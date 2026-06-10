Разбираем, чем Nordcross лучше Volvo XC90 и почему это хит для российских семей

10 июня 2026, 10:26
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Семиместный Nordcross 001 - новинка, которую уже испытали на дорогах Москвы и области. Модель удивляет сочетанием шведской платформы и адаптации под российские условия. Почему этот кроссовер может изменить взгляд на большие семейные авто, какие детали отличают его от конкурентов и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.
Появление Nordcross 001 на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди автолюбителей, ищущих просторный и современный кроссовер для семьи. Эта модель сразу выделяется на фоне конкурентов: она построена на архитектуре SPA, унаследованной от Volvo XC90, что обеспечивает ей внушительные размеры и настоящий европейский подход к безопасности и комфорту. Для российских покупателей важно, что Nordcross 001 не просто копия зарубежного аналога, а адаптированная версия с учетом местных реалий - от улучшенной шумоизоляции до официальной гарантии и полной русификации.
Внешне Nordcross 001 производит впечатление солидного, но не вычурного автомобиля. Его крупные габариты (5042х1977х1780 мм) и высокая посадка сразу дают понять: перед вами настоящий полноразмерный кроссовер. Большая площадь остекления и система кругового обзора делают управление проще, а электрифицированные ручки и необычная светодиодная оптика добавляют современности. Багажник объемом 862 литра при сложенном третьем ряде и возможность полностью разложить оба задних ряда вровень с полом подчеркивают практичность. В подполье предусмотрена запаска, а электропривод двери багажника облегчает повседневное использование.
Салон Nordcross 001 встречает премиальными материалами: мягкий пластик, качественная кожа, алюминиевые вставки и эргономичные сиденья, вдохновленные Volvo. Передние кресла оснащены множеством электрорегулировок, включая настройку боковой поддержки и память положений. Массажные функции с разными программами, вентиляция и подогрев - все это доступно уже в базовой комплектации. Третий ряд можно сложить кнопками из багажника, а второй ряд двигается продольно, позволяя варьировать пространство. Четырехзонный климат-контроль и отдельные настройки для пассажиров второго ряда делают поездки комфортными для всех. На первом ряду минимум физических кнопок, а медиацентр поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Виртуальная приборная панель информативна, хотя на солнце немного бликует. Акустика Bose и панорамная крыша с люком завершают ощущение премиальности.
На ходу Nordcross 001 демонстрирует повадки, близкие к европейским моделям. Управляемость напоминает Volvo XC90, но с более живым и азартным характером. Подвеска здесь только пружинная и пассивная, без адаптивных амортизаторов, зато шасси настроено на активную езду по асфальту. На трассе кроссовер держит курс уверенно, не реагируя на колейность и воздушные потоки от грузовиков. Однако на «лежачих полицейских» и разбитых дорогах подвеска кажется жестковатой, а при скорости выше 120 км/ч появляется гул от шин, особенно в районе колесных арок. Гибридная установка мощностью 254 л.с. и полный привод обеспечивают быстрый старт и уверенное ускорение, хотя динамика на обгонах не дотягивает до спортивных моделей.
Электронные ассистенты в Nordcross 001 - это практически «вольвовский» набор: контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и предотвращение опасных перестроений. Однако есть нюанс: даже после отключения некоторые системы могут активироваться вновь при перезапуске двигателя, что иногда мешает в экстренных ситуациях. Например, при объезде препятствия на высокой скорости электроника может ограничить движение руля, требуя дополнительного усилия. Многие важные функции спрятаны глубоко в меню медиацентра, что типично для восточного подхода к цифровизации. Тем не менее, ездовой характер остался шведским: экономичный мотор (расход около 9 л/100 км по трассе), продуманная эргономика и высокий уровень комфорта.
Интересно, что Nordcross 001 - не единственный пример необычного подхода к крупным кроссоверам. В других странах встречаются еще более неожиданные проекты, например, в Новой Зеландии был создан пикап на базе Porsche Cayenne, который сохранил премиальный салон и мощный мотор, но получил совершенно иной кузов - подробнее об этом можно узнать в материале о редком пикапе на базе Cayenne.
По информации «Российской Газеты», Nordcross 001 официально представлен в России компанией «Слава Моторс Рус», которая также занимается брендами Belgee и Knewstar. Модель предлагается с гарантией 3 года или 100 000 км, что важно для покупателей, рассчитывающих на долгую эксплуатацию. Цена стартует от 7 130 000 рублей, что ставит Nordcross 001 в один ряд с премиальными конкурентами, но при этом он предлагает уникальное сочетание шведской инженерии и адаптации под российские условия. Для тех, кто ищет большой, современный и технологичный кроссовер с официальной поддержкой, эта новинка может стать интересной альтернативой привычным брендам.
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