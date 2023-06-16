Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата

Ранее мы писали Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов АвтоВАЗ подготовил люксовую версию седана Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой. Автомобиль готов ... Читать далее

Накануне губернатор Самарской области предложил пересадить российских чиновников на Lada Vesta и Lada Aura. По его словам, на автомобили производства АвтоВАЗа в гараже областного правительство приходится 86% автопарка. Сам Азаров ездит на Audi, но на ПМЭФ демонстративно прибыл на Lada Vesta. Специально для замены в государственных гаражах ушедших из России автомобилей Ford, Toyota, Skoda и Volkswagen на АвтоВАЗе выпустили длиннобазную «Весту» и назвали ее Lada Aura.

В пятницу, 16 июня, машину показали главе Сбера Герману Грефу. Банкир дважды безуспешно пытался запустить двигатель. На помощь ему пришел министр финансов Антон Силуанов, который без труда завел мотор с первого раза. Оказалось, что селектор вариатора стоял в положении «D» и в автомобиле просто срабатывала встроенная защита, рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. После курьезного инцидента Антон Силуанов призвал чиновников отказываться от личных водителей и самим садиться за руль, чтобы быть ближе к народу.

Фото: t.me/s/maximkadakov

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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