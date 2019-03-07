7 марта 2019, 14:15

Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер «Автотора» в конце 2019 года

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Мировой дебют Hyundai Sonata нового поколения пройдет в конце апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Сборка седанов для России на калининградском заводе «Автотор» начнется в четвертом квартале нынешнего года.
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Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер Автотора в конце 2019 года
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Компания Hyundai опубликовала несколько фотографий, дающих представление о внешности седана восьмого поколения. Дизайн новинки выполнили в духе концептуального Le Fil Rouge, который корейцы демонстрировали на прошлогодней Женевской выставке. 

Как сообщили представители  Hyundai, силуэт нового автомобиля выполнен в духе «спортивного четырехдверного купе». Со сменой поколения седан стал чуть длиннее (+45 мм), шире (+30 мм) и ниже (-30 мм). Размер колесной базы вырос на 35 мм. В списке доступного оборудования появилась виртуальная приборная панель и большой сенсорный экран медиасистемы. Переключать передачи водитель будет не традиционным рычагом, а кнопками. Открывать/закрывать автомобиль, заводить мотор и управлять настройками можно будет со смартфона, при помощи фирменного мобильного приложения Hyundai.

Сборку новой Hyundai Sonata, как и автомобили текущего поколения, будут осуществлять на калининградском «Автоторе» по принципу полного цикла. Старт производства запланирован на четвертый квартал 2019 года. Продажи также обещают начать в нынешнем году.

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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер «Автотора» в конце 2019 года
{{material_123175}}Компания Hyundai опубликовала несколько фотографий, дающих представление о внешности седана восьмого поколения. Дизайн новинки выполнили в духе концептуального Le Fil Rouge, который корейцы демонстрировали на прошлогодней Женевской выставке. Как сообщили представители  Hyundai, силуэт нового автомобиля выполнен в духе «спортивного четырехдверного купе». Со сменой поколения седан стал чуть длиннее (+45 мм), шире (+30 мм) и ниже (-30 мм). Размер колесной базы вырос на 35 мм. В списке доступного оборудования появилась виртуальная приборная панель и большой сенсорный экран медиасистемы. Переключать передачи водитель будет не традиционным рычагом, а кнопками. Открывать/закрывать автомобиль, заводить мотор и управлять настройками можно будет со смартфона, при помощи фирменного мобильного приложения Hyundai.Сборку новой Hyundai Sonata, как и автомобили текущего поколения, будут осуществлять на калининградском «Автоторе» по принципу полного цикла. Старт производства запланирован на четвертый квартал 2019 года. Продажи также обещают начать в нынешнем году.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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