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25 октября 2019, 13:44

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Sonata нового поколения, выпущенные в России. Сборку наладят в Калининграде. Дилеры ожидают первые автомобили уже в этом году.
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

Фото: Hyundai

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

Фото:Hyundai

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

Фото: Hyundai

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

Фото: Hyundai

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года

Фото: Hyundai

Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
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В апреле на автосалоне в Нью-Йорке представили Hyundai Sonata восьмого поколения. В начале августа Росстандарт сертифицировал седан американской сборки и только с одним 2,5-литровым бензиновым мотором (179 л.с.). Сейчас компания оформила ОТТС на автомобили российской сборки. Выпускать новую «Сонату» будут по-прежнему в Калининграде.

Со сменой поколения новые моторы семейства Smartstream у нас не появятся, как и новый 8-ступенчатый «автомат». Российским покупателям предложат седаны со старыми атмосферными агрегатами. Базовым станет 2,0-литровый двигатель (G4NA), который выдает 150 л.с. и 192 Нм. А на смену 2,4-литровому придет 2,5-литровый «атмосферник» (G4KM) мощностью 179 сил и 232 Нм пикового крутящего момента. Причем если базовый мотор рекомендуют «кормить» исключительно 95-м бензином, то старший агрегат сертифицирован под АИ-92. Оба двигателя сочетаются с уже знакомой отечественным автолюбителям 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Версий с «механикой» у Hyundai Sonata не будет.

Новое ОТТС вступило в силу с 22 октября. По-видимому, локальная сборка стартует в ближайшее время. Дилеры ожидают появления новой Hyundai Sonata до конца текущего года. Цены пока не объявлены, но можно не сомневаться, что стоить новинка будет дороже седанов текущего поколения. Сейчас в дилерских центрах за них просят от 1 380 000 до 1 935 000 рублей.


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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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Новая Hyundai Sonata калининградской сборки появится в продаже до конца года
{{material_126316}}В апреле на автосалоне в Нью-Йорке представили Hyundai Sonata восьмого поколения. В начале августа Росстандарт сертифицировал седан американской сборки и только с одним 2,5-литровым бензиновым мотором (179 л.с.). Сейчас компания оформила ОТТС на автомобили российской сборки. Выпускать новую «Сонату» будут по-прежнему в Калининграде.Со сменой поколения новые моторы семейства Smartstream у нас не появятся, как и новый 8-ступенчатый «автомат». Российским покупателям предложат седаны со старыми атмосферными агрегатами. Базовым станет 2,0-литровый двигатель (G4NA), который выдает 150 л.с. и 192 Нм. А на смену 2,4-литровому придет 2,5-литровый «атмосферник» (G4KM) мощностью 179 сил и 232 Нм пикового крутящего момента. Причем если базовый мотор рекомендуют «кормить» исключительно 95-м бензином, то старший агрегат сертифицирован под АИ-92. Оба двигателя сочетаются с уже знакомой отечественным автолюбителям 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Версий с «механикой» у Hyundai Sonata не будет.Новое ОТТС вступило в силу с 22 октября. По-видимому, локальная сборка стартует в ближайшее время. Дилеры ожидают появления новой Hyundai Sonata до конца текущего года. Цены пока не объявлены, но можно не сомневаться, что стоить новинка будет дороже седанов текущего поколения. Сейчас в дилерских центрах за них просят от 1 380 000 до 1 935 000 рублей.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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