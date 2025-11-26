Японский хит вернулся в Россию, но готов ли кто-то платить за него как за премиум?

Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей

Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?

Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?

Возвращение для избранных

Марка Honda официально покинула российский рынок еще в 2022 году, но свято место пусто не бывает. Шестое поколение популярного кроссовера CR-V все-таки добралось до нас, правда, окольными путями - через параллельный импорт из Китая. И сразу же ошарашило ценником: за автомобиль просят от 6 до 8 миллионов рублей. Это ставит его в один ряд с премиальными моделями, хотя по своей сути CR-V всегда был надежным семейным автомобилем на каждый день. Кажется, в нынешних реалиях владение «Хондой» снова становится уделом преданных фанатов марки, для которых цена не имеет решающего значения.

Внешне новый CR-V не пытается кричать о себе. Дизайн спокойный, узнаваемый и лишенный какой-либо вычурности, свойственной многим современным «азиатам». Это классический кроссовер с гармоничными пропорциями, который не устареет через пару лет. Он всем своим видом говорит о практичности: отвезти детей в школу, съездить в офис, а на выходных без проблем отправиться на дачу. Никаких эмоций и спортивных амбиций, только прагматизм. Зато по габаритам (длина почти 4,7 метра) и колесной базе (2,7 метра) он легко поспорит со многими одноклассниками, предлагая просторный салон.

Салон для консерваторов

Внутри CR-V продолжает гнуть линию здорового консерватизма. Здесь нет гигантских экранов на всю переднюю панель и сенсорного управления всем и вся. Напротив, почти для каждой функции предусмотрена своя физическая кнопка, шайба или переключатель. Эргономика продумана до мелочей, а качество материалов отделки на высоте - пластик мягкий, сборка аккуратная. Особенно выделяется оригинальное решение дефлекторов вентиляции в виде сетки-сот. Это настоящий оазис для тех, кто устал от новомодных цифровых интерьеров.

При этом автомобиль не назовешь устаревшим. Есть беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля, а мультимедийная система хоть и без русского языка, но с физическими кнопками и удобной «крутилкой» громкости. Как сообщает Autonews, смартфон легко подключается по Bluetooth, но поддержки Apple CarPlay и Android Auto нет. Зато аудиосистема Bose с 12 динамиками звучит отлично. Интересная фишка - электронное салонное зеркало, которое транслирует картинку с камеры. В темноте это помогает, но днем изображение может бликовать, что требует привычки. К счастью, его можно переключить в обычный зеркальный режим.

Спокойствие, только спокойствие

На дороге Honda CR-V ведет себя как прилежный семьянин. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л.с., работающий в паре с вариатором. Динамика вполне достаточная для города и трассы, но на агрессивную езду кроссовер не провоцирует. Вариатор настроен на плавность, а не на рекорды скорости. Спортивный режим лишь добавляет шума от двигателя, не сильно меняя характер машины. Зато мотор можно заправлять 92-м бензином, что является плюсом, учитывая немалый аппетит - в смешанном цикле расход легко переваливает за 12 литров на сотню.

Подвеска нашла отличный баланс между комфортом и управляемостью. Автомобиль уверенно держит дорогу, не раскачивается на волнах и не пугает кренами в поворотах. При этом она отлично справляется с неровностями, обеспечивая высокий уровень комфорта для пассажиров. Полный привод и внушительный клиренс в 208 мм позволяют не бояться съезжать с асфальта. Правда, большой передний свес заставляет быть аккуратнее на пересеченной местности. Отдельно стоит отметить хорошую шумоизоляцию, в том числе благодаря двойным стеклам.

Цена вопроса

В России кроссовер доступен в нескольких комплектациях. Даже базовая версия за 6,3 млн рублей оснащена очень богато: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, люк и 12 подушек безопасности. Однако в ней нет некоторых зимних опций. Оптимальной выглядит средняя комплектация за 7 миллионов, где уже есть полный зимний пакет и расширенный набор электронных ассистентов. Гибридная версия обойдется и вовсе в 8 миллионов. Несмотря на то, что машины завозятся неофициально, дистрибьютор дает на них гарантию три года или 100 тыс. км пробега. И все же, при всех своих достоинствах, CR-V по такой цене остается продуктом для очень узкого круга ценителей, которые готовы платить за японское качество и проверенные временем решения.