19 июня 2018, 09:09

Новая Audi A1: официальные фото и подробности

Компания Audi досрочно представила компактный A1 нового поколения после масштабной утечки фотографий накануне. Новинка лишилась трехдверной версии и дизельных моторов, но получила более спортивный облик и технологичную «начинку». В Audi называют автомобиль идеальным компаньоном для городского жителя.
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  Новая Audi A1: официальные фото и подробности Audi A1 Новая Audi A1: официальные фото и подробности Audi A1 Новая Audi A1: официальные фото и подробности Audi A1 Новая Audi A1: официальные фото и подробности Audi A1 Новая Audi A1: официальные фото и подробности
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фото
  
Audi A1
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 180 000 до 1 425 000 Р
Отзывов: 5
Audi A1 нового поколения построили на модульной платформе MQB-A0, которая ранее легла в основу хэтчбеков Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Габаритные размеры составляют: длина – 4 030 мм (+60 мм), ширина – 1 740 мм (-6 мм) высота – 1 410 мм (-12 мм), размер колесной базы – 2 560 (+90 мм). Дорожный просвет – 130 мм. В салоне стало чуть просторнее, а объем багажника увеличился до 335 литров (+65 литров) в стандартном положении и до 1 090 литров (+170 литров) при сложенных сидениях второго ряда.

Предыдущее поколение хэтчбека появилось на свет восемь лет назад и за это время, конечно, успело морально устареть и в плане дизайна, и в плане технологий. Новый A1 выглядит динамично с массивной решеткой радиатора и тремя дополнительными воздуховодами под капотом. Пятидверка избавилась от несуразных маленьких окошек в задних стойках, а задние фонари теперь лишь частично располагаются на крышке багажника, «перетекая» на крылья.

Автомобиль получил светодиодную оптику и легкосплавные колесные диски нового дизайна размерностью от 15 до 18 дюймов в зависимости от комплектации. В салоне появилась цифровая приборная панель и 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MMI Touch. Опционально доступен большой 10,1-дюймовый тачскрин, который реагирует на прикосновения вибрацией и распознает написанный пальцем текст. Также список оборудования пополнился камерой заднего вида, системой автоматического торможения и системой контроля рядности.

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Компания Audi подготовила для новинки четыре модификации:
 
25 TFSI с мотором 1,0 литра (95 л.с. и 175 Нм)
30 TFSI получила тот же 1,0-литровый двигатель, форсированный до 116 л.с. и 200 Нм
35 TFSI с мотором 1,5 литра (150 л.с., 250 Нм)
40 TFSI с мотором 2,0 литра (200 л.с., 320 Нм)
 
Первые три агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» S tronic. Топовый двигатель работает только вместе с роботизированной коробкой. Через год должна появиться самая «злая» модификация – Audi S1 с 250-сильным турбомотором.

Продажи Audi A1 в Европе стартуют осенью. Цены будут начинаться от 17 000 евро (или более 1,2 млн рублей по текущему курсу). До России новинка вряд ли доберется. Продажи первого поколения модели были прекращены в нашей стране еще два года назад из-за низкого спроса.
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Audi A1 – клубный и невероятно «злой»
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| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
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Новая Audi A1: официальные фото и подробности
{{model_2970}}Audi A1 нового поколения построили на модульной платформе MQB-A0, которая ранее легла в основу хэтчбеков Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Габаритные размеры составляют: длина – 4 030 мм (+60 мм), ширина – 1 740 мм (-6 мм) высота – 1 410 мм (-12 мм), размер колесной базы – 2 560 (+90 мм). Дорожный просвет – 130 мм. В салоне стало чуть просторнее, а объем багажника увеличился до 335 литров (+65 литров) в стандартном положении и до 1 090 литров (+170 литров) при сложенных сидениях второго ряда.Предыдущее поколение хэтчбека появилось на свет восемь лет назад и за это время, конечно, успело морально устареть и в плане дизайна, и в плане технологий. Новый A1 выглядит динамично с массивной решеткой радиатора и тремя дополнительными воздуховодами под капотом. Пятидверка избавилась от несуразных маленьких окошек в задних стойках, а задние фонари теперь лишь частично располагаются на крышке багажника, «перетекая» на крылья.Автомобиль получил светодиодную оптику и легкосплавные колесные диски нового дизайна размерностью от 15 до 18 дюймов в зависимости от комплектации. В салоне появилась цифровая приборная панель и 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MMI Touch. Опционально доступен большой 10,1-дюймовый тачскрин, который реагирует на прикосновения вибрацией и распознает написанный пальцем текст. Также список оборудования пополнился камерой заднего вида, системой автоматического торможения и системой контроля рядности.{{material_123582}}Компания Audi подготовила для новинки четыре модификации: • 25 TFSI с мотором 1,0 литра (95 л.с. и 175 Нм)• 30 TFSI получила тот же 1,0-литровый двигатель, форсированный до 116 л.с. и 200 Нм• 35 TFSI с мотором 1,5 литра (150 л.с., 250 Нм)• 40 TFSI с мотором 2,0 литра (200 л.с., 320 Нм) Первые три агрегата сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» S tronic. Топовый двигатель работает только вместе с роботизированной коробкой. Через год должна появиться самая «злая» модификация – Audi S1 с 250-сильным турбомотором.Продажи Audi A1 в Европе стартуют осенью. Цены будут начинаться от 17 000 евро (или более 1,2 млн рублей по текущему курсу). До России новинка вряд ли доберется. Продажи первого поколения модели были прекращены в нашей стране еще два года назад из-за низкого спроса.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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