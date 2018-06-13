13 июня 2018, 09:45

Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов

Хэтчбек Audi A1 нового поколения оснастят «виртуальным кокпитом», а сенсорный экран мультимедийной системы MMI Touch интегрируют в переднюю панель. Публичная премьера новинки ожидается в течение ближайших недель.
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  Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов Audi A1 Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов Audi A1 Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов
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Audi A1
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 180 000 до 1 425 000 Р
Отзывов: 5
Вслед за громким дебютом нового флагманского кроссовера Audi Q8 компания готовит еще одну премьеру, на этот раз с другой стороны модельной линейки. Дата премьеры компактного хэтчбека A1 пока не объявлена, но место мы уже знаем – Барселона. Кстати, со сменой поколения модель лишится 3-дверной версии. Теперь она будет продаваться только в практичном кузове Sportback.

На опубликованном тизере видна новая конфигурация передней панели, в центре которой расположен большой экран информационно-развлекательной системы MMI Touch. В отличие от старших моделей в новой Audi A1 управление климатической установкой будет осуществляться не через сенсорный дисплей, а классическими кнопками и регуляторами.

Еще одна новость – Audi A1 нового поколения попрощается с аналоговыми циферблатами. Новинка получит цифровую приборную панель. Однако автопроизводитель пока не уточняет, войдет ли «виртуальный кокпит» в базовое оснащение, будет доступен в топовых комплектациях или только в виде опции.

Испания выбрана местом премьеры нового Audi A1 неслучайно. Производство модели перенесут из Брюсселя на завод Seat Martorell, расположенный в 30 километрах от Барселоны.
Новинки и концепт кары Ауди А1
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Форум Audi A1
красивый красненкий
виталий
Audi A1 – клубный и невероятно «злой»
Кстати....А кто у нас при массе всего 1390 кг имеет 503 лошади?А? ( Супротив - у кого более 500 лошадей - а сколько масса и что за модели?) - даж интересно.
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| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
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Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов
{{model_2970}}Вслед за громким дебютом нового флагманского кроссовера Audi Q8 компания готовит еще одну премьеру, на этот раз с другой стороны модельной линейки. Дата премьеры компактного хэтчбека A1 пока не объявлена, но место мы уже знаем – Барселона. Кстати, со сменой поколения модель лишится 3-дверной версии. Теперь она будет продаваться только в практичном кузове Sportback.На опубликованном тизере видна новая конфигурация передней панели, в центре которой расположен большой экран информационно-развлекательной системы MMI Touch. В отличие от старших моделей в новой Audi A1 управление климатической установкой будет осуществляться не через сенсорный дисплей, а классическими кнопками и регуляторами.Еще одна новость – Audi A1 нового поколения попрощается с аналоговыми циферблатами. Новинка получит цифровую приборную панель. Однако автопроизводитель пока не уточняет, войдет ли «виртуальный кокпит» в базовое оснащение, будет доступен в топовых комплектациях или только в виде опции.Испания выбрана местом премьеры нового Audi A1 неслучайно. Производство модели перенесут из Брюсселя на завод Seat Martorell, расположенный в 30 километрах от Барселоны.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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