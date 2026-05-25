По технике Volvo XC90, но в 2 раза дешевле: разбираем кроссовер Nordcross 001, созданный специально для российского рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 07:44

Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже

Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже

По технике Volvo XC90, но в 2 раза дешевле: разбираем кроссовер Nordcross 001, созданный специально для российского рынка

Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже

Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.

Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.

Nordcross 001 — кроссовер, который сразу привлёк внимание автолюбителей благодаря сочетанию узнаваемой платформы и адаптации под российские реалии. В отличие от большинства новых брендов, появившихся на рынке в последние годы, Nordcross не скрывает своих корней: технически это Lynk & Co 09, построенный на той же платформе SPA, что и Volvo XC90 второго поколения. Колёсная база соответствует до миллиметра — 2984 мм, что уже говорит о серьёзном родстве.

Бренд Nordcross был создан специально для России, сборка осуществляется в Китае на заводах Geely. Однако автомобили проходят дополнительную адаптацию: перепрошивку электроники, настройку климатической системы, изменения в сервисных условиях. Это не просто импорт, а попытка сделать машину максимально доступной для российских условий эксплуатации.

Внешне Nordcross 001 выглядит сдержанно и солидно, без излишней демонстративности. Габариты значительные: длина 5042 мм, ширина 1977 мм, высота 1780 мм, клиренс 221 мм. Вживую автомобиль воспринимается как полноценный семейный кроссовер, а не просто увеличенный паркетник. В некоторых деталях можно заметить оригинальные логотипы Lynk & Co, что лишь подчёркивает открытость происхождения модели.

Салон Nordcross 001 удивляет атмосферой, близкой к Volvo: мягкие материалы, качественная кожа, металлические вставки. Сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем, множеством регулировок, удобной посадкой. Руль регулируется по высоте и вылету, но только через меню левой системы — решение спорное. Мультимедиа оснащено большим дисплеем, цифровой приборкой, проекцией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, но логика интерфейса иногда вызывает вопросы: часть функций спрятана слишком глубоко, а некоторые требуют дополнительных нажатий.

Климат-контроль выполнен необычно: отдельный экран, крутилки с дублирующими функциями, свайпы. К этому можно привыкнуть, но первые поездки вызывают лёгкое раздражение. В холодную погоду эффективность обогрева ног не всегда достаточна. Зато по оснащению Nordcross 001 предлагает почти максимум: четыре зоны климат-контроля, панорамная крыша, камера кругового обзора, мощная аудиосистема и множество ассистентов — всё это уже в базовой комплектации.

Второй ряд сидений просторный, с регулировками и климат-зоной. Даже высоким пассажирам хватает места. Третий ряд рассчитан на взрослых, хотя для длительных поездок он не идеален. Багажник вместительный: 269 литров при поднятом третьем ряде, 862 литра при сложенном третьем ряду и до 1522 литров при сложенных нижних рядах. Всё складывается в ровный пол, есть розетка, органайзер и запаска на случай прокола.

Техническая часть — главный аргумент в пользу Nordcross 001. Под капотом — двухлитровый турбомотор Volvo Drive-E (254 л.с., 350 Н·м), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Это не полноценный гибрид, но система помогает при старте и делает работу двигателя плавнее. Коробка — классический 8-ступенчатый автомат Aisin, работающий практически незаметно. Полный привод реализован через муфту Haldex, есть режимы для разных покрытий. Подвеска полностью независимая, с премиальной настройкой: машина плотная, но не жёсткая, мелкие неровности сглаживает, но не изолирует полностью.

На ходу Nordcross 001 ведёт себя уверенно: руль информативный, разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Расход топлива — 9–9,5 литров по трассе и 11–12 литров в городе, что для кроссовера массой 2195 кг выглядит разумно. Шумоизоляция на уровне: в салоне тихо даже на скорости.

Однако без нюансов не обошлось. Иногда глючит Apple CarPlay, механизм складывания сидений не всегда работает идеально, зеркала слепых зон малы, а выдвижные ручки зимой могут подмерзать. Ещё один момент — отсутствие выбора комплектаций: доступна только максимальная версия, что не всем по душе.

Цена Nordcross 001 после последнего повышения составляет 7 130 000 рублей. Для сравнения, Volvo XC90 в топовой комплектации в России стоит до 14 990 000 рублей. Разница почти двукратная, а по платформе, технике и ощущениям от руля Nordcross 001 действительно близок к шведскому кроссоверу. Это делает модель интересной для тех, кто ищет премиальный уровень за меньшие деньги.

Стоит вспомнить, как другие бренды пытаются вернуться в Россию через параллельный импорт, но зачастую предлагают менее адаптированные решения. Например, Renault Duster после возвращения на рынок РФ оказался доступен только в переднеприводной версии и без привычных зимних опций, что ограничивает его возможность для российских покупателей.

Упомянутые модели: Volvo XC90 (от 4 370 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво, Джили

Похожие материалы Вольво, Джили

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Свердловская область Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться