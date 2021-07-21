Новая автомобильная аптечка 2021 года: состав, сроки использования, цена и штраф за отсутствие
- Что должна содержать новая автомобильная аптечка;
- Что еще можно включить в автомобильную аптечку в 2021 году;
- Какова цена автомобильной аптечки;
- Срок годности автомобильной аптечки;
- Какой штраф за отсутствующую аптечку в 2021 году.
Что должна содержать новая автомобильная аптечка
1 января обязательное содержимое автомобильной аптечки подвергли изменениям, но это не значит, что старый чемоданчик с медикаментами можно выбросить. Пользоваться им можно до истечения срока годности. Замена старого комплекта на новый требуется к 31 декабря 2024 года.
А теперь сравним состав старой и новой автомобильной аптечки в таблице:
Как видите, чемоданчик для оказания первой помощи дополнили медицинскими масками, еще одной парой перчаток, рекомендации по применению заменили инструкцией по оказанию помощи в ДТП, исключили из нее некоторые виды бинтов, салфеток и лейкопластырей, а также перевязочный стерильный пакет.
Что еще можно включить в автомобильную аптечку в 2021 году
Законодатели обозначили обязательный состав автомобильной аптечки, однако не запретили дополнить его другими нужными водителю препаратами.
В чемоданчик можно доложить обезболивающие препараты, парацетамол или иной жаропонижающий препарат, медикаменты от желудочно-кишечных напастей, такие как имодиум, гастал, смекта и т.д., средства антисептические и для дезинфекции ран.
Кроме того, если у водителя есть хронические заболевания, требующие постоянного приема препаратов, можно пополнить ими сундучок.
Какова цена автомобильной аптечки
Купить новую автомобильную аптечку можно рублей за 200-350. Перед покупкой проверьте, соответствует ли она санитарным нормам.
Разместите сундучок с медикаментами в салоне машины, и сообщите пассажирам, где она находится.
Купить автомобильную аптечку вы можете на автозаправке или автомагазине.
Срок годности автомобильной аптечки
Сроки использования аптечки всегда присутствует на ее упаковке.
У бинтов и повязок длительные сроки службы, а у пластырей и жгутов около 5-6 лет.
Кроме того, следует проверять сроки у иных препаратов, которыми вы дополнили сундучок на свое усмотрение. Просматривайте периодически содержимое на предмет годности.
Автомобильная аптечка годна к применению 4,5 года, и еще 6 месяцев у водителя будет на ее замену.
Какой штраф за отсутствующую аптечку в 2021 году
Если автомобильной аптечки первой помощи не окажется в салоне вашей машины, автоинспектор вынесет предупреждение или оштрафует вас на 500 рублей по статье 12.5.1 КоАП.
Эти же санкции применят к водителю в случае недокомплекта автомобильной аптечки или наличия в ней просроченных медикаментов.
Не так страшно наказание, как перспектива в критической ситуации на дороге оказаться без средств первой помощи. Поэтому советуем всегда возить с собой аптечку и следить за ее сроками, ведь она может спасти жизнь вам и вашим пассажирам.
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