Новая Hyundai Creta: отзывы реальных покупателей (есть плохое, есть хорошее)
Фото: hyundai-clubs.ru
«Взял машину за 1 300 000 руб., за этот бюджет ничего подобного взять нельзя»
DJ Pchila сообщает, что проехал на автомобиле 1000 км и нашел уже массу «плюсов». Среди них - управляемость, клиренс, удобные кресла и мультимедиа. Водителю нравится, что весь низ машины - из чёрного пластика, значит, размышляет он, царапаться будет мало.
Есть и недочеты: «Перезагружается приборная панель с непонятной периодичностью (все стрелки гаснут на пару секунд, и меняется расстояние до следующей заправки). Правая нога упирается в центральную консоль - это реально бесит. Неужели нельзя было сделать более плавные линии? У меня рост 188 см, даже на «Солярисе» 2013 года такого нет. Третий минус: подкапотное пространство, в котором открыты все крылья, ничем не заделано, всё видно и открыто. Колесо от моторного отсека отделяет лишь подкрылок - никакого железа там вообще нет».
Автовладелец обращается к создателям автомобиля: «Вы, конечно, удешевили модель, но не настолько же. В будущем аукнутся пластиковые накладки по всему кузову: в местах стыков с железным кузовом туда попадает вода и грязь, это приведёт к коррозии данных мест. Если вы не сделали хорошее ЛКП, то владельцы будут выстраиваться в очередь на перекраску, как это было с «личинками» замка на задней двери».
Несмотря на то, что критики в адрес новой «Креты» у DJ Pchila оказалось чуть больше, нежели похвалы, он доволен покупкой: «Как ни крути, я взял машину за 1 300 000 рублей, за этот бюджет ничего подобного взять нельзя. «Китайцев» принципиально не рассматривал».
«Пока у дилеров дефицит машин, точно не потеряю»
Алексей из Перми решил найти счастье в онлайн шоуруме, но, как он заметил, были представлены на выбор полупустые 2WD варианты машины: «У меня был выбор взять 2-литровый «беляш» в комплектации Family или «серебро» 1,6 литра в комплектации «Классик» плюс зимний пакет. Выбрал «серебро» за 1 424 000 рублей».
Больших проблем с Интернет-оформлением у автовладельца не было: «Всё прошло быстро - сначала оплатил 100 000 рублей, через неделю - полную сумму прямо на сайте Hyundai. Машина приехала за 10 дней к дилеру, которого я выбрал сам. Мне осталось приехать и забрать машину в автосалоне. Из «допов» взял только коврики за 7 000 рублей».
Первые впечатления, по словам пермяка, отличные – «Крета» едет хорошо, без «тупизма», очень отзывчивая на руль и на педаль газа». До этого у Алексея были дизельный «Прадо» и подготовленный «Патриот». По сравнению с ними Creta показалась водителю пушинкой, но нисколько не в худшую сторону: «Высокая, обзор хороший, прекрасно рулится, проходит «мёртвых полицейских» и небольшие ямки «на ура».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Житель Перми говорит, что пока не имеет к автомобилю никаких претензий - ни по салону, ни по подвеске, ни по мотору. При этом мужчина перечисляет «минусы» Creta, которые ему показались очевидными: «Да, есть смешной сварной угол у передней двери, да, есть жёсткий пластик, да, нелепый, на первый взгляд, внешний вид, да, куцая борода с узкими регуляторами температуры».
В целом машина показалась Алексею «бодрой, отзывчивой и приятной для вождения. Взял жене для езды по городу и немного по трассе. Думаю, должна оправдать доверие. А там посмотрим - если не зайдёт, то спустя короткое время продам. Пока у дилеров дефицит этих машин, точно не потеряю, а, возможно, ещё и поимею».
Соотношение «цена/качество» - 50x50
Роман из Саранска оценивает внешний вид «Креты» поговоркой «на цвет и вкус товарищей нет». «Кому-то нравится новый вид кузова, кому-то – нет, спорить бессмысленно, - говорит автовладелец. - Мне лично вид машины очень нравится. Другой параметр - качество сборки, по-моему, достаточно высокое. Снизил «звезды» за несколько моментов: на задней правой двери, около стекла волны на клееной черной пленке, на крышке багажника с внутренней стороны на краске неровность. На стойках кузова есть отверстия сквозные, значит, в них будет попадать грязь и пачкать пространство около двигателя. Придется самому их заделать».
Житель Мордовии обращает внимание на подкапотное пространство: «Никак не могу адаптировать центральные воздуховоды, уж очень странно они перекрываются: со стороны водителя для перекрытия потока воздуха надо сдвинуть в сторону пассажира, а со стороны пассажира, наоборот, в сторону водителя, но даже в этом случае из них поступает воздух. Если их направить вверх, чтобы не дуло на лицо, то у них очень маленький диапазон регулировки «вверх/вниз».
Дотошного водителя не устраивает работа кнопок управления аудиосистемой: «Надо же утопить регулировку звука и смену волны на радио или трека! К тому же для смены трека или радиоволны необходимо нажимать вниз. Кто придумал, и кому это может быть удобно? Сам экран мультимедийной системы – «туманный», цвета блеклые. Не хватает часов на щитке приборов, а показатель моментального расхода бензина вообще не виден. Открытие лючка бензобака из салона, по мнению водителя, «вчерашний день». В багажнике пол опирается на приклеенные полистирольные квадраты. Как долго они прослужат».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Отметил автора комментария и плюсы: «Управляемость мне очень понравилась, единственное, руль усеченный снизу, надо привыкнуть. Соотношение «цена/качество» - 50x50. Просторная машина, много нововведений, продуманные технологии, ткань сидений пока нравится (она как прорезиненная, легко протирается). Организация багажного отделения превосходное, ниша под полом просто находка, а сам пол багажного отделения великолепно исполнен по качеству, частично открывается, что очень удобно. В целом машину можно охарактеризовать как великолепную, а «ложку дегтя везде можно найти».
«Смешанные чувства»
Автопарк мужчины под ником Dtat пополнился в этом году новой 123-сильной «Кретой» в комплектации Classic (плюс зимний пакет).
|Hyundai Creta SMART 2.0 AT 4x4
|2 л, 149 л.с
|автомат 6
|0-100 - 11.3 с, 179 км/ч
|4300 x 1790 x 1620 мм
|полный
|АИ-92, 7.7 л на 100 км
|1 990 000 руб
|Все характеристики
С момента выезда до салона автор успел проехать 1400 км. «Чувства смешанные, - делится впечатлениями автор комментария. - С одной стороны, недорогой и экономичный автомобиль, а с другой - странный внешний вид и сомнительный комфорт. Кому что важнее. Стоимость владения: расход небольшой, да и цена покупки с учетом всех акций порадовала. О надёжности автомобиля Dtat говорить не стал, мол. Еще рановато.
Мужчина признается, что динамика у «Креты» неплохая: «Едет хорошо, «автомат» не тупит. Очень отзывчивый руль и педаль газа. Высокая посадка, отличный обзор во все стороны. Комфортная подвеска, «лежачие полицейские» и мелкие ямки проходит «на ура». Водитель отдает должное всяким наворотам внутри, однако материал и качество отделки ему не понравились: «Эргономика сложная, пока не привык еще ко всем кнопкам и рычажкам».
Не забыть нажать кнопочку – что-то откалибровать
Алексей из Санкт-Петербурга приобрел новую «Крету» в июле: «предТоп» + зимний пакет + музыка. Два цвета, красный и черный (в ПТС только один цвет). Выехав из дилерского шоу-рума, счастливый автовладелец прямым курсом направился, ка кон говорит, в салон к соседям - сделал за 45 тысяч полную «шумку» и «сигналку».
Получив номера, Алексей рванул на север страны, а это ни мало ни много 2 400 км или 3-дневный пробег. Что называется, обкатал. По возвращении заехал на ТО 0, «бесплатное» - «Ага, щас», - смеется петербуржец. После него, - сразу на трассу. Разогнавшись до 120 км/ч, машина выдала ошибку по колесам и встала. «Вот это был шок, - негодует автовладелец. - Вспомнил, что при покупке дилер говорил: «…если будет ошибка, вот тут есть кнопочка». Нажал с удержанием, всё пропало. Ошибки нет».
Через пару дней на водительской двери Алексей увидел наклейку с решением этой проблемы. Оказывается, каждый раз при накачке или смене колес необходимо нажимать эту самую кнопочку, дескать чего-то там откалибровать».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Два слова о машине
Как мы уже информировали, «Крету» второго поколения журналистам представили 16 июня 2021 года на специальном мероприятии, проведенном на петербургском сборочном предприятии. Автомобиль полностью сменил облик, который вызвал массу споров, в ом числе среди заводчан.
У свежей версии самого популярного SUV российского рынка масса новаций, включая телематические. При этом силовая линейка (ДВС и коробки передач) остались нетронутыми. Представители компании утверждают, что это потребители просить оставить им прежние агрегаты, дескать, они их полностью устраивают по всем характеристикам.
От себя заметим, что не так давно было запущено локальное производство 1,6-литровых двигателей. Будет ли на новом петербургском заводе изготавливаться 2-литровый мотор, пока однозначного ответа нет.
Стартовая стоимость Hyundai Creta, которую декларирует автопроизводитель, составляет 1 199 000 рублей. Понятно, что приобрести автомобиль по такой цене просто нереально. В сети масса комментариев от потребителей, которые видели «Крету» у дилеров «за 2 млн рублей».
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