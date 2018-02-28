28 февраля 2018, 16:35

Новая Honda C-RV станет гибридом

Honda представила кроссовер C-RV пятого поколения, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль впервые получит 7-местный салон и гибридную модификацию.
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  Новая Honda C-RV станет гибридом Honda CR-V Новая Honda C-RV станет гибридом Honda CR-V Новая Honda C-RV станет гибридом
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Honda CR-V
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Отзывов: 5
Внешние различия между пятым и четвертым поколением кроссовера С-RV не столь существенны. Автомобиль получил модернизированную светодиодную оптику, бамперы и радиаторную решетку. Дорожный просвет увеличился до 208 мм, а на центральной консоли появился большой экран мультимедийной системы. 

Базовым для кроссовера станет 1,5-литровый бензиновый наддувной двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или с «роботом» CVT. В состав гибридной установки войдет агрегат, работающий по принципу Аткинсона, объемом 2 литра, два электромотора и одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом. Мощность гибридной установки пока не сообщается. Известно лишь, что у нее есть три режима работы: только электрическая, только ДВС и смешанный. В последнем варианте, двигатель будет подзаряжать батареи.

Базовой станет модификация кроссовера с передним приводом. Полный привод будет доступен в качестве опции. В числе других дополнительных предложений: аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы и третий ряд сидений со спинками, откидывающимися на 101 градус для автомобилей в 7-местном исполнении.

В России C-RV пятого поколения продается с лета 2017 года. Кроссовер доступен в четырех уровнях оснащения с 2-литровым или с 2,4 –литровым двигателем по цене от 1 859 900 рублей.
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Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
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Новая Honda C-RV станет гибридом
{{model_496}}Внешние различия между пятым и четвертым поколением кроссовера С-RV не столь существенны. Автомобиль получил модернизированную светодиодную оптику, бамперы и радиаторную решетку. Дорожный просвет увеличился до 208 мм, а на центральной консоли появился большой экран мультимедийной системы. Базовым для кроссовера станет 1,5-литровый бензиновый наддувной двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или с «роботом» CVT. В состав гибридной установки войдет агрегат, работающий по принципу Аткинсона, объемом 2 литра, два электромотора и одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом. Мощность гибридной установки пока не сообщается. Известно лишь, что у нее есть три режима работы: только электрическая, только ДВС и смешанный. В последнем варианте, двигатель будет подзаряжать батареи.Базовой станет модификация кроссовера с передним приводом. Полный привод будет доступен в качестве опции. В числе других дополнительных предложений: аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы и третий ряд сидений со спинками, откидывающимися на 101 градус для автомобилей в 7-местном исполнении.В России C-RV пятого поколения продается с лета 2017 года. Кроссовер доступен в четырех уровнях оснащения с 2-литровым или с 2,4 –литровым двигателем по цене от 1 859 900 рублей.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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