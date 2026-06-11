6 ступеней к надёжности: как АвтоВАЗ тестировал новую МКПП для Lada Azimut при −35°C и +40°C

11 июня 2026, 18:36
Новая 6-ступенчатая механика для Lada Azimut: испытания завершены, детали адаптации
Новая 6-ступенчатая механика для Lada Azimut: испытания завершены, детали адаптации
АвтоВАЗ завершил финальные испытания 6-ступенчатой механической коробки передач для Lada Azimut, уделив особое внимание адаптации к российским условиям и экстремальным температурам. Это решение может повлиять на выбор покупателей в условиях меняющегося рынка.
В условиях, когда российский авторынок переживает серьёзные перемены, АвтоВАЗ приступил к испытаниям новой 6-ступенчатой механической коробки передач для кроссовера Lada Azimut. Это событие может стать ключевым для тех, кто выбирает автомобиль, способный выдержать суровые климатические и тяжёлые дорожные условия в стране.
Инженеры АвтоВАЗа провели глубокую адаптацию уже знакомой по моделям Vesta и Iskra коробки передач, чтобы она стала отличительной чертой Azimut. Для нового агрегата кроссовера пришлось серьёзно доработать настройки под увеличенную массу и более жёсткие условия эксплуатации, которые ожидают будущих владельцев.
В заводских лабораториях был проведён полный цикл испытаний на надёжность, включая ресурсные испытания на 190 тысячах километров пробега. Даже после разборки и повторной сборки агрегат сохранил отличное техническое состояние, обеспечивающее запас прочности. Особое внимание уделяют испытаниям в климатической камере: в контейнере при температуре от –35 до +40 градусов, чтобы убедиться в работоспособности трансмиссии в любых климатических условиях.
Инженеры отмечают: даже при сильных морозах механизм не ухудшает свои характеристики. Синхронизированная передача заднего хода и шлифованные зубья позволяют снизить уровень шума и повысить комфорт при переключениях. На первой и второй передачах установлены многоконусные синхронизаторы с карбоновым покрытием, что облегчает работу водителя и увеличивает срок службы деталей.
Коробка поступает на завод уже в собранном виде, что минимизирует нарушения производственного процесса и возможные ошибки при сборке. Для Azimut выбрана главная пара с номером 4.3 — аналогичное решение применимо и к Lada Iskra SW Cross. Это обеспечивает кроссоверу оптимальную тягу и динамику разгона, позволяя раскрыть максимальный потенциал двигателя.
Важно, что конструкция корпуса ориентирована на технологичность и прочность, а для пользователя основные изменения проявятся в более плавном и тихом переключении передач. Работы по доводке «механики» для «Азимута» уже близки к завершению.
Запуск производства нового кроссовера намечен на третий квартал, старт продаж — на четвёртый. Покупателям предложат несколько модификаций с вазовскими моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Помимо 6-ступенчатой механики, в линейке предусмотрен вариатор, а в перспективе — и 6-диапазонный автомат.
Все эти шаги говорят о том, что отечественный автопром стремится не только к обновлению модельного ряда, но и к повышению качества и надёжности продукции. Для российских покупателей это означает появление более современных и адаптированных к местным условиям автомобилей, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и высоких ожиданий рынка.
Модернизация производственных процессов и внедрение новых технологий на АвтоВАЗе уже не раз становились предметом дискуссий среди экспертов. Например, компания недавно обновила оборудование и роботизированные линии для выпуска моделей «Искра» и «Веста», что подробно разбиралось в материалах о прогрессе завода и его влиянии на рынок. В этом смысле опыт эксплуатации кроссоверов в сложных условиях, как это было с Haval Jolion, прошедшим 120 тысяч километров по не самым надёжным дорогам, становится особенно ценным - подробности в материале .
Похожие материалы Лада
-
10.06.2026, 20:20
Lada Azimut выходит на рынок: новые моторы для Vesta и Niva Legend в 2026 году
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.Читать далее
-
08.06.2026, 05:40
LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. - детали обновления
АвтоВАЗ объявил о модернизации седана LADA Aura: теперь модель будет оснащаться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Такой же мотор появится и на кроссовере LADA Azimut. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте российских автомобилей и интерес к новинкам бренда.Читать далее
-
05.06.2026, 14:59
АвтоВАЗ объяснил ошибку топ-менеджера: уникальная опция Lada Azimut оказалась другой
АвтоВАЗ официально прокомментировал высказывание своего вице-президента о якобы уникальной функции нового кроссовера Lada Azimut. Компания уточнила, что речь шла не о зеркалах, а о другой редкой опции, которой нет у конкурентов. Почему это важно для рынка и что еще известно о новинке - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.06.2026, 13:43
LADA Azimut: цифровой кокпит, панорамная крыша и обогрев стёкол в базе
LADA Azimut выходит на рынок с цифровой панелью, панорамной крышей и обогревом боковых стёкол уже в базе. Новинка обещает изменить баланс сил среди городских кроссоверов и стать заметным событием для российского автопрома.Читать далее
-
04.06.2026, 09:35
Когда стартуют продажи Lada Azimut и что повлияет на цену нового кроссовера
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему стоимость нового кроссовера Lada Azimut пока держится в секрете и какие экономические факторы могут на нее повлиять. Мало кто знает, что старт продаж намечен уже на этот год. Какие перемены ждут покупателей и почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 08:11
Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
В России готовится к старту серийное производство Lada Azimut, и список его соперников заметно изменился. Какие модели уже обновились, кто из «некитайцев» реально способен составить конкуренцию, а кто уступает по оснащению и цене - разбираемся, почему борьба за покупателя обостряется именно сейчас. Эксперты объяснили, что может повлиять на успех новинки и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
04.06.2026, 05:47
Lada Azimut выходит на рынок: первый турбомотор и автомат у АвтоВАЗа
Lada Azimut готовится изменить российский рынок кроссоверов: впервые в истории АвтоВАЗа модель получит турбированный мотор и классическую автоматическую коробку передач. Это решение может повлиять на расстановку сил среди отечественных и зарубежных брендов.Читать далее
-
02.06.2026, 04:40
Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка
Lada Azimut прошел серию сложных заводских испытаний лакокрасочного покрытия, включая удары гравием и воздействие кислотных дождей. Результаты важны для всех, кто выбирает автомобиль с учетом долговечности и стойкости к российским условиям.Читать далее
-
01.06.2026, 12:51
Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом
Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.Читать далее
-
31.05.2026, 18:46
Lada Azimut: старт продаж, цена и ключевые особенности нового кроссовера АвтоВАЗа
Lada Azimut выходит на рынок с прицелом на сегмент до 2 млн рублей. Эксперты считают, что именно ценовая политика определит спрос на новый кроссовер, а технические новшества и оснащение могут усилить позиции модели в конкурентной борьбе.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
10.06.2026, 20:20
Lada Azimut выходит на рынок: новые моторы для Vesta и Niva Legend в 2026 году
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.Читать далее
-
08.06.2026, 05:40
LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. - детали обновления
АвтоВАЗ объявил о модернизации седана LADA Aura: теперь модель будет оснащаться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Такой же мотор появится и на кроссовере LADA Azimut. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте российских автомобилей и интерес к новинкам бренда.Читать далее
-
05.06.2026, 14:59
АвтоВАЗ объяснил ошибку топ-менеджера: уникальная опция Lada Azimut оказалась другой
АвтоВАЗ официально прокомментировал высказывание своего вице-президента о якобы уникальной функции нового кроссовера Lada Azimut. Компания уточнила, что речь шла не о зеркалах, а о другой редкой опции, которой нет у конкурентов. Почему это важно для рынка и что еще известно о новинке - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.06.2026, 13:43
LADA Azimut: цифровой кокпит, панорамная крыша и обогрев стёкол в базе
LADA Azimut выходит на рынок с цифровой панелью, панорамной крышей и обогревом боковых стёкол уже в базе. Новинка обещает изменить баланс сил среди городских кроссоверов и стать заметным событием для российского автопрома.Читать далее
-
04.06.2026, 09:35
Когда стартуют продажи Lada Azimut и что повлияет на цену нового кроссовера
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему стоимость нового кроссовера Lada Azimut пока держится в секрете и какие экономические факторы могут на нее повлиять. Мало кто знает, что старт продаж намечен уже на этот год. Какие перемены ждут покупателей и почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.06.2026, 08:11
Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
В России готовится к старту серийное производство Lada Azimut, и список его соперников заметно изменился. Какие модели уже обновились, кто из «некитайцев» реально способен составить конкуренцию, а кто уступает по оснащению и цене - разбираемся, почему борьба за покупателя обостряется именно сейчас. Эксперты объяснили, что может повлиять на успех новинки и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
04.06.2026, 05:47
Lada Azimut выходит на рынок: первый турбомотор и автомат у АвтоВАЗа
Lada Azimut готовится изменить российский рынок кроссоверов: впервые в истории АвтоВАЗа модель получит турбированный мотор и классическую автоматическую коробку передач. Это решение может повлиять на расстановку сил среди отечественных и зарубежных брендов.Читать далее
-
02.06.2026, 04:40
Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка
Lada Azimut прошел серию сложных заводских испытаний лакокрасочного покрытия, включая удары гравием и воздействие кислотных дождей. Результаты важны для всех, кто выбирает автомобиль с учетом долговечности и стойкости к российским условиям.Читать далее
-
01.06.2026, 12:51
Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом
Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.Читать далее
-
31.05.2026, 18:46
Lada Azimut: старт продаж, цена и ключевые особенности нового кроссовера АвтоВАЗа
Lada Azimut выходит на рынок с прицелом на сегмент до 2 млн рублей. Эксперты считают, что именно ценовая политика определит спрос на новый кроссовер, а технические новшества и оснащение могут усилить позиции модели в конкурентной борьбе.Читать далее