом.

Внешне Nomad сразу выдает внедорожный характер: колёса Agile Off-Road с шинами BFGoodrich KO3, усиленная подвеска, защитные покрытия Line-X на бампере и порогах, а также PPF-плёнка по всему кузову. На переднем бампере установлен лебёдочный модуль FVC с двойным светом, а на крыше — массивный багажник с солнечными панелями, маркизой Girard и светодиодной балкой. Сзади — вместительный бокс для лыж и крепление для запасного колеса, что обеспечивает готовность к длительным автономным путешествиям.

Фото: Benchmark Vehicles / Соцсети

Интерьер выполнен в современном стиле: сочетание зелёных фасадов Fenix, светлого дерева и белых панелей создаёт ощущение простора и уюта. Водительские и пассажирские кресла Scheelmann оснащены подлокотниками и поворотными основаниями, что позволяет организовать полноценную зону отдыха. Дополнительная скамья Scopema с ремнями безопасности легко складывается в спальное место, а стол Lagun делает пространство универсальным — подходящим и для работы, и для приёма пищи.

Кухонная зона разделена на два блока: здесь есть индукционная плита, холодильник Vitrifrigo с морозильной камерой, микроволновая печь и глубокая мойка с выдвижным краном. Для хранения предусмотрены выдвижная колонна, верхние шкафы и отдельная ниша для кофемашины. Ванная комната с душем и портативным туалетом отделена самоочищающейся дверью Nautilus, что решает проблему брызг и повышенной влажности внутри.

Основное спальное место — полноценная кровать размера Queen-size, расположенная поперек кузова благодаря расширителям-флерам с окнами. Под кроватью — вместительный «гараж» с выдвижным лотком на 500 кг и боковыми ящиками для хранения и размещения инженерных систем. За вентиляцию спальни отвечают два окна и вентилятор Maxxair.

Nomad — пример того, как современные технологии и индивидуальный подход позволяют создавать по-настоящему универсальные и надёжные дома на колёсах. В условиях, где автономность и защита от климата становятся ключевыми требованиями, такие проекты могут стать ориентиром для рынка и вдохновить российских производителей на создание аналогичных решений для сложных регионов страны. По данным компании, подобные автомобили востребованы среди путешественников, охотников и технических специалистов, которые ценят свободу передвижения без привязки к инфраструктуре.

В последние годы интерес к домам на колёсах растёт не только в США, но и в России, особенно в северных регионах. Опыт Benchmark Vehicles может быть полезен отечественным энтузиастам, ищущим решения для автономных путешествий в условиях Крайнего Севера. Кстати, похожий подход к созданию внедорожных кемперов можно увидеть и у других производителей — например, в проекте на базе армейского Volvo C303, который был доработан до уровня комфортабельного дома на колёсах и подробно рассмотрен в отдельном материале о необычных альтернативах новым автомобилям .

Упомянутые марки: Mercedes
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