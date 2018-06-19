19 июня 2018, 09:09
Новая Audi A1: официальные фото и подробности
Компания Audi досрочно представила компактный A1 нового поколения после масштабной утечки фотографий накануне. Новинка лишилась трехдверной версии и дизельных моторов, но получила более спортивный облик и технологичную «начинку». В Audi называют автомобиль идеальным компаньоном для городского жителя.
Предыдущее поколение хэтчбека появилось на свет восемь лет назад и за это время, конечно, успело морально устареть и в плане дизайна, и в плане технологий. Новый A1 выглядит динамично с массивной решеткой радиатора и тремя дополнительными воздуховодами под капотом. Пятидверка избавилась от несуразных маленьких окошек в задних стойках, а задние фонари теперь лишь частично располагаются на крышке багажника, «перетекая» на крылья.
Автомобиль получил светодиодную оптику и легкосплавные колесные диски нового дизайна размерностью от 15 до 18 дюймов в зависимости от комплектации. В салоне появилась цифровая приборная панель и 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MMI Touch. Опционально доступен большой 10,1-дюймовый тачскрин, который реагирует на прикосновения вибрацией и распознает написанный пальцем текст. Также список оборудования пополнился камерой заднего вида, системой автоматического торможения и системой контроля рядности.
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• 25 TFSI с мотором 1,0 литра (95 л.с. и 175 Нм)
• 30 TFSI получила тот же 1,0-литровый двигатель, форсированный до 116 л.с. и 200 Нм
• 35 TFSI с мотором 1,5 литра (150 л.с., 250 Нм)
• 40 TFSI с мотором 2,0 литра (200 л.с., 320 Нм)
Первые три агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» S tronic. Топовый двигатель работает только вместе с роботизированной коробкой. Через год должна появиться самая «злая» модификация – Audi S1 с 250-сильным турбомотором.
Продажи Audi A1 в Европе стартуют осенью. Цены будут начинаться от 17 000 евро (или более 1,2 млн рублей по текущему курсу). До России новинка вряд ли доберется. Продажи первого поколения модели были прекращены в нашей стране еще два года назад из-за низкого спроса.
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