Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
Фото: t.me/s/maximkadakov
В пятницу, 16 июня, машину показали главе Сбера Герману Грефу. Банкир дважды безуспешно пытался запустить двигатель. На помощь ему пришел министр финансов Антон Силуанов, который без труда завел мотор с первого раза. Оказалось, что селектор вариатора стоял в положении «D» и в автомобиле просто срабатывала встроенная защита, рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. После курьезного инцидента Антон Силуанов призвал чиновников отказываться от личных водителей и самим садиться за руль, чтобы быть ближе к народу.
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-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
06.06.2023, 15:07
Сможет ли длиннобазная Lada Vesta соблазнить чиновников: мнение экспертов
АвтоВАЗ подготовил люксовую версию седана Lada Vesta с растянутой на 250 мм колесной базой. Автомобиль готов заменить в государственных автопарках Ford Focus и Skoda Octavia, а возможно и Toyota Camry.Читать далее
-
02.06.2023, 11:54
На что способна новая медиасистема Lada Vesta NG
Новая Lada Vesta NG не слишком изменилась внешне, зато обзавелась принципиально новой медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro, которая отличается расширенным функционалом и внушительным вертикально ориентированным экраном.Читать далее
-
02.06.2023, 07:23
На АвтоВАЗе построили длиннобазную Lada Vesta NG: в ней уже посидела Валентина Матвиенко
Когда-то у Lada Vesta уже была длиннобазная версия с приставкой Signature. В 2015 году было собрано несколько экземпляров, но несмотря на предложения пересадить на Vesta Signature чиновников, дальше дело не пошло. Сейчас АвтоВАЗ решил вновь вернуться к идее длиннобазной «Весты».Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
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