197 сил, автомат, полный привод — чем удивил первый автомобиль новой марки Esteo, собранный в Шушарах по полному циклу

Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами

Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.

Появление марки Esteo на российском рынке – событие, которое может изменить баланс сил в сегменте премиальных внедорожников. Холдинг «АГР» сделал ставку на сочетание современных технологий и локального производства, что особенно актуально в условиях растущего спроса на качественные отечественные автомобили.

Дебютная модель Esteo MX сразу обращает на себя внимание габаритами: длина 4775 мм, ширина 1890 мм, высота 1725 мм, колёсная база – 2800 мм. Такие размеры позволяют конкурировать с признанными мировыми брендами. Клиренс в 210 мм подчёркивает внедорожный характер. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Внешний вид Esteo MX отличает современная светодиодная оптика, насчитывающая 472 элемента. Внутри – три независимых экрана: цифровая приборная панель 10,25 дюйма с классическим оформлением, выдвижной дисплей 15,6 дюйма по центру и отдельный 12,3-дюймовый экран для пассажира с собственным Bluetooth-каналом. Физические кнопки климат-контроля и аварийной сигнализации остались на передней панели, что обеспечивает удобство в повседневной эксплуатации. Атмосферу в салоне создаёт контурная подсветка с 256 цветами.

Производство Esteo MX организовано по полному циклу на заводе «АГР» в Шушарах, что позволяет контролировать качество на всех этапах. Ожидается, что продажи стартуют уже летом 2026 года. Подобный подход к локализации может быть полезен и для других российских производителей, стремящихся занять нишу в премиальном сегменте.

Судя по представленным данным, Esteo MX может стать лидирующей моделью среди премиальных внедорожников российского производства. Полный привод, необычное оснащение и акцент на локализацию делают автомобиль привлекательным для тех, кто ищет сочетание статуса и практичности. Важно отметить, что в последние годы российский автопром активно инвестирует в развитие новых брендов, продолжается рост спроса на автомобили с расширенным функционалом и высоким уровнем комфорта. Если тенденция сохранится, Esteo MX сможет укрепить позиции отечественных производителей в премиальном сегменте.

