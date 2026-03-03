Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 14:09

Nordcross 001: премиальный кроссовер с шведскими корнями и неожиданными нюансами

Nordcross 001: премиальный кроссовер с шведскими корнями и неожиданными нюансами

Семиместный гибрид на платформе Volvo и детали, которые удивляют владельцев — новый Nordcross 001

Nordcross 001: премиальный кроссовер с шведскими корнями и неожиданными нюансами

Nordcross 001 - новый игрок среди премиальных кроссоверов, построенный на базе Volvo XC90. Модель выделяется просторным салоном, мощной гибридной установкой и богатым оснащением, но не лишена спорных решений. Почему этот автомобиль вызывает интерес именно сейчас - в нашем обзоре.

Nordcross 001 - новый игрок среди премиальных кроссоверов, построенный на базе Volvo XC90. Модель выделяется просторным салоном, мощной гибридной установкой и богатым оснащением, но не лишена спорных решений. Почему этот автомобиль вызывает интерес именно сейчас - в нашем обзоре.

Появление Nordcross 001 на российском рынке — событие, заметное для всех, кто следит за тенденциями в сегменте премиальных кроссоверов. Этот автомобиль вобрал в себя шведскую инженерную школу, китайскую практичность и современные технологии, однако ряд его особенностей могут стать как преимуществом, так и поводом для дискуссий.

Скандинавские гены и архитектура

Nordcross 001 является переосмыслением модели Lynk & Co 09, построенной на платформе SPA, знакомой по Volvo XC90 второго поколения. Колесная база у этих моделей совпадает до миллиметра, но длина Nordcross немного больше и составляет 5042 миллиметра. Подвеска полностью повторяет вольвовскую схему с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Однако, если Volvo предлагает пневмоподвеску, то Nordcross обходится без нее, что сказывается на универсальности клиренса. Внешне автомобиль выглядит солидно, но уже немного консервативно, так как дебютировал в 2021 году, а Volvo XC90 выпускается уже более десяти лет. Тем не менее, Nordcross 001 оснащен матричными фарами, обеспечивающими отличную видимость ночью, хотя отсутствие омывателей фар снижает эффективность света в условиях российских зимних дорог.

Простор и комфорт для всех пассажиров

Внутри Nordcross 001 просторно: места хватает и на втором, и на третьем ряду, который рассчитан даже на взрослых пассажиров — редкость для автомобилей этого класса. Шестиместная компоновка делает модель универсальной для семейных поездок. Второй ряд оснащен пультом управления четырехзонным климатом, позволяющим каждому пассажиру поддерживать комфортную температуру. Багажник также не разочаровывает: даже при разложенных сиденьях третьего ряда остается достаточно места для вещей, а при их складывании образуется ровный пол — решение, редко встречающееся у китайских производителей и придающее практичности при перевозке крупногабаритных предметов.

Премиальные материалы и эргономика

Отделка салона выполнена на уровне европейских конкурентов с использованием кожи, мягкого пластика даже в нижней части панели и алюминиевых декоративных вставок. Архитектура интерьера классическая, без модных парящих экранов. Центральная консоль лишена физических кнопок: управление климатом вынесено на отдельный экран и два поворотных регулятора. Водительское место продумано, а отсутствие выступающего экрана медиасистемы улучшает обзор. Однако меню управления сложное и требует привыкания при настройке удобного положения. Зато акустика Bose впечатляет качеством звучания, создавая атмосферу концертного зала прямо в салоне.

Гибридная силовая установка и динамика

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор Drive-E, знакомый по Volvo, с алюминиевым блоком и непосредственным впрыском. В паре с ним работает 48-вольтовый мотор-генератор, образующий мягкий гибрид. Суммарная мощность составляет 250 лошадиных сил, что влияет на размер транспортного налога. Динамика впечатляет: разгон до ста километров в час занимает 8,1 секунды, скорость уверенно набирается и на высоких показателях. Восьмиступенчатый автомат работает плавно, особенно в спортивном режиме, где исчезает излишняя задумчивость коробки. Расход топлива держится в пределах 10-10,5 литра на сто километров, что для крупного кроссовера с таким мотором является достойным результатом.

Управляемость и особенности эксплуатации

Nordcross 001 приятно удивляет устойчивостью на трассе: при 130 километрах в час автомобиль уверенно держит линию, а в поворотах проявляет цепкость и экономичность. Двухслойные стекла в передних дверях создают высокий уровень акустического комфорта. Подвеска хорошо справляется с неровностями, хотя на лежачих полицейских ощущается некоторая жесткость. Фиксированный клиренс в 221 миллиметр позволяет не бояться легкого бездорожья, а система полного привода быстро подключает заднюю ось при пробуксовке. Однако, несмотря на внедорожный потенциал, рисковать дорогим кроссовером вне асфальта вряд ли стоит.

Мелкие недочеты и ограничения по комплектациям

Существенных недостатков у Nordcross 001 не обнаружено, но присутствуют мелкие недочеты: наличие слепых зон в боковых зеркалах и беспроводная связь Apple CarPlay, требующая повторного подключения. Автоматическое складывание сидений не всегда работает безупречно — механизм может заедать, что требует внимательного изучения инструкции. Еще один момент — отсутствие выбора комплектаций: Nordcross 001 представлен только в одной, максимально насыщенной версии. Для некоторых покупателей это может стать проблемой, так как не всем нужны массаж сидений, четырехзонный климат или матричные фары, а более демократичная комплектация могла бы сделать модель доступнее для более широкой аудитории.

Упомянутые марки: Geely, Volvo
