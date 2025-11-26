Японский хит вернулся в Россию, но готов ли кто-то платить за него как за премиум?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 12:19

Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей

Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей

Японский хит вернулся в Россию, но готов ли кто-то платить за него как за премиум?

Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей

Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?

Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?

Возвращение для избранных

Марка Honda официально покинула российский рынок еще в 2022 году, но свято место пусто не бывает. Шестое поколение популярного кроссовера CR-V все-таки добралось до нас, правда, окольными путями - через параллельный импорт из Китая. И сразу же ошарашило ценником: за автомобиль просят от 6 до 8 миллионов рублей. Это ставит его в один ряд с премиальными моделями, хотя по своей сути CR-V всегда был надежным семейным автомобилем на каждый день. Кажется, в нынешних реалиях владение «Хондой» снова становится уделом преданных фанатов марки, для которых цена не имеет решающего значения.

Внешне новый CR-V не пытается кричать о себе. Дизайн спокойный, узнаваемый и лишенный какой-либо вычурности, свойственной многим современным «азиатам». Это классический кроссовер с гармоничными пропорциями, который не устареет через пару лет. Он всем своим видом говорит о практичности: отвезти детей в школу, съездить в офис, а на выходных без проблем отправиться на дачу. Никаких эмоций и спортивных амбиций, только прагматизм. Зато по габаритам (длина почти 4,7 метра) и колесной базе (2,7 метра) он легко поспорит со многими одноклассниками, предлагая просторный салон.

Салон для консерваторов

Внутри CR-V продолжает гнуть линию здорового консерватизма. Здесь нет гигантских экранов на всю переднюю панель и сенсорного управления всем и вся. Напротив, почти для каждой функции предусмотрена своя физическая кнопка, шайба или переключатель. Эргономика продумана до мелочей, а качество материалов отделки на высоте - пластик мягкий, сборка аккуратная. Особенно выделяется оригинальное решение дефлекторов вентиляции в виде сетки-сот. Это настоящий оазис для тех, кто устал от новомодных цифровых интерьеров.

При этом автомобиль не назовешь устаревшим. Есть беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля, а мультимедийная система хоть и без русского языка, но с физическими кнопками и удобной «крутилкой» громкости. Как сообщает Autonews, смартфон легко подключается по Bluetooth, но поддержки Apple CarPlay и Android Auto нет. Зато аудиосистема Bose с 12 динамиками звучит отлично. Интересная фишка - электронное салонное зеркало, которое транслирует картинку с камеры. В темноте это помогает, но днем изображение может бликовать, что требует привычки. К счастью, его можно переключить в обычный зеркальный режим.

Спокойствие, только спокойствие

На дороге Honda CR-V ведет себя как прилежный семьянин. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л.с., работающий в паре с вариатором. Динамика вполне достаточная для города и трассы, но на агрессивную езду кроссовер не провоцирует. Вариатор настроен на плавность, а не на рекорды скорости. Спортивный режим лишь добавляет шума от двигателя, не сильно меняя характер машины. Зато мотор можно заправлять 92-м бензином, что является плюсом, учитывая немалый аппетит - в смешанном цикле расход легко переваливает за 12 литров на сотню.

Подвеска нашла отличный баланс между комфортом и управляемостью. Автомобиль уверенно держит дорогу, не раскачивается на волнах и не пугает кренами в поворотах. При этом она отлично справляется с неровностями, обеспечивая высокий уровень комфорта для пассажиров. Полный привод и внушительный клиренс в 208 мм позволяют не бояться съезжать с асфальта. Правда, большой передний свес заставляет быть аккуратнее на пересеченной местности. Отдельно стоит отметить хорошую шумоизоляцию, в том числе благодаря двойным стеклам.

Цена вопроса

В России кроссовер доступен в нескольких комплектациях. Даже базовая версия за 6,3 млн рублей оснащена очень богато: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, люк и 12 подушек безопасности. Однако в ней нет некоторых зимних опций. Оптимальной выглядит средняя комплектация за 7 миллионов, где уже есть полный зимний пакет и расширенный набор электронных ассистентов. Гибридная версия обойдется и вовсе в 8 миллионов. Несмотря на то, что машины завозятся неофициально, дистрибьютор дает на них гарантию три года или 100 тыс. км пробега. И все же, при всех своих достоинствах, CR-V по такой цене остается продуктом для очень узкого круга ценителей, которые готовы платить за японское качество и проверенные временем решения.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р)
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ставропольский край Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться