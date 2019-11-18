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18 ноября 2019, 23:34

Новая Chevrolet Niva почти готова к серийному производству

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Фото: CARscope.ru
Прототип Chevrolet Niva второго поколения показали еще в 2014 году на Московском автосалоне. Но тогда реализации проекта помешала экономическая ситуация. Сейчас продажи морально устаревшего внедорожника стремительно падают. Модернизация ему жизненно необходима.
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По информации CARscope.ru, внедорожник Chevrolet Niva следующего поколения уже практически готов. По слухам, первые предсерийные образцы уже показали избранным дилерам. У новой Chevrolet Niva будет полностью переосмысленная передняя часть, выполненная в духе концепта, представленного пять лет назад. Моторный отсек станет намного просторнее. Теперь здесь появится место под установку новых силовых агрегатов. Конструкция и оформление боковин и кормы не изменится.

Обновление Chevrolet Niva назрело давно. Продажи внедорожника непрерывно падают, каждый месяц на 23 – 40% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. В итоге, последние два месяца «Шнива» не попадает в ТОП-25 самых продаваемых моделей российского авторынка. В начале сентября компания даже была вынуждена на неделю приостановить сборку для оптимизации складских запасов.

Не исключено, что в обозримом будущем концерн General Motors продаст альянсу свою долю в GM-АвтоВАЗ. По крайней мере, появилась информация, что переговоры об этом уже ведутся. А значит, новый внедорожник вполне может выйти не под брендом Chevrolet, а с шильдиком Renault или Lada.

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Комментарии
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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
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Новая Chevrolet Niva почти готова к серийному производству
{{material_127667}}По информации CARscope.ru, внедорожник Chevrolet Niva следующего поколения уже практически готов. По слухам, первые предсерийные образцы уже показали избранным дилерам. У новой Chevrolet Niva будет полностью переосмысленная передняя часть, выполненная в духе концепта, представленного пять лет назад. Моторный отсек станет намного просторнее. Теперь здесь появится место под установку новых силовых агрегатов. Конструкция и оформление боковин и кормы не изменится.Обновление Chevrolet Niva назрело давно. Продажи внедорожника непрерывно падают, каждый месяц на 23 – 40% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. В итоге, последние два месяца «Шнива» не попадает в ТОП-25 самых продаваемых моделей российского авторынка. В начале сентября компания даже была вынуждена на неделю приостановить сборку для оптимизации складских запасов.Не исключено, что в обозримом будущем концерн General Motors продаст альянсу свою долю в GM-АвтоВАЗ. По крайней мере, появилась информация, что переговоры об этом уже ведутся. А значит, новый внедорожник вполне может выйти не под брендом Chevrolet, а с шильдиком Renault или Lada.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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