Обзор нового кроссовера Nordcross 001 на базе Volvo XC90: 2-литровый турбомотор и 254 л.с. — стоит ли покупать

7 июля 2026, 06:26
Nordcross 001: российский кроссовер на платформе Volvo XC90 с турбомотором 254 л.с.
Nordcross 001: российский кроссовер на платформе Volvo XC90 с турбомотором 254 л.с.
Nordcross 001 - новый кроссовер, созданный на базе Volvo XC90 и адаптированный для российских условий. Модель сочетает шведские технологии, китайскую сборку и современный дизайн, что делает ее актуальной для рынка 2026 года.
Nordcross 001 — это не просто очередная веха на российском автомобильном рынке, а плод тесного сотрудничества шведских и китайских инженеров. Модель базируется на проверенной платформе SPA, доставшейся в наследство от Volvo XC90, и унаследовала от предшественника не только узнаваемый облик, но и ключевые технические решения. В условиях, когда оригинальные шведские внедорожники стали менее доступными, появление Nordcross 001 выглядит как своевременный ответ на запросы российских автолюбителей.
Внешний облик автомобиля выдержан в духе европейского минимализма с ярко выраженным скандинавским влиянием. В экстерьере нет избыточных деталей — все элементы образуют гармоничное единство, и даже сложные воздухозаборники на переднем бампере смотрятся уместно. Отсутствие массивных решёток радиатора и длинных колёсных арок придаёт облику сдержанность и практичность. Уже через несколько недель эксплуатации Nordcross 001 воспринимается как типичный представитель европейского автопрома, пусть и со своим собственным характером.
Особого внимания заслуживает техническая составляющая. Nordcross 001 оснащается 2-литровым турбомотором Volvo B4204T18, работающим по схеме «мягкий гибрид» в паре с мотором-генератором, при этом суммарная мощность достигает 254 лошадиных сил, что обеспечивает уверенную динамику и стабильную работу даже в сильные морозы. Восьмиступенчатый «автомат» Aisin и подключаемый полный привод через муфту BorgWarner делают автомобиль надёжным спутником в дальних поездках и на сложных дорожных покрытиях. В отличие от Lynk & Co 09, для Nordcross 001 выбрана классическая шведская схема подвески: спереди — пружины, сзади — поперечная рессора, что позволяет уверенно преодолевать препятствия и грязь, особенно актуальные для российских реалий. Дополнительный пакет зимних опций, включающий подогрев сидений, стёкол и руля, двойную антикоррозийную обработку кузова и контроль толщины лакокрасочного покрытия, полностью адаптирует модель к суровому климату.
Салон Nordcross 001 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на сочетании серых и оранжевых оттенков. Внутри предусмотрено три ряда кресел с возможностью регулировки расстояния между ними и угла наклона спинок, а также доступны массаж сидений и панорамная крыша. Два дисплея на передней панели гармонично дополняются физическими поворотными регуляторами, что делает управление интуитивно понятным. Вместительный багажник, рассчитанный от 269 до 862 литров, обеспечивает достаточно места для перевозки крупногабаритного багажа и дальних путешествий.
В ходе тест-драйва Nordcross 001 проявил себя как сбалансированный кроссовер с плавным ускорением и предсказуемой управляемостью. Подвеска местами может показаться жёстковатой, однако автомобиль уверенно держит дорогу даже на обледенелых участках. Электроника и программное обеспечение разработаны специально для этой модели, хотя в меню встречаются отдельные огрехи русификации.
Ощущения от вождения близки к Volvo XC90, но при этом Nordcross 001 стоит заметно дешевле — разница в цене достигает 4 миллионов рублей. Для тех, кто рассматривает альтернативы в сегменте кроссоверов, будет полезно ознакомиться с различиями между версиями Geely Atlas с разными типами привода — подробности о плюсах и минусах модификаций помогут лучше понять, на что обращать внимание при выборе автомобиля для российских условий.
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