18 ноября 2019, 23:34
Новая Chevrolet Niva почти готова к серийному производству
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Фото: CARscope.ru
Прототип Chevrolet Niva второго поколения показали еще в 2014 году на Московском автосалоне. Но тогда реализации проекта помешала экономическая ситуация. Сейчас продажи морально устаревшего внедорожника стремительно падают. Модернизация ему жизненно необходима.
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Обновление Chevrolet Niva назрело давно. Продажи внедорожника непрерывно падают, каждый месяц на 23 – 40% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. В итоге, последние два месяца «Шнива» не попадает в ТОП-25 самых продаваемых моделей российского авторынка. В начале сентября компания даже была вынуждена на неделю приостановить сборку для оптимизации складских запасов.
Не исключено, что в обозримом будущем концерн General Motors продаст альянсу свою долю в GM-АвтоВАЗ. По крайней мере, появилась информация, что переговоры об этом уже ведутся. А значит, новый внедорожник вполне может выйти не под брендом Chevrolet, а с шильдиком Renault или Lada.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
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