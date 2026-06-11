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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 18:36

Новая 6-ступенчатая механика для Lada Azimut: испытания завершены, детали адаптации

Новая 6-ступенчатая механика для Lada Azimut: испытания завершены, детали адаптации

6 ступеней к надёжности: как АвтоВАЗ тестировал новую МКПП для Lada Azimut при −35°C и +40°C

Новая 6-ступенчатая механика для Lada Azimut: испытания завершены, детали адаптации

АвтоВАЗ завершил финальные испытания 6-ступенчатой механической коробки передач для Lada Azimut, уделив особое внимание адаптации к российским условиям и экстремальным температурам. Это решение может повлиять на выбор покупателей в условиях меняющегося рынка.

АвтоВАЗ завершил финальные испытания 6-ступенчатой механической коробки передач для Lada Azimut, уделив особое внимание адаптации к российским условиям и экстремальным температурам. Это решение может повлиять на выбор покупателей в условиях меняющегося рынка.

В условиях, когда российский авторынок переживает серьёзные перемены, АвтоВАЗ приступил к испытаниям новой 6-ступенчатой механической коробки передач для кроссовера Lada Azimut. Это событие может стать ключевым для тех, кто выбирает автомобиль, способный выдержать суровые климатические и тяжёлые дорожные условия в стране.

Инженеры АвтоВАЗа провели глубокую адаптацию уже знакомой по моделям Vesta и Iskra коробки передач, чтобы она стала отличительной чертой Azimut. Для нового агрегата кроссовера пришлось серьёзно доработать настройки под увеличенную массу и более жёсткие условия эксплуатации, которые ожидают будущих владельцев.

В заводских лабораториях был проведён полный цикл испытаний на надёжность, включая ресурсные испытания на 190 тысячах километров пробега. Даже после разборки и повторной сборки агрегат сохранил отличное техническое состояние, обеспечивающее запас прочности. Особое внимание уделяют испытаниям в климатической камере: в контейнере при температуре от –35 до +40 градусов, чтобы убедиться в работоспособности трансмиссии в любых климатических условиях.

Инженеры отмечают: даже при сильных морозах механизм не ухудшает свои характеристики. Синхронизированная передача заднего хода и шлифованные зубья позволяют снизить уровень шума и повысить комфорт при переключениях. На первой и второй передачах установлены многоконусные синхронизаторы с карбоновым покрытием, что облегчает работу водителя и увеличивает срок службы деталей.

Коробка поступает на завод уже в собранном виде, что минимизирует нарушения производственного процесса и возможные ошибки при сборке. Для Azimut выбрана главная пара с номером 4.3 — аналогичное решение применимо и к Lada Iskra SW Cross. Это обеспечивает кроссоверу оптимальную тягу и динамику разгона, позволяя раскрыть максимальный потенциал двигателя.

Важно, что конструкция корпуса ориентирована на технологичность и прочность, а для пользователя основные изменения проявятся в более плавном и тихом переключении передач. Работы по доводке «механики» для «Азимута» уже близки к завершению.

Запуск производства нового кроссовера намечен на третий квартал, старт продаж — на четвёртый. Покупателям предложат несколько модификаций с вазовскими моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Помимо 6-ступенчатой механики, в линейке предусмотрен вариатор, а в перспективе — и 6-диапазонный автомат.

Все эти шаги говорят о том, что отечественный автопром стремится не только к обновлению модельного ряда, но и к повышению качества и надёжности продукции. Для российских покупателей это означает появление более современных и адаптированных к местным условиям автомобилей, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и высоких ожиданий рынка.

Модернизация производственных процессов и внедрение новых технологий на АвтоВАЗе уже не раз становились предметом дискуссий среди экспертов. Например, компания недавно обновила оборудование и роботизированные линии для выпуска моделей «Искра» и «Веста», что подробно разбиралось в материалах о прогрессе завода и его влиянии на рынок. В этом смысле опыт эксплуатации кроссоверов в сложных условиях, как это было с Haval Jolion, прошедшим 120 тысяч километров по не самым надёжным дорогам, становится особенно ценным - подробности в материале .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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