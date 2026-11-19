Возвращение легенды из СССР: Jawa 350 OHC снова в строю — и стоит дешевле «Урала»

Jawa 350 OHC оценивается от 677 тысяч рублей, тогда как за «Урал» Gear Up 2026 года просят от 1 963 000 рублей. Разница заметна и в технике: двигатель объемом 397 куб. см работает с инжектором, а оба колеса оснащены дисковыми тормозами с ABS.

Jawa 350 OHC оценивается от 677 тысяч рублей, тогда как за «Урал» Gear Up 2026 года просят от 1 963 000 рублей. Разница заметна и в технике: двигатель объемом 397 куб. см работает с инжектором, а оба колеса оснащены дисковыми тормозами с ABS.

На фоне резкого роста цен на мотоциклы «Урал» чешская марка Jawa предлагает ностальгирующим покупателям неожиданно прагматичное решение. Обновленная модель 350 OHC получила современную тормозную систему и надежный двигатель, а ее стоимость позволяет приобрести два мотоцикла вместо одного флагманского «Урала».

Старые версии Jawa критиковали за тормоза, которые работали «на удачу». У новой Jawa 350 OHC на обоих колесах установлены дисковые механизмы с ABS. Это главное изменение для модели, двигатель стал мощнее прежнего варианта.

Под баком находится мотор объемом 397 куб. см. Это самый надежный двигатель дочерней компании Honda. Карбюратор уступил место инжектору: согласно описанию, он обеспечивает плавный запуск и создает ровную тягу. Заявленный расход составляет около трех литров на 100 километров. Вместе с ABS дисковые тормоза должны соответствовать возросшим возможностям мотоцикла: без антиблокировочной системы западной модели не выдали бы сертификаты для продажи в Европе.

Такая начинка заметно дешевле, чем у современных «Уралов». На Gear Up 2026 года указана цена от 1 963 000 рублей, а Ретро начинается от 2 400 000 рублей. Крупный ценовой разрыв становится главным аргументом Jawa для тех, кто выбирает мотоцикл с ретрообразом.

Jawa 350 OHC стоит от 677 000 рублей, а даже самая дорогая комплектация, согласно исходному тексту, не достигает 900 тысяч. В связи с ситуацией, связанной с ценой одного нового «Урала», эксперт предлагает рассмотреть возможность покупки двух «Яв» с остатком на шлем и экипировку. Это касается только сравнения цен: данных о стоимости владения или обслуживания могут отличаться.

Есть и более доступная альтернатива — новый белорусский «Минск». Однако у него уже нет той самой связи с брендом, которая привлекала бы покупателей к Jawa. Ее силуэт сохранил старые черты классической модели, хотя техническая основа стала современной.

В конструкциях Jawa использованы китайские комплектующие. Для дополнительного изучения модели можно сравнить модели Jawa, опубликованные ранее на 110km.ru.