19 ноября 2026, 12:07
Возвращение легенды из СССР: Jawa 350 OHC снова в строю — и стоит дешевле «Урала»
Возвращение легенды из СССР: Jawa 350 OHC снова в строю — и стоит дешевле «Урала»
Jawa 350 OHC оценивается от 677 тысяч рублей, тогда как за «Урал» Gear Up 2026 года просят от 1 963 000 рублей. Разница заметна и в технике: двигатель объемом 397 куб. см работает с инжектором, а оба колеса оснащены дисковыми тормозами с ABS.
На фоне резкого роста цен на мотоциклы «Урал» чешская марка Jawa предлагает ностальгирующим покупателям неожиданно прагматичное решение. Обновленная модель 350 OHC получила современную тормозную систему и надежный двигатель, а ее стоимость позволяет приобрести два мотоцикла вместо одного флагманского «Урала».
Старые версии Jawa критиковали за тормоза, которые работали «на удачу». У новой Jawa 350 OHC на обоих колесах установлены дисковые механизмы с ABS. Это главное изменение для модели, двигатель стал мощнее прежнего варианта.
Под баком находится мотор объемом 397 куб. см. Это самый надежный двигатель дочерней компании Honda. Карбюратор уступил место инжектору: согласно описанию, он обеспечивает плавный запуск и создает ровную тягу. Заявленный расход составляет около трех литров на 100 километров. Вместе с ABS дисковые тормоза должны соответствовать возросшим возможностям мотоцикла: без антиблокировочной системы западной модели не выдали бы сертификаты для продажи в Европе.
Такая начинка заметно дешевле, чем у современных «Уралов». На Gear Up 2026 года указана цена от 1 963 000 рублей, а Ретро начинается от 2 400 000 рублей. Крупный ценовой разрыв становится главным аргументом Jawa для тех, кто выбирает мотоцикл с ретрообразом.
Jawa 350 OHC стоит от 677 000 рублей, а даже самая дорогая комплектация, согласно исходному тексту, не достигает 900 тысяч. В связи с ситуацией, связанной с ценой одного нового «Урала», эксперт предлагает рассмотреть возможность покупки двух «Яв» с остатком на шлем и экипировку. Это касается только сравнения цен: данных о стоимости владения или обслуживания могут отличаться.
Есть и более доступная альтернатива — новый белорусский «Минск». Однако у него уже нет той самой связи с брендом, которая привлекала бы покупателей к Jawa. Ее силуэт сохранил старые черты классической модели, хотя техническая основа стала современной.
В конструкциях Jawa использованы китайские комплектующие. Для дополнительного изучения модели можно сравнить модели Jawa, опубликованные ранее на 110km.ru.
Похожие материалы Ява
-
19.11.2026, 06:47
Двигатель Lifan на 6,5 л. с. и цепи CHOHO: что спрятано в компактном вездеходе
Российский DraXter Profi рассчитан на грунтовые дороги и лесные тропы. У него двигатель Lifan на 6,5 л.с. и клиренс 260 мм; максимальная скорость достигает 30 км/ч. Рассказываем, как устроены его привод, подвеска и защитные элементы.Читать далее
-
18.11.2026, 20:13
Lynx XTRIM SC 900 ACE: утилитарная машина без спортивных амбиций
В линейке Lynx от BRP модель XTRIM занимает нишу утилитарных и туристических снегоходов. Версия SC с четырехтактным Rotax 900 ACE — попытка совместить тягу на низах, умеренный расход и простую эксплуатацию.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
18.11.2026, 07:09
ZXMoto показала оппозитный двигатель ZX299M1 мощностью 121 л.с.
На EICMA-2026 ZXMoto раскрыла характеристики оппозитного ZX299M1: объем 1099,2 куб. см и мощность 121 л.с. Заднее колесо приводит кардан. Серийный выпуск агрегата намечен на 2027 год, а модель-первенец пока не названа.Читать далее
-
17.11.2026, 20:43
От 105 до 227 тысяч: что скрывается за ценниками новых мотоциклов из Коврова
В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.Читать далее
-
17.11.2026, 20:17
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
В 2021 году из 1 150 выпущенных «Уралов» в России продали около 50, а в ноябре 2025-го компания приостановила экспортную сборку классических моделей. В 2026 году их собирают в Ирбите под российские заказы, тогда как Neo 500 делают в Китае.Читать далее
-
17.11.2026, 19:54
Суперкар на 520 сил и Focus за 250 тысяч: как Кларксон совмещает роскошь с повседневностью
В автомобильном списке Джереми Кларксона нашлось место Lamborghini Gallardo Spyder с V10 на 520 л.с. и обычному Ford Focus. Рядом стоят семейный Volvo и капризный Range Rover. В списке есть и Mercedes 600 Grosser, чья цена оценивается примерно в 10 млн рублей.Читать далее
-
17.11.2026, 18:18
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
«Иж Планету-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый мотор объемом 346 см³ развивал около 22 л. с., а заявленная максимальная скорость одиночной версии достигала 120 км/ч. При покупке важны состояние рамы и комплектность.Читать далее
-
17.11.2026, 09:27
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
«Восход» развивал до 14 л. с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, тогда как для ЗиД-125 с мотором 119,6 см³ указана максимальная скорость 75 км/ч. Различия касаются и ежедневного ухода: четырехтактному двигателю не нужна топливная смесь с маслом.Читать далее
Похожие материалы Ява
-
19.11.2026, 06:47
Двигатель Lifan на 6,5 л. с. и цепи CHOHO: что спрятано в компактном вездеходе
Российский DraXter Profi рассчитан на грунтовые дороги и лесные тропы. У него двигатель Lifan на 6,5 л.с. и клиренс 260 мм; максимальная скорость достигает 30 км/ч. Рассказываем, как устроены его привод, подвеска и защитные элементы.Читать далее
-
18.11.2026, 20:13
Lynx XTRIM SC 900 ACE: утилитарная машина без спортивных амбиций
В линейке Lynx от BRP модель XTRIM занимает нишу утилитарных и туристических снегоходов. Версия SC с четырехтактным Rotax 900 ACE — попытка совместить тягу на низах, умеренный расход и простую эксплуатацию.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
18.11.2026, 07:09
ZXMoto показала оппозитный двигатель ZX299M1 мощностью 121 л.с.
На EICMA-2026 ZXMoto раскрыла характеристики оппозитного ZX299M1: объем 1099,2 куб. см и мощность 121 л.с. Заднее колесо приводит кардан. Серийный выпуск агрегата намечен на 2027 год, а модель-первенец пока не названа.Читать далее
-
17.11.2026, 20:43
От 105 до 227 тысяч: что скрывается за ценниками новых мотоциклов из Коврова
В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.Читать далее
-
17.11.2026, 20:17
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
В 2021 году из 1 150 выпущенных «Уралов» в России продали около 50, а в ноябре 2025-го компания приостановила экспортную сборку классических моделей. В 2026 году их собирают в Ирбите под российские заказы, тогда как Neo 500 делают в Китае.Читать далее
-
17.11.2026, 19:54
Суперкар на 520 сил и Focus за 250 тысяч: как Кларксон совмещает роскошь с повседневностью
В автомобильном списке Джереми Кларксона нашлось место Lamborghini Gallardo Spyder с V10 на 520 л.с. и обычному Ford Focus. Рядом стоят семейный Volvo и капризный Range Rover. В списке есть и Mercedes 600 Grosser, чья цена оценивается примерно в 10 млн рублей.Читать далее
-
17.11.2026, 18:18
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
«Иж Планету-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый мотор объемом 346 см³ развивал около 22 л. с., а заявленная максимальная скорость одиночной версии достигала 120 км/ч. При покупке важны состояние рамы и комплектность.Читать далее
-
17.11.2026, 09:27
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
«Восход» развивал до 14 л. с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, тогда как для ЗиД-125 с мотором 119,6 см³ указана максимальная скорость 75 км/ч. Различия касаются и ежедневного ухода: четырехтактному двигателю не нужна топливная смесь с маслом.Читать далее