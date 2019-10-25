25 октября 2019, 13:44
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Sonata нового поколения, выпущенные в России. Сборку наладят в Калининграде. Дилеры ожидают первые автомобили уже в этом году.
Фото: Hyundai
Фото:Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Со сменой поколения новые моторы семейства Smartstream у нас не появятся, как и новый 8-ступенчатый «автомат». Российским покупателям предложат седаны со старыми атмосферными агрегатами. Базовым станет 2,0-литровый двигатель (G4NA), который выдает 150 л.с. и 192 Нм. А на смену 2,4-литровому придет 2,5-литровый «атмосферник» (G4KM) мощностью 179 сил и 232 Нм пикового крутящего момента. Причем если базовый мотор рекомендуют «кормить» исключительно 95-м бензином, то старший агрегат сертифицирован под АИ-92. Оба двигателя сочетаются с уже знакомой отечественным автолюбителям 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Версий с «механикой» у Hyundai Sonata не будет.
Новое ОТТС вступило в силу с 22 октября. По-видимому, локальная сборка стартует в ближайшее время. Дилеры ожидают появления новой Hyundai Sonata до конца текущего года. Цены пока не объявлены, но можно не сомневаться, что стоить новинка будет дороже седанов текущего поколения. Сейчас в дилерских центрах за них просят от 1 380 000 до 1 935 000 рублей.
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