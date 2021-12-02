Новая Kia EV6 оказалась круче Tesla
Kia EV6 преодолела расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса, а это почти 4,5 тыс. км. На самолете этот путь занимает 6 часов. По мнению Google, чтобы преодолеть такое расстояние нужно провести 42 часа за рулем. У новой Kia путешествие заняло 7 дней. Модель, проехавшая через всю страну, была стандартной комплектации, а на подзарядку за все путешествие у нее ушло 7 часов и 10 минут. В итоге она почти на 5,5 часов обошла результат Tesla из Книги рекордов Гиннеса, которая преодолела тот же маршрут, потратив на подзарядку почти 13 часов.
Kia EV6 поддерживает функцию быстрой зарядки. Всего за 18 минут заряд батареи поднимается до 80%, что достаточно для расстояния в 480 км. То есть в теории вы легко можете проезжать по 380 км, останавливаясь потом на 20 минутный «перекур» с чашкой кофе, чтобы размять ноги и отдохнуть. Причем по пути из Нью-Йорка в Лос-Анжелес вам достаточно сделать 11 таких остановок.
О поверженной Tesla
Хотя новинка от Kia определенно станет одним из главных конкурентов Tesla Model 3 в сегменте среднеразмерных электромобилей, необходимо уточнить – рекорд Гиннеса был установлен другой моделью, Tesla Model S. Это более массивный и тяжелый представительский седан, чем Kia EV6. Учитывая почти 200 кг разницы в весе, нельзя быть уверенным, что сравнение полностью объективно.
И все же производительность двигателя в корейском электромобиле впечатляет. При мощности 577 л.с. он справляется с машиной весом почти в 2 тонны, что на 30% тяжелее Volkswagen Golf 2021 года. Ждать от нее производительности Ferrari 488, конечно же, не стоит, но для поездок через всю страну с короткими остановками на подзарядку, вполне сопоставимыми по длительности с заправкой бензином, этот электромобиль точно стоит рассмотреть.
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