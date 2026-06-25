Nordcross 001 - Volvo по-китайски? Стоит ли брать кроссовер со скандинавскими корнями

25 июня 2026, 16:18
Nordcross 001: как китайский кроссовер с шведскими корнями удивил на тесте
Nordcross 001: как китайский кроссовер с шведскими корнями удивил на тесте
Nordcross 001 - новый кроссовер, который сочетает в себе шведскую платформу и китайские технологии. Почему он оказался интереснее привычных Volvo, чем отличается от конкурентов и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эта модель уже доступна в России по цене от 7,1 млн рублей. Какие плюсы и минусы скрывает новинка, объясняем на примере реального тест-драйва.
Российский рынок автомобилей переживает не самые простые времена, и появление Nordcross 001 стало настоящим событием для тех, кто ищет надежную альтернативу ушедшим европейским брендам. Эта новинка сразу привлекла внимание: по сути, перед нами - Volvo XC90, но в китайском исполнении, с доработками под местные условия и запросы. Для многих автолюбителей это шанс получить проверенную инженерию по более доступной цене, не жертвуя комфортом и статусом.
Nordcross 001 - не просто очередной кроссовер из Поднебесной. Его техническая база построена на платформе SPA, знакомой по Volvo XC90, а под капотом установлен 2-литровый турбомотор Drive-E с системой мягкого гибрида. В паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin и полным приводом на основе муфты BorgWarner, автомобиль демонстрирует уверенную динамику и экономичность. Важно, что для российского рынка Nordcross получил расширенный пакет зимних опций: подогрев сидений двух рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также усиленную антикоррозийную защиту.
Комплектация у Nordcross 001 пока одна - семиместный салон с классическим диваном, бензиновым мотором и пассивной подвеской. В отличие от Lynk & Co 09, который в Китае доступен с гибридными установками и пневмоподвеской, российская версия делает ставку на простоту и надежность. Впереди - пружины, сзади - композитная поперечная рессора, что обеспечивает баланс между плавностью хода и энергоемкостью на плохих дорогах.
Внешне Nordcross 001 выделяется лаконичным и строгим дизайном, лишенным азиатского гротеска. Выдвижные ручки дверей, крупные 20-дюймовые колеса и продуманная защита порогов подчеркивают премиальный статус. Интерьер радует качественными материалами, продуманной эргономикой и богатым оснащением: четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, акустика Bose с 14 динамиками, проекционный дисплей и набор электронных ассистентов. Особое внимание уделено трансформации салона - третий ряд складывается кнопками, а багажник оснащен розеткой и крепежными петлями.
Цифровая архитектура Nordcross 001 полностью разработана IT-департаментом Geely, и здесь нет привычной системы Volvo Sensus. Русификация выполнена на достойном уровне, хотя встречаются отдельные лексические огрехи. Управление многими функциями реализовано через сенсорные экраны и меню, что требует привыкания, но позволяет гибко настраивать параметры автомобиля под себя. Водительское место сочетает физические кнопки и цифровые элементы, а посадка напоминает лучшие европейские образцы.
На ходу Nordcross 001 проявляет себя как настоящий «скандинав»: мотор работает тихо и уверенно, коробка плавно переключает передачи, а подвеска гасит неровности даже на разбитых дорогах. В стандартном режиме реакции на газ спокойные, в спортивном - автомобиль становится заметно бодрее. Система полного привода и различные ездовые режимы («Снег», «Песок», «Грязь», «Камни») позволяют уверенно чувствовать себя на любом покрытии. Средний расход топлива по борткомпьютеру - около 11,5 л на 100 км.
Из минусов стоит отметить отсутствие омывателей камер, единственную комплектацию без альтернатив, а также не самую удобную регулировку рулевой колонки через меню. Тем не менее, уровень исполнения и оснащения оставляет приятное впечатление, а шведские корни ощущаются в каждой детали. Как пишет Autonews, официальным импортом и сервисом занимается компания «Хай Моторс Рус», гарантия - три года или 100 тысяч километров.
Стоимость Nordcross 001 начинается от 7 130 000 рублей, что заметно ниже, чем у «параллельного» Volvo XC90. На фоне новых китайских конкурентов модель выделяется сбалансированным сочетанием технологий и традиционных решений. В ближайшее время линейку обещают расширить компактными кроссоверами Lynk & Co 01, 05 и гибридным 08. Для тех, кто ищет премиальный кроссовер с европейским характером и китайской практичностью, Nordcross 001 может стать интересной альтернативой. Кстати, недавно Mini Cooper D удивил пробегом в миллион километров без капремонта - такие рекорды тоже говорят о важности надежной инженерии на рынке.
Технические характеристики Nordcross 001: длина - 5042 мм, ширина - 1977 мм, высота - 1780 мм, колесная база - 2984 мм, дорожный просвет - 221 мм, масса - 2195 кг, двигатель - 2.0 л, 254 л.с., полный привод, автомат, разгон до 100 км/ч - 8,1 с, максимальная скорость - 215 км/ч, расход топлива - 10,6 л/100 км, цена - от 7 130 000 рублей.
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