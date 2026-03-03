Семиместный гибрид на платформе Volvo и детали, которые удивляют владельцев — новый Nordcross 001

3 марта 2026, 14:09
Nordcross 001: премиальный кроссовер с шведскими корнями и неожиданными нюансами
Nordcross 001: премиальный кроссовер с шведскими корнями и неожиданными нюансами
Nordcross 001 - новый игрок среди премиальных кроссоверов, построенный на базе Volvo XC90. Модель выделяется просторным салоном, мощной гибридной установкой и богатым оснащением, но не лишена спорных решений. Почему этот автомобиль вызывает интерес именно сейчас - в нашем обзоре.
Появление Nordcross 001 на российском рынке — событие, заметное для всех, кто следит за тенденциями в сегменте премиальных кроссоверов. Этот автомобиль вобрал в себя шведскую инженерную школу, китайскую практичность и современные технологии, однако ряд его особенностей могут стать как преимуществом, так и поводом для дискуссий.
Скандинавские гены и архитектура
Nordcross 001 является переосмыслением модели Lynk & Co 09, построенной на платформе SPA, знакомой по Volvo XC90 второго поколения. Колесная база у этих моделей совпадает до миллиметра, но длина Nordcross немного больше и составляет 5042 миллиметра. Подвеска полностью повторяет вольвовскую схему с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Однако, если Volvo предлагает пневмоподвеску, то Nordcross обходится без нее, что сказывается на универсальности клиренса. Внешне автомобиль выглядит солидно, но уже немного консервативно, так как дебютировал в 2021 году, а Volvo XC90 выпускается уже более десяти лет. Тем не менее, Nordcross 001 оснащен матричными фарами, обеспечивающими отличную видимость ночью, хотя отсутствие омывателей фар снижает эффективность света в условиях российских зимних дорог.
Простор и комфорт для всех пассажиров
Внутри Nordcross 001 просторно: места хватает и на втором, и на третьем ряду, который рассчитан даже на взрослых пассажиров — редкость для автомобилей этого класса. Шестиместная компоновка делает модель универсальной для семейных поездок. Второй ряд оснащен пультом управления четырехзонным климатом, позволяющим каждому пассажиру поддерживать комфортную температуру. Багажник также не разочаровывает: даже при разложенных сиденьях третьего ряда остается достаточно места для вещей, а при их складывании образуется ровный пол — решение, редко встречающееся у китайских производителей и придающее практичности при перевозке крупногабаритных предметов.
Премиальные материалы и эргономика
Отделка салона выполнена на уровне европейских конкурентов с использованием кожи, мягкого пластика даже в нижней части панели и алюминиевых декоративных вставок. Архитектура интерьера классическая, без модных парящих экранов. Центральная консоль лишена физических кнопок: управление климатом вынесено на отдельный экран и два поворотных регулятора. Водительское место продумано, а отсутствие выступающего экрана медиасистемы улучшает обзор. Однако меню управления сложное и требует привыкания при настройке удобного положения. Зато акустика Bose впечатляет качеством звучания, создавая атмосферу концертного зала прямо в салоне.
Гибридная силовая установка и динамика
Под капотом установлен двухлитровый турбомотор Drive-E, знакомый по Volvo, с алюминиевым блоком и непосредственным впрыском. В паре с ним работает 48-вольтовый мотор-генератор, образующий мягкий гибрид. Суммарная мощность составляет 250 лошадиных сил, что влияет на размер транспортного налога. Динамика впечатляет: разгон до ста километров в час занимает 8,1 секунды, скорость уверенно набирается и на высоких показателях. Восьмиступенчатый автомат работает плавно, особенно в спортивном режиме, где исчезает излишняя задумчивость коробки. Расход топлива держится в пределах 10-10,5 литра на сто километров, что для крупного кроссовера с таким мотором является достойным результатом.
Управляемость и особенности эксплуатации
Nordcross 001 приятно удивляет устойчивостью на трассе: при 130 километрах в час автомобиль уверенно держит линию, а в поворотах проявляет цепкость и экономичность. Двухслойные стекла в передних дверях создают высокий уровень акустического комфорта. Подвеска хорошо справляется с неровностями, хотя на лежачих полицейских ощущается некоторая жесткость. Фиксированный клиренс в 221 миллиметр позволяет не бояться легкого бездорожья, а система полного привода быстро подключает заднюю ось при пробуксовке. Однако, несмотря на внедорожный потенциал, рисковать дорогим кроссовером вне асфальта вряд ли стоит.
Мелкие недочеты и ограничения по комплектациям
Существенных недостатков у Nordcross 001 не обнаружено, но присутствуют мелкие недочеты: наличие слепых зон в боковых зеркалах и беспроводная связь Apple CarPlay, требующая повторного подключения. Автоматическое складывание сидений не всегда работает безупречно — механизм может заедать, что требует внимательного изучения инструкции. Еще один момент — отсутствие выбора комплектаций: Nordcross 001 представлен только в одной, максимально насыщенной версии. Для некоторых покупателей это может стать проблемой, так как не всем нужны массаж сидений, четырехзонный климат или матричные фары, а более демократичная комплектация могла бы сделать модель доступнее для более широкой аудитории.
Похожие материалы Джили, Вольво
-
03.03.2026, 11:31
«Москвич» расширяет линейку: вслед за кроссоверами М70 и М90 завод намекнул на выпуск родстера или хетчбэка
На презентации новых кроссоверов М70 и М90 завод «Москвич» неожиданно объявил о скором пополнении модельного ряда. Какие машины появятся на конвейере, почему это важно для рынка и что ждет покупателей - эксперты уже строят прогнозы. Не все детали раскрыты, но интрига обещает перемены.Читать далее
-
03.03.2026, 11:01
Tank 300 после обновления: новые опции, улучшенная шумоизоляция и дизель на подходе
Tank 300 после рестайлинга стал заметно ближе к требованиям российских водителей: улучшенная мультимедиа, новые режимы трансмиссии и ожидаемый дизель. Эксперты отмечают, что модель уверенно закрепилась в топе продаж марки, а обновления затронули ключевые детали.Читать далее
-
03.03.2026, 10:29
Kia Sportage нового поколения: свежий дизайн, расширенные опции и гибридные технологии
Kia Sportage выходит на рынок с заметными изменениями во внешности, обновленным интерьером и расширенным набором функций. Новая версия кроссовера получила более мощные гибридные установки и современные опции безопасности.Читать далее
-
03.03.2026, 09:47
Как китайские автомобили стали мировыми: секрет успеха новых моделей
Автомобили из Китая удивляют качеством и технологиями. Они больше не уступают конкурентам. Внутри и снаружи - новые стандарты. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
03.03.2026, 08:20
Пять автомобилей, которые опередили время и потерпели неудачу на рынке
Инновации не всегда гарантируют успех: некоторые автомобили оказались настолько передовыми, что рынок их не принял. Почему даже самые прогрессивные решения могут привести к провалу, и какие уроки извлекли производители - разбираемся на примерах пяти моделей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 05:16
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Джили, Вольво
-
03.03.2026, 11:31
«Москвич» расширяет линейку: вслед за кроссоверами М70 и М90 завод намекнул на выпуск родстера или хетчбэка
На презентации новых кроссоверов М70 и М90 завод «Москвич» неожиданно объявил о скором пополнении модельного ряда. Какие машины появятся на конвейере, почему это важно для рынка и что ждет покупателей - эксперты уже строят прогнозы. Не все детали раскрыты, но интрига обещает перемены.Читать далее
-
03.03.2026, 11:01
Tank 300 после обновления: новые опции, улучшенная шумоизоляция и дизель на подходе
Tank 300 после рестайлинга стал заметно ближе к требованиям российских водителей: улучшенная мультимедиа, новые режимы трансмиссии и ожидаемый дизель. Эксперты отмечают, что модель уверенно закрепилась в топе продаж марки, а обновления затронули ключевые детали.Читать далее
-
03.03.2026, 10:29
Kia Sportage нового поколения: свежий дизайн, расширенные опции и гибридные технологии
Kia Sportage выходит на рынок с заметными изменениями во внешности, обновленным интерьером и расширенным набором функций. Новая версия кроссовера получила более мощные гибридные установки и современные опции безопасности.Читать далее
-
03.03.2026, 09:47
Как китайские автомобили стали мировыми: секрет успеха новых моделей
Автомобили из Китая удивляют качеством и технологиями. Они больше не уступают конкурентам. Внутри и снаружи - новые стандарты. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
03.03.2026, 08:20
Пять автомобилей, которые опередили время и потерпели неудачу на рынке
Инновации не всегда гарантируют успех: некоторые автомобили оказались настолько передовыми, что рынок их не принял. Почему даже самые прогрессивные решения могут привести к провалу, и какие уроки извлекли производители - разбираемся на примерах пяти моделей.Читать далее
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.Читать далее
-
03.03.2026, 05:16
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее