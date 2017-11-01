1 ноября 2017, 12:37

Новая Lada Granta сменит платформу

Инженеры «АвтоВАЗа» работают над новым поколением семейства Lada Granta. По предварительным данным, в основу моделей ляжет модернизированная платформа B0 альянса Renault-Nissan.
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ВАЗ Lada Granta
Выпускается с 2011 г.
Новый от 383 900 до 592 000 Р
Отзывов: 6
Как сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники в компании, новое поколение «Гранты» появится в 2021 году. Правда, уже в следующем году Волжский автопроизводитель может показать рестайлинговый вариант модели.

Примечательно, что семейство Granta разделит «тележку» с внедорожником Lada 4x4. А вот все варианты Kalina могут прекратить свое существование. Модификации войдут в линейку «Гранты».

В настоящий момент модель предлагается в кузове седан и лифтбек. Под капотом находится 1,6-литровый двигатель с вариантами мощности 87, 98 и 106 сил. На модификации Granta Sport такой двигатель выдает 114 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат».

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
ЛЕОНИД
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
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Новая Lada Granta сменит платформу
{{model_3014}}Как сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники в компании, новое поколение «Гранты» появится в 2021 году. Правда, уже в следующем году Волжский автопроизводитель может показать рестайлинговый вариант модели.Примечательно, что семейство Granta разделит «тележку» с внедорожником Lada 4x4. А вот все варианты Kalina могут прекратить свое существование. Модификации войдут в линейку «Гранты».В настоящий момент модель предлагается в кузове седан и лифтбек. Под капотом находится 1,6-литровый двигатель с вариантами мощности 87, 98 и 106 сил. На модификации Granta Sport такой двигатель выдает 114 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат».
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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