Новая хитрая технология BMW позволит автомобилям менять цвет
Фото: BMW
О новом высокотехнологичном автомобильном кинотеатре пока никакой информации нет, зато кое-что известно о мощном BMW iX M60. Ожидается, что электрический кроссовер получит полный привод, а суммарная отдача его силовой установки превысит 600 л.с. Разгон с места до «сотни» будет занимает порядка 4,0 секунд. Аналогичную силовую установку получит в будущем первый электрокар Rolls-Royce – купе под названием Spectre.
Кроссовер BMW iX xDrive50 уже доступен для заказа в России, цены начинаются от 8,5 млн рублей. Суммарная мощность достигает 523 л.с., запас хода – 630 километров, а разгон до «сотни» – 4,6 секунды. Недавно BMW iX протестировали эксперты Euro NCAP, где кроссовер показал прекрасные результаты и удостоился максимальных 5 звезд. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 91%, детей – на 87%, а работу электронных ассистентов – на 81%.
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