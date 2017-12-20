20 декабря 2017, 16:24
Новая Audi A6 появится в следующем году
Audi намекнула на новое поколение седана А6. После смены генерации автомобиль окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти.
В перечень оснащения нового A6 войдет функция автономного управления. Система будет способна брать на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях и дорогах. Главными конкурентами машины станут BMW 5-Series и Mercedes E-Class.
Ранее сообщалось, что руководство Audi намерено подготовить отдельную линейку электрических спортивных машин. Как рассказал глава подразделения Audi Sport Штефан Винкельман, выпуск подобных моделей наладят в 2020 году.
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03.12.2016, 20:55
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
Была у меня как-то Ауди 1995 года и могу сказать, что не смотря на солидный пробег и кучу ремонтов, автомобиль был на ходу и могу дать фору современному отечественному автопрому. Понятное дело, что комфорта в автомобиле было маловато, но если чисто съездить куда-то по делам не на долго, то автомобиль ...
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