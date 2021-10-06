6 октября 2021, 15:17
Новая «ГАЗель» получила очень экономичный мотор: характеристики
Горьковский автозавод представил прототип новейшей «ГАЗели NN» с битопливным мотором, который способен переваривать бензин или метан (сжатый природный газ, CNG).
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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При работе на бензине двигатель выдает 122 лошадиные силы и 250 Нм максимального крутящего момента. На природном газе он развивает чуть меньшую мощность: 107 лошадиных сил и 220 Нм пикового момента. Мотор работает в паре с «газовской» механической коробкой передач на 6 ступеней.
Газ хранится в специальных баллонах объемом от 26 до 42 кубометров, в зависимости от модификации. Запас хода таких «ГАЗелей» достигает 750 километров, из которых на газе они могут проезжать по 300 километров.
Упомянутые модели: ГАЗ NN (от 1 889 400 Р)
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