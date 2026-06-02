Сравнили Nordcross 001 и Lynk & Co 09 - что изменилось и стоит ли брать

Nordcross 001: тест-драйв нового кроссовера для России и сравнение с Lynk & Co 09

Тест-драйв Nordcross 001 выявил неожиданные отличия от Lynk & Co 09. Почему этот кроссовер вызывает интерес у российских водителей, какие нюансы скрывает комплектация и что важно знать о его возможностях - рассказываем подробно. Мало кто знает, что модель уже продается официально и конкурирует с топовыми гибридами.

Тест-драйв Nordcross 001 выявил неожиданные отличия от Lynk & Co 09. Почему этот кроссовер вызывает интерес у российских водителей, какие нюансы скрывает комплектация и что важно знать о его возможностях - рассказываем подробно. Мало кто знает, что модель уже продается официально и конкурирует с топовыми гибридами.

Nordcross 001 появился на российском рынке в момент, когда спрос на крупные кроссоверы с премиальными опциями стабильно растет. Для многих водителей важно не только имя бренда, но и то, насколько автомобиль адаптирован под местные условия. Именно поэтому запуск Nordcross 001 вызвал столько обсуждений: модель пришла как альтернатива Lynk & Co 09, но с рядом доработок и особенностей, ориентированных на российский рынок.

Внешне Nordcross 001 почти не отличается от своего китайского «родственника». Дизайн остался узнаваемым, а фирменные черты Lynk & Co сохранились даже в мелочах - от оптики до колесных дисков. Однако, как выяснили журналисты портала Китайские автомобили, на кузове теперь красуется только одна надпись Nordcross, а все остальные элементы напоминают о Lynk & Co. Это решение выглядит логичным: узнаваемость бренда важна, но для российского покупателя акцент на «северной стране» добавляет ощущение эксклюзивности.

Комплектация у Nordcross 001 одна - и это сразу определяет набор опций. Выдвижные ручки, автоматическое открытие дверей, четыре цвета кузова - белый, черный, серый и синий. Ключ стал проще, чем у Lynk & Co 09, но теперь есть функция удаленного запуска двигателя. Двери тяжелые, закрываются с характерным звуком, но доводчиков нет, а подножки и другие «допы» для России не предусмотрены. Кузов полностью оцинкован, кроме крыши, что важно для эксплуатации в суровых условиях.

Внутри Nordcross 001 встречает просторным салоном на семь мест. В Китае были варианты на 5, 6 и 7 мест, но для России доступен только семиместный. Багажник вместительный, даже при разложенном третьем ряде, а электропривод спинок облегчает трансформацию. Третий ряд скорее номинальный - взрослым там тесно, а посадка требует сноровки. Второй ряд регулируется вручную, но диапазон настроек позволяет найти компромисс между комфортом и вместимостью.

На втором ряду есть климат-контроль, шторки и подогрев сидений, но без вентиляции и массажа. Передние кресла регулируются в 16 направлениях, есть массаж и плотная набивка, однако рослым водителям может быть неудобно из-за расположения педалей. Материалы отделки качественные, но на фоне новых китайских моделей салон уже не кажется эталоном. Много физических кнопок, классический селектор, приборная панель с козырьком - олдскульный подход понравится тем, кто не любит полностью сенсорные решения.

Медиасистема русифицирована, поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, но интерфейс выглядит устаревшим, а логика управления требует привыкания. Некоторые функции спрятаны глубоко в меню, а часть настроек вызывается только через физические кнопки. Камеры кругового обзора и аудиосистема Bose с 14 динамиками - из приятных бонусов. Вечерняя подсветка стала скромнее, а матричная оптика не всегда оправдывает ожидания по дальности света.

Технически Nordcross 001 оснащен 2-литровым турбомотором на 254 л.с. с мягким гибридом. Это не подзаряжаемый гибрид - стартер-генератор лишь помогает двигателю, а батареи для езды на электротяге нет. Динамика достойная: разгон до 100 км/ч занимает чуть меньше восьми секунд, расход топлива в тесте составил около 11 литров. В городе иногда ощущаются задержки при нажатии на газ, но в целом поведение предсказуемое, а плавность хода на уровне европейских конкурентов.

Подвеска - сильная сторона Nordcross 001. Даже без пневмы и адаптивных амортизаторов кроссовер уверенно глотает неровности, а крены минимальны. Управляемость напоминает европейские автомобили: руль информативный, усилие меняется в зависимости от режима. Однако на плохом асфальте шумоизоляция уступает гибридному Lynk & Co 09, что может быть связано с разной резиной или настройками.

Системы помощи водителю работают неидеально: адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе иногда теряют «зрение» или не реагируют на разметку. Это может быть связано с особенностями прошивки, и производитель уже выпускает обновления, которые исправляют часть проблем. Важно отметить, что в режиме Individual можно настроить параметры под себя, включая отклик педали тормоза.

Цена Nordcross 001 - 7 130 000 рублей, и это ставит его в один ряд с гибридными Seres M7, Wey 07, GAC S7, Exlantix ET и даже Lixiang L6 с учетом скидок. У конкурентов часто выше мощность и богаче оснащение, а среди бензиновых кроссоверов есть более доступные варианты. За первый квартал 2026 года продано 153 экземпляра Nordcross 001, что заметно меньше, чем у соперников. Для сравнения, продажи гибридов Exlantix и GAC в разы выше, а неофициальные Lynk & Co 900 расходятся активнее.

В ближайшее время модельный ряд Nordcross может пополниться новыми автомобилями, но пока официальной информации нет. Для более успешного продвижения бренду не помешали бы скидки и появление подзаряжаемой версии с обновленным салоном. Кстати, если вы следите за изменениями в правилах эксплуатации авто, стоит обратить внимание на разъяснения по новым требованиям к техосмотру в 2026 году - это поможет избежать неприятных сюрпризов при покупке и эксплуатации новых моделей.

В целом, Nordcross 001 - интересный вариант для тех, кто ценит европейский стиль управления и необычный дизайн, но готов мириться с некоторыми компромиссами по оснащению и цене. Модель ориентирована на тех, кто часто ездит по трассе и не нуждается в большом аккумуляторе, а также предпочитает проверенные решения вместо ультрасовременных гаджетов.