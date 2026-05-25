По технике Volvo XC90, но в 2 раза дешевле: разбираем кроссовер Nordcross 001, созданный специально для российского рынка

25 мая 2026, 07:44
Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже
Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.
Nordcross 001 — кроссовер, который сразу привлёк внимание автолюбителей благодаря сочетанию узнаваемой платформы и адаптации под российские реалии. В отличие от большинства новых брендов, появившихся на рынке в последние годы, Nordcross не скрывает своих корней: технически это Lynk & Co 09, построенный на той же платформе SPA, что и Volvo XC90 второго поколения. Колёсная база соответствует до миллиметра — 2984 мм, что уже говорит о серьёзном родстве.
Бренд Nordcross был создан специально для России, сборка осуществляется в Китае на заводах Geely. Однако автомобили проходят дополнительную адаптацию: перепрошивку электроники, настройку климатической системы, изменения в сервисных условиях. Это не просто импорт, а попытка сделать машину максимально доступной для российских условий эксплуатации.
Внешне Nordcross 001 выглядит сдержанно и солидно, без излишней демонстративности. Габариты значительные: длина 5042 мм, ширина 1977 мм, высота 1780 мм, клиренс 221 мм. Вживую автомобиль воспринимается как полноценный семейный кроссовер, а не просто увеличенный паркетник. В некоторых деталях можно заметить оригинальные логотипы Lynk & Co, что лишь подчёркивает открытость происхождения модели.
Салон Nordcross 001 удивляет атмосферой, близкой к Volvo: мягкие материалы, качественная кожа, металлические вставки. Сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем, множеством регулировок, удобной посадкой. Руль регулируется по высоте и вылету, но только через меню левой системы — решение спорное. Мультимедиа оснащено большим дисплеем, цифровой приборкой, проекцией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, но логика интерфейса иногда вызывает вопросы: часть функций спрятана слишком глубоко, а некоторые требуют дополнительных нажатий.
Климат-контроль выполнен необычно: отдельный экран, крутилки с дублирующими функциями, свайпы. К этому можно привыкнуть, но первые поездки вызывают лёгкое раздражение. В холодную погоду эффективность обогрева ног не всегда достаточна. Зато по оснащению Nordcross 001 предлагает почти максимум: четыре зоны климат-контроля, панорамная крыша, камера кругового обзора, мощная аудиосистема и множество ассистентов — всё это уже в базовой комплектации.
Второй ряд сидений просторный, с регулировками и климат-зоной. Даже высоким пассажирам хватает места. Третий ряд рассчитан на взрослых, хотя для длительных поездок он не идеален. Багажник вместительный: 269 литров при поднятом третьем ряде, 862 литра при сложенном третьем ряду и до 1522 литров при сложенных нижних рядах. Всё складывается в ровный пол, есть розетка, органайзер и запаска на случай прокола.
Техническая часть — главный аргумент в пользу Nordcross 001. Под капотом — двухлитровый турбомотор Volvo Drive-E (254 л.с., 350 Н·м), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Это не полноценный гибрид, но система помогает при старте и делает работу двигателя плавнее. Коробка — классический 8-ступенчатый автомат Aisin, работающий практически незаметно. Полный привод реализован через муфту Haldex, есть режимы для разных покрытий. Подвеска полностью независимая, с премиальной настройкой: машина плотная, но не жёсткая, мелкие неровности сглаживает, но не изолирует полностью.
На ходу Nordcross 001 ведёт себя уверенно: руль информативный, разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Расход топлива — 9–9,5 литров по трассе и 11–12 литров в городе, что для кроссовера массой 2195 кг выглядит разумно. Шумоизоляция на уровне: в салоне тихо даже на скорости.
Однако без нюансов не обошлось. Иногда глючит Apple CarPlay, механизм складывания сидений не всегда работает идеально, зеркала слепых зон малы, а выдвижные ручки зимой могут подмерзать. Ещё один момент — отсутствие выбора комплектаций: доступна только максимальная версия, что не всем по душе.
Цена Nordcross 001 после последнего повышения составляет 7 130 000 рублей. Для сравнения, Volvo XC90 в топовой комплектации в России стоит до 14 990 000 рублей. Разница почти двукратная, а по платформе, технике и ощущениям от руля Nordcross 001 действительно близок к шведскому кроссоверу. Это делает модель интересной для тех, кто ищет премиальный уровень за меньшие деньги.
Стоит вспомнить, как другие бренды пытаются вернуться в Россию через параллельный импорт, но зачастую предлагают менее адаптированные решения. Например, Renault Duster после возвращения на рынок РФ оказался доступен только в переднеприводной версии и без привычных зимних опций, что ограничивает его возможность для российских покупателей.
