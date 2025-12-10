Новый хит АвтоВАЗа: Lada Iskra стала лучшим бюджетным автомобилем России

Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»

Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.

Накануне состоялась торжественная церемония вручения ежегодной автомобильной премии «Новинка года», которую проводит известный портал «Авто.ру». Главным триумфатором вечера стала Lada Iskra. Новая модель от АвтоВАЗа удостоилась наград сразу в двух престижных номинациях. Автомобиль победил в категории «Выбор профессионалов», а также завоевал главный титул - «Абсолютная новинка года».

Этот успех не стал неожиданностью для тех, кто следил за развитием проекта. Впервые широкой публике автомобиль показали 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда модель произвела настоящий фурор. Официальный старт продаж состоялся 20 июля 2025 года, причем дилеры сразу предложили покупателям три варианта кузова: классический седан, практичный универсал и его вседорожную версию SW Cross. В модельной линейке Lada новинка заняла стратегически важное место между бюджетной Granta и флагманской Vesta.

Победа в народном голосовании была подкреплена и высокой оценкой со стороны автомобильных экспертов. Еще в декабре специалисты портала «Авто.ру» провели масштабный супертест, по итогам которого Lada Iskra была признана лучшим бюджетным автомобилем на российском рынке в ценовом сегменте до 2,5 миллионов рублей. Профессионалы особо выделили отличную подготовку машины к российским условиям эксплуатации, продуманную эргономику водительского места и одно из лучших на рынке соотношений цены и качества.

Кроме того, ранее уже отмечалось, что инженеры АвтоВАЗа уделили большое внимание антикоррозийной защите кузова, сделав «Искру» одним из самых стойких к ржавчине автомобилей в своем классе. Двойная победа на престижной премии подтверждает, что производителю удалось создать действительно удачный и востребованный продукт, который имеет все шансы стать новым народным хитом.