Новый хит АвтоВАЗа: Lada Iskra стала лучшим бюджетным автомобилем России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 12:34

Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»

Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»

Новый хит АвтоВАЗа: Lada Iskra стала лучшим бюджетным автомобилем России

Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»

Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.

Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.

Накануне состоялась торжественная церемония вручения ежегодной автомобильной премии «Новинка года», которую проводит известный портал «Авто.ру». Главным триумфатором вечера стала Lada Iskra. Новая модель от АвтоВАЗа удостоилась наград сразу в двух престижных номинациях. Автомобиль победил в категории «Выбор профессионалов», а также завоевал главный титул - «Абсолютная новинка года».

Этот успех не стал неожиданностью для тех, кто следил за развитием проекта. Впервые широкой публике автомобиль показали 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда модель произвела настоящий фурор. Официальный старт продаж состоялся 20 июля 2025 года, причем дилеры сразу предложили покупателям три варианта кузова: классический седан, практичный универсал и его вседорожную версию SW Cross. В модельной линейке Lada новинка заняла стратегически важное место между бюджетной Granta и флагманской Vesta.

Победа в народном голосовании была подкреплена и высокой оценкой со стороны автомобильных экспертов. Еще в декабре специалисты портала «Авто.ру» провели масштабный супертест, по итогам которого Lada Iskra была признана лучшим бюджетным автомобилем на российском рынке в ценовом сегменте до 2,5 миллионов рублей. Профессионалы особо выделили отличную подготовку машины к российским условиям эксплуатации, продуманную эргономику водительского места и одно из лучших на рынке соотношений цены и качества.

Кроме того, ранее уже отмечалось, что инженеры АвтоВАЗа уделили большое внимание антикоррозийной защите кузова, сделав «Искру» одним из самых стойких к ржавчине автомобилей в своем классе. Двойная победа на престижной премии подтверждает, что производителю удалось создать действительно удачный и востребованный продукт, который имеет все шансы стать новым народным хитом.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Екатеринбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться