28 февраля 2018, 16:35
Новая Honda C-RV станет гибридом
Honda представила кроссовер C-RV пятого поколения, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль впервые получит 7-местный салон и гибридную модификацию.
Honda CR-V
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Отзывов: 5
Базовым для кроссовера станет 1,5-литровый бензиновый наддувной двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или с «роботом» CVT. В состав гибридной установки войдет агрегат, работающий по принципу Аткинсона, объемом 2 литра, два электромотора и одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом. Мощность гибридной установки пока не сообщается. Известно лишь, что у нее есть три режима работы: только электрическая, только ДВС и смешанный. В последнем варианте, двигатель будет подзаряжать батареи.
Базовой станет модификация кроссовера с передним приводом. Полный привод будет доступен в качестве опции. В числе других дополнительных предложений: аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы и третий ряд сидений со спинками, откидывающимися на 101 градус для автомобилей в 7-местном исполнении.
В России C-RV пятого поколения продается с лета 2017 года. Кроссовер доступен в четырех уровнях оснащения с 2-литровым или с 2,4 –литровым двигателем по цене от 1 859 900 рублей.
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Интересный обзор нового црв
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное