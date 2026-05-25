197 сил, автомат, полный привод — чем удивил первый автомобиль новой марки Esteo, собранный в Шушарах по полному циклу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 19:08

Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами

Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами

197 сил, автомат, полный привод — чем удивил первый автомобиль новой марки Esteo, собранный в Шушарах по полному циклу

Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами

Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.

Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.

Появление марки Esteo на российском рынке – событие, которое может изменить баланс сил в сегменте премиальных внедорожников. Холдинг «АГР» сделал ставку на сочетание современных технологий и локального производства, что особенно актуально в условиях растущего спроса на качественные отечественные автомобили.

Дебютная модель Esteo MX сразу обращает на себя внимание габаритами: длина 4775 мм, ширина 1890 мм, высота 1725 мм, колёсная база – 2800 мм. Такие размеры позволяют конкурировать с признанными мировыми брендами. Клиренс в 210 мм подчёркивает внедорожный характер. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Внешний вид Esteo MX отличает современная светодиодная оптика, насчитывающая 472 элемента. Внутри – три независимых экрана: цифровая приборная панель 10,25 дюйма с классическим оформлением, выдвижной дисплей 15,6 дюйма по центру и отдельный 12,3-дюймовый экран для пассажира с собственным Bluetooth-каналом. Физические кнопки климат-контроля и аварийной сигнализации остались на передней панели, что обеспечивает удобство в повседневной эксплуатации. Атмосферу в салоне создаёт контурная подсветка с 256 цветами.

Производство Esteo MX организовано по полному циклу на заводе «АГР» в Шушарах, что позволяет контролировать качество на всех этапах. Ожидается, что продажи стартуют уже летом 2026 года. Подобный подход к локализации может быть полезен и для других российских производителей, стремящихся занять нишу в премиальном сегменте.

Судя по представленным данным, Esteo MX может стать лидирующей моделью среди премиальных внедорожников российского производства. Полный привод, необычное оснащение и акцент на локализацию делают автомобиль привлекательным для тех, кто ищет сочетание статуса и практичности. Важно отметить, что в последние годы российский автопром активно инвестирует в развитие новых брендов, продолжается рост спроса на автомобили с расширенным функционалом и высоким уровнем комфорта. Если тенденция сохранится, Esteo MX сможет укрепить позиции отечественных производителей в премиальном сегменте.

Интересно, что на фоне появления новых отечественных моделей на рынке продолжают появляться необычные проекты – например, цифровой концепт Fiat 500R, который разбирается в материале о свежем взгляде на культовую модель Fiat .

Упомянутые марки: Esteo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эстео

Похожие материалы Эстео

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Калининград Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться