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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 14:37

Новая «Красная стрела» с увеличенным пространством и душевыми: что изменилось в поезде

Новая «Красная стрела» с увеличенным пространством и душевыми: что изменилось в поезде

«Красная стрела» 2.0: Как вагоны габарита Т и искусственный интеллект меняют ночной транзит России

Новая «Красная стрела» с увеличенным пространством и душевыми: что изменилось в поезде

На Московском вокзале представили обновленную «Красную стрелу» с вагонами габарита Т, которые заметно просторнее прежних. В поезде появились душевые, индивидуальные сейфы и столики, а также внедрена система онлайн-диагностики. Это важный шаг для комфорта пассажиров и развития железнодорожных перевозок между двумя столицами.

На Московском вокзале представили обновленную «Красную стрелу» с вагонами габарита Т, которые заметно просторнее прежних. В поезде появились душевые, индивидуальные сейфы и столики, а также внедрена система онлайн-диагностики. Это важный шаг для комфорта пассажиров и развития железнодорожных перевозок между двумя столицами.

Обновленная «Красная стрела» официально была представлена на Московском вокзале Санкт-Петербурга в прошлом году, вызвав интерес у пассажиров и специалистов. Новый состав отличается увеличенными размерами вагонов габарита Т, что позволяет сделать полки длиннее, а пространство для ног — заметно шире. Теперь пассажирам доступно больше личного пространства, что особенно актуально для ночных поездок между двумя столицами.

Вагоны были изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе и оснащены современным электровозом ЭП2К. За счет увеличения длины кузова на 73 см и ширины на 28 см удалось повысить вместимость и комфорт. В каждом купе появились сейфы, а на верхних полках — столики, которые раньше встречались крайне редко. Впервые с 1960 года изменилась и ливрея поезда, что представляет собой обновление легендарного бренда.

Особое внимание уделяется удобствам: теперь в каждом вагоне есть душевая кабина, что делает поездку более комфортной для дальних маршрутов. В состав интегрирована система диагностики, которая в режиме реального времени отслеживает состояние всех технических систем. Это позволяет оперативно выявлять неисправности и использовать дополнительные возможности, снижая риск задержек и повышая безопасность.

В ближайшем будущем планируется расширить парк вагонов размера Т для плацкартных, СВ и люкс-вагонов, а также запустить их на маршрутах в Анапу и Адлер. По словам представителя ТМХ, размеры платформы позволяют использовать такие вагоны практически на всех направлениях, с возможным увеличением только по высоте.

Для справки: «Красная стрела» — один из самых узнаваемых поездов России, курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом с 1931 года. Внедрение новых вагонов с улучшенными условиями может стать примером для других стран и повысить стандарты комфорта на железных дорогах страны. Важно отметить, что обновление состава соответствует общей тенденции к модернизации пассажирских перевозок и внедрению цифровых технологий в транспортной отрасли.

Интерес к развитию железнодорожных перевозок в России растет, что подтверждается и разработкой новых туристических маршрутов. Например, недавно РЖД объявила о расширении сети турпоездов, включая рейсы в Китай. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых направлениях и перспективах железнодорожного туризма .

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