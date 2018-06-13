13 июня 2018, 09:45
Новая Audi A1 получит цифровую панель приборов
Хэтчбек Audi A1 нового поколения оснастят «виртуальным кокпитом», а сенсорный экран мультимедийной системы MMI Touch интегрируют в переднюю панель. Публичная премьера новинки ожидается в течение ближайших недель.
На опубликованном тизере видна новая конфигурация передней панели, в центре которой расположен большой экран информационно-развлекательной системы MMI Touch. В отличие от старших моделей в новой Audi A1 управление климатической установкой будет осуществляться не через сенсорный дисплей, а классическими кнопками и регуляторами.
Еще одна новость – Audi A1 нового поколения попрощается с аналоговыми циферблатами. Новинка получит цифровую приборную панель. Однако автопроизводитель пока не уточняет, войдет ли «виртуальный кокпит» в базовое оснащение, будет доступен в топовых комплектациях или только в виде опции.
Испания выбрана местом премьеры нового Audi A1 неслучайно. Производство модели перенесут из Брюсселя на завод Seat Martorell, расположенный в 30 километрах от Барселоны.
Новости и статьи по теме
Делись авто: ТОП-5 машин для каршеринга
22.05.2018, 19:42
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
21.03.2018, 15:15
20 лет, как Audi официально работает в России
19.03.2018, 19:59
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Audi экспериментирует с синтетическим топливом
17.03.2018, 06:22
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Новости и статьи по теме
Делись авто: ТОП-5 машин для каршеринга
22.05.2018, 19:42
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
21.03.2018, 15:15
20 лет, как Audi официально работает в России
19.03.2018, 19:59
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Audi экспериментирует с синтетическим топливом
17.03.2018, 06:22
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
красивый красненкий
Кстати....А кто у нас при массе всего 1390 кг имеет 503 лошади?А? ( Супротив - у кого более 500 лошадей - а сколько масса и что за модели?) - даж интересно.
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное