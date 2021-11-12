Новая Acura Integra: 1,5-литровый турбомотор, роскошный дизайн и механическая коробка передач
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Фото: Acura
Известно, что по технике Acura Integra унифицирована с «подогретым» седаном Honda Civic Si. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор, который на «Сивике» выдает 203 л.с. Агрегат будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Поскольку автомобиль ориентирован, в первую очередь, на североамериканский рынок, в гамме обязательно будет версия с автоматической трансмиссией. Вероятнее всего, Integra получит тот же вариатор, которым оснащают Honda Civic. Производство новой «младшей» модели Acura локализуют в Огайо (США). Цены будут начинаться примерно с 30 тысяч долларов.
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