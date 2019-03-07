7 марта 2019, 14:15
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер «Автотора» в конце 2019 года
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Мировой дебют Hyundai Sonata нового поколения пройдет в конце апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Сборка седанов для России на калининградском заводе «Автотор» начнется в четвертом квартале нынешнего года.
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Как сообщили представители Hyundai, силуэт нового автомобиля выполнен в духе «спортивного четырехдверного купе». Со сменой поколения седан стал чуть длиннее (+45 мм), шире (+30 мм) и ниже (-30 мм). Размер колесной базы вырос на 35 мм. В списке доступного оборудования появилась виртуальная приборная панель и большой сенсорный экран медиасистемы. Переключать передачи водитель будет не традиционным рычагом, а кнопками. Открывать/закрывать автомобиль, заводить мотор и управлять настройками можно будет со смартфона, при помощи фирменного мобильного приложения Hyundai.
Сборку новой Hyundai Sonata, как и автомобили текущего поколения, будут осуществлять на калининградском «Автоторе» по принципу полного цикла. Старт производства запланирован на четвертый квартал 2019 года. Продажи также обещают начать в нынешнем году.
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